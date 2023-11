La fleuriste qui fait l’école

L’enseignement à la maison, c’est une histoire de famille pour la fleuriste Martine Hamelin, son conjoint Nicolas Lefebvre et leurs trois enfants: Abbie, 5 ans, Milan, 8 ans, et Samylia, 12 ans. (Isabelle Légaré/Le Nouvelliste)

Cette décision n’a pas été prise sur un coup de tête. Martine parle d’une longue et profonde réflexion avec son conjoint, Nicolas Lefebvre. Après avoir analysé la situation sous tous ses angles, il leur a fallu se rendre à l’évidence.

Le système d’éducation actuel ne convient pas à Milan. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. Ses parents ne mettent pas la faute sur les deux écoles que le garçon a fréquentées en trois ans, encore moins sur le personnel enseignant qui l’a accompagné dans ses apprentissages, mais voilà...

Avant que Milan perde son sourire et sa motivation, la solution de l’école à la maison s’est tout naturellement imposée.

Martine et Nicolas sont aussi les parents de Samylia, 12 ans, qui continue de fréquenter l’école secondaire, et d’Abbie, 5 ans, dont la maternelle se déroule au coeur de la coquette demeure ancestrale de Saint-Tite.

Originaire de Lac-aux-Sables, Martine Hamelin a été conseillère en information scolaire avant de devenir la fleuriste qui vivait en elle depuis l’âge de 10 ans.

Martine s’est initiée à l’art floral auprès de son père, un horticulteur amateur qui plantait des immortelles dans le jardin, de sa mère qui lui avait aménagé un atelier au sous-sol, puis en compagnie de Thérèse, sa grand-mère maternelle qui lui a transmis son talent pour assembler les fleurs qu’elles faisaient préalablement sécher.

«J’avais déjà la fibre entrepreneuriale», se souvient Martine en racontant que sa voisine lui avait offert d’exposer ses créations dans son salon d’esthétique.

La fillette est devenue une adulte. Elle a poursuivi ses études jusqu’à l’université, a travaillé pendant près de dix ans au Carrefour emploi Mékinac puis un bon jour de 2019, a eu vent que la fleuriste Marie-Paule vendait son commerce après 50 ans en affaires à Saint-Tite. Martine a senti l’appel des fleurs. Sa boutique Rose Pétale est née, avec pignon sur rue à proximité de la maison où trois enfants ont poussé.

Des difficultés d’apprentissage ont été observées chez Milan dès sa première année du primaire. Un diagnostic de dysphasie a été posé. Il s’agit d’un trouble du développement du langage qui se manifeste notamment par des difficultés de compréhension.

«Milan reçoit le message, mais différemment de nous. À l’école, il a besoin de quelqu’un pour lui expliquer la consigne. Il n’est pas capable de la saisir la première fois», précise Martine avant d’ajouter que son fils présente également une dyspraxie verbale, un trouble qui touche la prononciation et se corrige généralement avec le temps, avec l’aide d’une orthophoniste.

À l’école, on a avisé les parents de Milan que celui-ci n’était pas assez autonome en classe, mais que son cas n’était pas suffisamment sévère pour justifier une aide pédagogique en permanence.

«Il tombait comme dans une craque du plancher», résument Martine et Nicolas.

Milan a néanmoins gradué en 2e année, dans une autre école offrant une pédagogie alternative. «On s’est dit que ça allait peut-être être plus facile pour lui. L’enseignement est axé sur les projets.»

Sauf qu’ici aussi, le garçon a rencontré d’importants problèmes d’apprentissage.

«Il a eu de bons profs qui nous disaient que Milan a beaucoup de qualités sociales, mais que le mode d’enseignement était difficile pour lui», ont constaté ses parents impuissants face à l’anxiété grandissante de leur fils affecté par des maux de ventre.

«Je suis le plus mauvais de la classe», leur disait-il en pleurant.

Le coeur brisé, Martine réfléchissait de plus en plus à la possibilité de se tourner vers l’enseignement à la maison, mais autour d’elle, des gens bien intentionnés lui disaient: «Comment tu vas faire? Tu as ton entreprise. Vas-tu avoir le temps? C’est prenant!»

Encouragée par son conjoint, Martine Hamelin a récemment déménagé son atelier floral sous le même toit de leur demeure où elle fait l’enseignement à la maison à deux de leurs trois enfants. (Isabelle Légaré/Le Nouvelliste)

C’est Nicolas qui a eu l’idée de réunir sous le même toit l’entreprise de son amoureuse et l’école à la maison pour les deux plus jeunes de leurs trois enfants.

Martine n’avait jamais pensé à cette alternative, mais à bien y penser, c’était logique. Tout s’est enchaîné rapidement. L’immeuble abritant le commerce Rose Pétale a été mis en vente en même temps qu’ont débuté les travaux dans leur résidence construite en 1908.

Le salon du rez-de-chaussée a fait place à l’atelier floral de maman qui reçoit ses clients sur rendez-vous. La chambre de Milan est devenue une salle d’études. Le sous-sol a été rénové et décoré pour gagner l’espace perdu à l’étage supérieur. Tout le monde est content.

Une routine scolaire s’est mise en place. Milan a repris sa deuxième année du primaire pour consolider ses apprentissages, à son rythme, sans maux de toutes sortes.

«On s’assoit à côté pour lui expliquer ce qu’il doit faire, ce qu’ils ne peuvent pas faire à l’école», reconnaît Nicolas Lefebvre, ravi de constater que l’estime de soi de son fiston gagne du terrain.

Bonne élève, Martine a lu et relu sur l’enseignement à la maison, a consulté des parents qui ont choisi cette avenue, a également fait appel à différentes ressources pour s’initier aux matières scolaires abordées au primaire.

«Nous nous sommes abonnés à L’École maison par Madame Amélie», dit-elle au sujet d’une enseignante du lac Saint-Jean qui offre un programme clés en main aux parents-éducateurs.

Chez les Hamelin-Lefebvre, l’avant-midi est surtout consacré aux leçons plus théoriques telles que le français, les mathématiques et l’anglais, mais peu importe le moment de la journée, tout devient prétexte à apprendre des notions d’histoire, de géographie et, bien entendu, des arts plastiques avec maman qui excelle dans ce domaine.

Les enseignements se poursuivent en forêt, à la bibliothèque municipale et avec d’autres familles du secteur qui font l’école à la maison et qui se réunissent régulièrement pour mettre leurs projets en commun.

À écouter Martine et Nicolas, ce ne sont pas les occasions qui manquent pour stimuler le goût d’apprendre de Milan qui a commencé à suivre des cours de piano.

La suite? Une année à la fois. Milan et Abbie auront leur mot à dire sur la décision de retourner (ou pas) en classe. Samylia par exemple. La préadolescente a préféré poursuivre son cheminement scolaire avec ses amies, à l’école secondaire, et c’est parfait ainsi.

«On ne se met pas de pression. On s’adapte à ce rythme de vie qui est nouveau. Nous sommes en apprentissage», souligne Martine Hamelin en mentionnant que ce «beau projet vient avec ses défis», mais pour l’heure, la fleuriste regarde ses fleurs et ses enfants s’épanouir, tout comme elle.