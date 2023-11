La fille (du fin fond) des bois

Gabrielle Church et sa fille Léa, 5 ans, vivent en toute simplicité et au coeur de la forêt, à Trois-Rives. (Isabelle Légaré)

Elle a 37 ans. Originaire de Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie, Gabrielle est propriétaire d’un camp situé à Trois-Rives, sur une route forestière qui porte le nom de «Bêtes-Puantes»… C’est creux, encore plus depuis que le pont la reliant à la jungle urbaine est parti à la dérive.

«À vos risques», indique l’écriteau à l’entrée du long chemin sinueux où deux autres panneaux nous informent que la route est barrée et le pont fermé, neuf kilomètres plus loin. C’est justement là que nous avions rendez-vous.

D’ordinaire, la niveleuse serait passée avant que la terre gèle, mais ce ne fut pas le cas en raison des pluies diluviennes du 7 octobre et l’effondrement du pont qui s’en est suivi. En ce moment, les priorités sont ailleurs. L’hiver et la neige finiront bien par remplir les innombrables nids-de-poule qui, en début de semaine, parsemaient la chaussée de terre et de gravier.

J’ai finalement atteint le pont temporaire que je n’ai pas osé traverser même si, au premier coup d’oeil, c’est du solide. À bord de sa camionnette, Gabrielle est venue à ma rencontre en passant comme si de rien n’était entre les blocs de béton pour me ramener chez elle, quelque 300 mètres plus loin.

Léa, 5 ans, était sur place. L’autobus scolaire devant la reconduire à l’école primaire de Saint-Tite, à environ cinquante kilomètres de là, ne s’est pas présenté au point de ralliement situé sur la route 155, plus précisément au pont Mékinac, à l’accueil Matawin de la réserve faunique du Saint-Maurice.

L’élève de la maternelle a eu droit à une journée de congé supplémentaire en cette semaine marquée par la grève des enseignants.

Gabrielle Church se chauffe principalement à l’énergie solaire et au bois de chauffage qu’elle a elle-même coupé. (Isabelle Légaré)

«Regarde Léa, j’ai mis le film Tous les chiens vont au paradis! Tu peux l’écouter avec Maya», lui a proposé Gabrielle en parlant du Husky étendu sur un divan trouvé sur le bord d’une rue, à Trois-Rivières. Nettoyé, il est parfait dans son salon décoré d’une tête de chevreuil empaillée, un souvenir de son défunt père.

Marchant en chaussettes sur le plancher de contreplaqué, Gabrielle s’arrête pour brasser le bois dans le poêle à combustion lente, un geste qu’elle effectue plusieurs fois par jour lorsque s’installe la saison froide.

Gabrielle a grandi en banlieue, mais la forêt a toujours été son deuxième chez-soi. Son père était un amateur de chasse et pêche tandis que sa mère adorait faire du camping.

Jeune adulte, elle a étudié en massothérapie avant de bifurquer vers le domaine agricole, une école de la vie pour cette amoureuse des animaux. Gabrielle y a bossé pendant cinq ans et est devenue mère pour la première fois. Oxanna est maintenant une adolescente de 16 ans qui habite à Mont-Saint-Hilaire et vient régulièrement la visiter.

Cette tripeuse de plein air connaissait l’arrière-pays de la Mauricie avant d’y déménager en 2017 avec le père de Léa de qui elle est aujourd’hui séparée. Gabrielle était venue y faire du canot-camping, du rafting, des cours de sauvetage en eau vive, etc.

Séduit par le coût de la vie moins élevé qu’en milieu urbain, le couple s’était installé à Saint-Joseph-de-Mékinac. «C’est moins stressant qu’en ville. Les gens sont simples. Ça fait du bien», dépeint Gabrielle.

C’est pourquoi elle n’a pas hésité un seul instant en apprenant en 2019 qu’un ancien camp de bûcherons était à vendre à Trois-Rives, un relais jadis fréquenté par des meneurs de chiens, communément appelés «mushers», qui venaient s’entraîner avec leur meute dans les sentiers environnants.

Ses proches ont bien tenté de la dissuader de se lancer dans une pareille aventure, toute seule de surcroît.

«C’est beaucoup de travail. Tu t’en mets trop sur les épaules. Ça ne marchera pas. Tu vas tomber malade», a-t-on répété à celle qui se présente comme une têtue.

«Je voyais le potentiel que les gens ne voyaient pas. J’y ai mis beaucoup d’amour.» — Gabrielle Church

Gabrielle s’est graduellement entourée de 36 chiens Husky, une meute avec laquelle les touristes peuvent notamment s’initier aux randonnées de traîneau à chiens. Quatre daims, deux chevaux, dix poules, un faisan, un paon et un lapin complètent la ménagerie.

L’endroit porte le nom de Galeox Univers, «Galeox» pour Gabrielle, Léa et Oxanna. Sur sa page Facebook, la propriétaire parle d’une «entreprise familiale offrant des forfaits immersifs et éducatifs à valeur humaine, en pleine nature».

De fait, on est au beau milieu de la forêt, à environ une heure d’une épicerie digne de ce nom. La célibataire coule des jours heureux dans sa modeste maison équipée d’une soucoupe pour rester branchée sur le monde. Ce n’est pas de la haute vitesse, mais elle n’est pas venue vivre au fin fond des bois pour être scotchée devant son ordinateur et la télé.

Avec l’hiver qui arrive à grands pas, la propriétaire de Galeox Univers a repris l’entraînement de sa meute composée de 36 chiens de race Husky. (Isabelle Légaré)

«Je suis toujours occupée. Il y a toujours quelque chose à améliorer», soutient Gabrielle Church qui se décrit comme une personne plutôt solitaire. Même enfant, elle ne recherchait pas la compagnie à tout prix.

Durant la saison touristique hivernale, elle peut compter sur la présence d’un employé pour lui donner un coup de main, mais Gabrielle est une fille autonome et débrouillarde, forte et courageuse.

La nuit venue, elle ne sursaute pas au moindre craquement autour de sa demeure enveloppée d’une totale noirceur et d’un silence absolu, le combo idéal pour admirer les étoiles filantes.

La propriétaire des lieux produit son électricité à partir de quatre panneaux solaires installés devant sa maison. Lorsque Galarneau se fait plus rare comme c’est le cas à compter de novembre, une génératrice dépanne la mère de famille qui a fait le choix de se priver d’une sécheuse et autres appareils ménagers modernes, performants et énergivores.

«Les trois premiers hivers que j’étais ici, l’eau gelait. J’allais la chercher dans la rivière», raconte Gabrielle qui ne s’est pas laissée démoraliser pour autant. Elle a l’habitude de bûcher dans la vie, y compris son bois de chauffage, des résidus forestiers laissés dans le secteur.

Munie d’une fendeuse, d’une scie à chaîne et d’un permis, Gabrielle a coupé environ vingt-cinq cordes de bois. «Ça garde en forme», soutient celle qui a accès à un gym à ciel ouvert pour muscler ses bras.

Gabrielle Church habite de l’autre côté du pont qui a été temporairement installé au kilomètre 9 du chemin des Bêtes-Puantes, dans la MRC Mékinac. (Isabelle Légaré)

C’était le 8 octobre dernier, un dimanche, à 7h le matin. Gabrielle Church a pris connaissance d’un message avisant les résidants du coin que le pont s’était effondré en raison des pluies diluviennes de la veille.

Après un printemps sous la menace des feux de forêt, voilà que la jeune femme était maintenant isolée de l’autre côté de la rivière des Bêtes Puantes.

«Ça faisait tout un vacarme. L’eau débordait de partout. Plusieurs arbres étaient tombés», décrit Gabrielle qui avait une cliente durant cette fin de semaine, une femme qui a dû être évacuée en zodiac, via la rivière Saint-Maurice, avant de pouvoir récupérer sa voiture deux semaines plus tard.

Gabrielle ne cache pas avoir vécu beaucoup de stress depuis cet événement. Plusieurs questions l’ont envahie. Est-ce que le gouvernement bloquera définitivement l’accès au pont temporaire? Quand le nouveau sera-t-il reconstruit? Qu’arrivera-t-il de la saison de Galeox Univers? Les gens qui ont déjà réservé leur séjour pourront-ils traverser? Si oui, comment?

L’hiver dernier, 400 personnes sont venues vivre l’expérience de la forêt avec Gabrielle Church qui n’entend pas baisser les bras. Des solutions existent. S’il le faut, elle ira chercher ses clients en motoneige, suggère la jeune femme qui a mis sur pied une campagne de sociofinancement pour limiter les pertes financières encourues par une situation hors de son contrôle.

Les liens de solidarité qui se tissent entre ses voisins éloignés lui font du bien. «On va s’organiser quelque chose», dit-elle avec la confiance et le sourire dans la voix.

Gabrielle Church n’est pas sortie du bois, c’est le cas de le dire, mais son bonheur de vivre loin de tout l’emporte sur les soucis des dernières semaines.

«Je ne retournerais pas en arrière. Je me sens à ma place ici», affirme-t-elle avant d’aller retrouver ses chiens qui l’accueillent en aboyant de joie.