Malgré le feu et les cauchemars

«J’étais là, j’étais présent. Heureusement que quelqu’un m’a sorti parce que je ne voulais pas sortir.»

Il était sous le choc, réalisant difficilement ce qui était en train de se passer.

«J’étais comme un zombie qui va à gauche, à droite.»

Quiconque est passé le 7 novembre dernier à la hauteur du Carrefour 40-55, à Trois-Rivières, a été saisi par l’ampleur du brasier qui a pris naissance un peu avant 7h30. En moins d’une heure, il ne restait plus rien de l’entreprise Elmec Evduty, un bâtiment majoritairement fait de bois et qui n’était pas assuré, par choix. Une perte de 10 millions $ pour l’entrepreneur qui a vu les flammes de près.

«Le feu était comme enragé. Ce sont des images qui m’empêchent de dormir. Je ne veux plus y aller...»

L’homme de 69 ans a demandé à ce qu’il ne soit pas uniquement question ici de l’incendie qui a réduit en cendres sa toute nouvelle usine où on allait notamment y concevoir des robots-tracteurs électriques et à conduite autonome, une technologie appelée Erion.

La production était sur le point de démarrer, même qu’à l’hiver, la division de Shawinigan qui est connue pour la fabrication de bornes de recharge pour véhicules électriques, allait déménager à Trois-Rivières, sous le même toit.

«J’y ai mis énormément d’énergie... C’était mon choix, j’aimais ça, mais maintenant, il faut que je tourne la page, que je ferme le livre. Inquiétez-vous pas, je ne reconstruirai jamais.»

Jean-Marc Pittet m’a accueillie chez lui, dans son condo de Trois-Rivières qu’il partage avec son épouse Nige, originaire de la Côte-d’Ivoire.

Il est lui aussi un immigrant, un Suisse d’origine, mais d’abord et avant tout un agriculteur qui a appris son métier à la dure aux côtés de son père. «Il savait faire le fromage. Nous sommes partis de la Gruyère», raconte celui qui, dès l’âge de 10 ans, s’occupait seul d’un troupeau de vaches dans les alpages.

Aîné de cinq enfants, Jean-Marc avait 12 ans lorsqu’il a demandé à son père: «Pourquoi on n’a pas d’argent?»

«Fais les paiements», a-t-il dit à son fils, un premier de classe qui s’est mis à vendre ses devoirs.

«Il y a tout le temps quelqu’un qui a de l’argent. Il y a toujours des paresseux», a pu constater le jeune adolescent qui a aujourd’hui cette réponse lorsqu’on lui demande comment il est devenu un homme d’affaires... «Par nécessité.»

Jean-Marc Pittet était marié et nouvellement papa lorsqu’il est venu s’établir au Québec en 1980, à l’instar de ses parents, d’une sœur et d’un frère également agriculteur. Il raconte que son père, qui rêvait de posséder cent vaches, avait répondu à l’appel du Parti québécois au pouvoir, qui vantait l’autonomie alimentaire à d’éventuels immigrants investisseurs.

Les Pittet ont pris racine à Saint-Tite, en exploitant une ferme laitière où Jean-Marc est demeuré jusqu’en 1998. L’homme de 43 ans a alors ressenti le besoin de relever de nouveaux défis professionnels, ce qu’il a fait en achetant à Shawinigan une division de Mégatech Électro. C’est comme ça que l’entreprise Elmec a été créée et, au fil des ans, a diversifié ses produits jusqu’à la fabrication de bornes de recharge pour véhicules électriques et, plus récemment, en développant des tracteurs robotiques, la deuxième génération d’un concept qui emballait l’agriculteur.

La construction de l’usine de Trois-Rivières a débuté en 2021. Elmec et ses 22 employés avaient besoin d’espace pour mener à bien ce projet qui a cependant tardé à se concrétiser, beaucoup trop aux yeux de son président qui ne mâche pas ses mots. «La rareté du personnel est une catastrophe!»

Le 7 novembre dernier, l’investisseur était à seulement quelques semaines d’ouvrir enfin les portes de la bâtisse construite sur mesure pour répondre aux besoins d’Elmec et du marché, une usine «à mon goût», précise l’homme qui assume toutes les décisions qu’il a prises depuis la première pelletée de terre.

À l'arrivée des pompiers le 7 novembre au matin, l'embrasement était généralisé. La nouvelle usine située dans le Carrefour 40-55, à Trois-Rivières, ne renaîtra pas de ses cendres. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Jean-Marc Pittet ne connait pas la cause de l’incendie et ne cherche pas à la connaître. À quoi bon. Son rêve est parti en fumée en 55 minutes. Depuis, ses nuits sont entrecoupées de cauchemars, mais l’homme refuse de s’apitoyer sur son sort.

Malgré les images terrifiantes et l’insomnie, Jean-Marc Pittet n’a pas l’intention d’aller chercher une aide psychologique. Pas le temps. Il préfère se réfugier dans le travail qui se poursuit, comme les saisons qui passent.

La résilience des agriculteurs coule dans ses veines. L’entrepreneur me rappelle que leurs récoltes sont constamment à la merci de la pluie, de la grêle, du gel comme de la sécheresse. «Ils n’abandonnent pas», dit-il avec force. Comme lui devant les flammes.

Au lendemain du drame, Jean-Marc Pittet s’est présenté à l’usine de Shawinigan. «Comment tu prends ça?», lui a demandé l’ingénieur qui se doutait de la réponse. «Tu commences à développer la troisième génération.» Sa décision est prise. Il louera la prochaine bâtisse où Elmec continuera de regarder vers l’avenir.

«Je suis bien entouré. Je suis marié. J’ai des employés. Je ne les ai pas perdus. Je ne suis pas tout seul. Je peux compter sur des gens autour de moi», les remercie Jean-Marc Pittet en se tournant vers Nige qui lui rend son sourire.