Le rêve de Luc et Karibou, 43 ans plus tard

Pour Marc Poirier, Pierre Bordeleau et Peter Frame, la sortie de l'album «Karibou Morin Heights 1980 (remix)» est la réalisation d'un rêve et une façon de rendre hommage à Luc Poirier et à Claude Allard. (Sylvain Mayer/Le Nouvelliste)

Marc Poirier en a la profonde certitude. Son frère aimerait tout de cet album qui vient enfin de voir le jour. Luc était l’âme d’un groupe qui s’est éteint en même temps que lui, en 1981. Le chanteur et bassiste a été emporté par un cancer fulgurant du cerveau. Il avait seulement 28 ans.

«On s’est souvent demandé ce que band-là serait devenu, jusqu’où il se serait rendu? De l’avis de plusieurs, Karibou aurait fait une carrière internationale. Ces gars-là étaient de bons musiciens. Les quatre chantaient. Ils étaient sur la coche.»

Marc Poirier manipule délicatement la pochette du disque vinyle, en prenant le temps de s’attarder sur les photos de la formation et les paroles des chansons. Sa joie est palpable en se replongeant dans les années 70 et du rock progressif. Il s’est acheté une table tournante pour l’occasion.

Depuis quelques semaines, la voix de son frère Luc résonne de nouveau dans sa maison avec vue sur la rivière Saint-Maurice, à Shawinigan. C’est ici que le défunt groupe a été créé et que j’y ai également retrouvé le guitariste Pierre Bordeleau et Peter Frame. Ce dernier est un fan de la première heure, l’instigateur du projet «Karibou Morin Heights 1980 (remix)» dont l’histoire est à la fois triste et belle.

«Je veux ça.» Luc Poirier devait être âgé d’une douzaine d’années lorsqu’il a exprimé ce souhait en présence de Marc, d’un an et demi son cadet. Ils étaient en vacances à Old Orchard, dans un commerce où l’attention du grand frère a été attirée par le dessin encadré d’un joueur de guitare basse.

De retour à la maison, le préado s’est initié à la musique en suivant des cours de... trombone. «Pour notre plus grand malheur!», rigole Marc en expliquant que c’était vraisemblablement le seul instrument encore disponible à l’école secondaire fréquentée par Luc.

***

Il était l’aîné des six enfants d’André et de Pauline Poirier, des parents ouverts d’esprit qui ouvraient aussi les portes de leur demeure aux jeunes musiciens du coin.

«Au début, ça ne sonnait pas toujours bien. Ça piochait», sourit Marc en racontant que sa mère se pointait parfois dans les escaliers. Non pas pour demander aux gars de faire moins de tapage, mais pour tendre l’oreille à la voix de son fils qui avait délaissé le trombone pour son instrument de prédilection, la guitare basse avec laquelle il s’accompagnait en chantant.

Le sous-sol des Poirier était le quartier général des ados qui y imitaient les groupes populaires de l’époque avant de se déplacer dans un sous-sol d’église ou un gymnase d’école pour y présenter un vrai spectacle.

Ces «bands de garage» se formaient au gré des amitiés qui vont et viennent lorsqu’on a 15 ans. On raconte qu’un dénommé Sylvain Cossette de Grand-Mère a poussé ses premières notes dans cette résidence de Shawinigan-Sud.

Luc Poirier et Pierre Bordeleau se sont rencontrés au cégep. Les deux étudiants en musique étaient nouvellement orphelins de groupe. Ça a cliqué entre le bassiste et le guitariste qui ont proposé à Claude Allard, claviériste, de se joindre à eux, suivi de John Bouvette qui était reconnu pour exceller à la batterie.

Ces quatre musiciens au talent indéniable sont devenus Karibou, une formation qui n’a pas tardé à remplir les salles de la région et d’ailleurs, en reprenant les succès de Yes, Journey, Styx, Gentle Giant, Queen, dont son fameux Bohemian Rhapsody que le quatuor livrait dans une totale symbiose.

On disait des membres de Karibou qu'ils étaient quatre musiciens accomplis. Cette photo a été prise en mars 1980, alors que tout était possible pour Pierre Bordeleau, John Bouvette, Luc Poirier et Claude Allard. (Courtoisie Courtoisie)

À la fin des années 70, Luc a décidé de se mettre à l’écriture, permettant ainsi à Karibou de gagner de nouveaux adeptes. Fort de sa popularité grandissante, le groupe a fait les premières parties d’Offenbach et de Corbeau puis a eu envie d’enregistrer ses propres pièces musicales, plus rock et en anglais, qui portaient majoritairement la signature de Luc Poirier.

L’idée d’enregistrer un album s’est rapidement imposée pour Karibou. Décembre 1980, la formation de Shawinigan prenait la direction du réputé Studio Morin-Heights où il s’est faufilé entre les sessions d’enregistrement du groupe Rush (Moving Pictures) et du légendaire The Police (Synchronicity).

***

Les problèmes de santé de Luc sont apparus quelques mois plus tard, au printemps 1981, au moment où Karibou était à Montréal pour présenter son matériel aux producteurs de disques. En coulisses, le chanteur et bassiste a exprimé le besoin de s’allonger. En panne d’énergie, il a consulté un médecin qui a parlé d’une possible mononucléose, sans plus.

Karibou a poursuivi sa série de spectacles jusqu’à l’été, lorsque Luc est tombé chez lui, inconscient... Le nouveau papa a été transporté d’urgence à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Le gaillard a été opéré, mais il était malheureusement trop tard pour celui qui est décédé en septembre 1981.

En pleine ascension, Karibou avait des contrats à respecter, dont un futur album à promouvoir. Pierre Bordeleau raconte que le «band» a bien tenté de trouver un chanteur dont la voix s’apparentait à celle de Luc, mais la chimie n’était pas là. «Il manquait un gros morceau», laisse tomber son frère Marc.

L’album n’a jamais vu le jour. Les compagnies qui avaient démontré de l’intérêt pour endisquer Karibou ont reculé après la mort de son leader. Ses trois autres membres ont pris chacun leur direction, en faisant le deuil d’un ami, d’un groupe et d’un rêve inachevé.

Vingt ans plus tard, le claviériste Claude Allard est décédé à son tour, emporté par la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig.

***

L’idée de faire revivre Karibou et son album vinyle est celle de l’ami Peter Frame qui a toujours gardé contact avec Pierre Bordeleau et John Bouvette. Le sujet revenait régulièrement entre eux. «Il faudrait bien faire quelque chose», se disaient les trois hommes jusqu’à la fois suivante.

Un peu plus de quatre décennies après son enregistrement, le disque vinyle du défunt groupe Karibou tourne enfin sur les tables tournantes. (Sylvain Mayer/Le Nouvelliste)

Un peu plus de quarante ans plus tard, ils sont passés de la parole aux actes en procédant au remixage des bandes originales enregistrées dans le fameux studio des Laurentides. Sur la pochette, «Kaméra» a été ajouté à Karibou dont les droits du nom appartiennent désormais à un Américain. Qu’importe, Karibou demeure à jamais dans le cœur de ses fidèles admirateurs avec Pauline en tête, la mère de Luc.

Il y a quelques semaines, la femme de 93 ans était présente au lancement de l’album «Karibou Morin Heights 1980 (remix)», à Shawinigan. «Il n’était pas question qu’elle manque ça. Elle était assise sur le bout de sa chaise», souligne Marc avec affection.

Pierre Bordeleau et John Bouvette ont interprété les succès de Karibou devant un public conquis. Sylvain Cossette ne pouvait pas être présent, mais on lui a remis une copie de l’album dans lequel se trouve «Sentimental Man», sa composition préférée de Luc Poirier et Claude Allard. Le chanteur vedette l’avait reprise en français («Ce sentiment pour toi») sur son premier album solo, en 1994.

«Luc serait très content du travail que nous avons fait. Claude aussi. Ces gars-là étaient des mordus de musique. Ils seraient très fiers en écoutant l’album, tout comme nous!», affirme Peter Frame, secondé par Marc Poirier et Pierre Bordeleau.

Les personnes qui souhaitent se procurer le vinyle peuvent écrire un message via la page Facebook «Karibou-Kamera». La totalité des profits sera versée à la Société canadienne du cancer et à la Société SLA du Québec, au nom des musiciens disparus d’un groupe maintenant éternel. Comme le rêve de Luc Poirier.