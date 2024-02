Qu’il s’agisse d’immigration, de soins de santé, de protection du français ou même de royauté, Ottawa fait la sourde oreille tout en adoptant un ton doucereux le faisant passer pour conciliant. Et si le Bloc québécois ose évoquer les lacunes, il sera rabroué. Le Québec bashing est vraiment passé date. Place au Québec snobing.

Vendredi soir dernier, on a appris que l’administration Biden avait exprimé des inquiétudes envers les nouvelles règles sur la langue d’affichage au Québec lors d’une rencontre avec des fonctionnaires canadiens. Les États-Unis s’inquiètent que le français devra occuper un espace deux fois plus grand que l’anglais dans les vitrines des commerces à compter de juin 2025.

Le Bloc québécois a sauté sur l’occasion de marquer des points en répliquant d’une lettre au secrétaire d’État américain, Antony Blinken, dans laquelle il rappelle que les entreprises américaines n’ont pas de telles réticences lorsqu’elles s’installent en Italie, au Japon ou en territoires hispanophones. «Nous croyons qu’il doit en être de même au Québec», écrit le chef Yves-François Blanchet.

Il n’en fallait pas plus pour que le lieutenant québécois de Justin Trudeau, Pablo Rodriguez, sorte de ses gonds. Non, mais pour qui se prend-il, ce Monsieur Blanchet? Il n’est pas l’ambassadeur du Québec, a-t-il tonné. M. Rodriguez s’est empressé de souligner qu’il y avait plus de députés libéraux que bloquistes au Québec (35 contre 32) et qu’ils avaient récolté plus de votes qu’eux à la dernière élection (33,7 % contre 32,1 %). «On peut très bien, nous, les Québécois au sein du Parti libéral du Canada, parler au nom du Québec.»

Oui, ils le peuvent, mais dans le cas qui nous occupe, ils ne l’ont pas fait. Le gouvernement fédéral n’a répliqué d’aucune manière publique aux craintes exprimées par Washington. Et on sait très bien pourquoi.

La loi 96 qui modifie les règles d’affichage en cause a très mal passé dans les rangs libéraux fédéraux. Rappelez-vous: alors qu’elle était débattue à l’Assemblée nationale, huit élus du West Island de Justin Trudeau avaient pris part à une manifestation la dénonçant. L’an dernier, certains d’entre eux ont même mené une fronde bien publique contre un projet de loi de leur gouvernement parce qu’il faisait référence par la bande à cette loi 96.

C’est sans compter que Québec a utilisé de manière préventive la clause dérogatoire pour protéger sa loi 96 contre toute contestation judiciaire. Ottawa déplore cet usage préventif et songe à le contester en Cour suprême dans un autre dossier — celui de la loi 21 sur les symboles religieux. C’est le député montréalais David Lametti qui l’avait annoncé, alors qu’il était encore ministre de la Justice. M. Lametti a d’ailleurs invité le Canada à modifier la Constitution en ce sens lors de son discours de départ lundi aux Communes.

Pour toutes ces raisons, il ne fallait pas s’attendre à ce qu’Ottawa monte au créneau pour défendre cette loi auprès des États-Unis ou que le caucus québécois de M. Trudeau, divisé sur la question, l’incite à le faire!

Immigration et santé

La surdité fédérale ne s’arrête pas là. Dans le dossier de l’immigration, Ottawa a annoncé mercredi qu’il versera à Québec 100 millions de dollars pour l’hébergement de réfugiés. Québec en demandait cinq fois plus (470 millions). Ces 100 millions sont tirés d’une enveloppe de 362 millions destinée à l’ensemble du pays. Pourquoi Ottawa a-t-il choisi d’accorder 28 % de la cagnotte au Québec ? On l’ignore. Cela ne reflète ni le poids démographique du Québec au sein du Canada (22 %), ni la part de tous les réfugiés qu’il a accueillis en 2023 (65 %). L’an dernier, Ottawa avait débloqué une enveloppe de 212 millions dont le Québec avait obtenu 50 millions.

On pourrait aussi parler de soins dentaires. Ottawa a annoncé cette semaine que déjà 400 000 personnes s’étaient inscrites à son nouveau programme d’assurance. Québec réclame toujours le droit de retrait de ce programme avec pleine compensation financière. Ottawa ne s’y oppose pas… à la condition que Québec offre exactement la même couverture. En d’autres mots, il ne voit en lui qu’un larbin qui n’exercerait aucune autonomie autre qu’administrative.

Le Roi aussi

Enfin, il y a la question de la monarchie. Vous souvenez-vous à quel point le Bloc québécois avait été rabroué lorsqu’il avait tenté d’amorcer une réflexion sur le lien du Canada avec la monarchie britannique, dans la foulée du décès de la Reine à l’automne 2022? Justin Trudeau et ses troupes avaient répété en boucle qu’ils n’avaient pas de temps à perdre avec des débats constitutionnels stériles. Même imiter le Québec, qui avait modifié le serment exigé des élus pour en retirer la référence au monarque, était hors de question. On n’allait certainement pas faire plaisir aux séparatistes et à leurs sympathisants caquistes.

Pourtant, la Chambre a été obligée mercredi soir de débattre du serment au Roi et aucun libéral n’a rouspété. Pourquoi? Parce que le débat a été initié… par un des leurs, le Néo-Brunswickois René Arseneault.

En tant qu’Acadien, M. Arseneault en a contre cette Couronne responsable de la déportation des siens. Son projet de loi est passé jusqu’à présent inaperçu parce qu’il avait été déposé en juin dernier, quelques heures avant le congé estival. On a hâte d’entendre le premier ministre le rabrouer pour cette précieuse heure de travaux parlementaires perdue.

Il est à noter que le NPD, qui avait refusé à l’époque de se prononcer sur le sujet, a annoncé qu’il laissera ses députés voter librement sur la question. Quant aux conservateurs, qui avaient eux aussi accusé le Bloc québécois de faire perdre du temps à tout le monde, ils ont annoncé qu’ils recommanderont un renvoi à la Cour suprême pour avoir la certitude que le Parlement peut modifier son serment sans l’aval des provinces. Perte de temps, dites-vous?

Parlant des conservateurs, le Québec continue de leur résister: ils y plafonnent toujours sous la barre des 20 %, nous a appris un nouveau sondage, ce qui ne leur permet pas d’espérer plus que leur dizaine de sièges habituelle. On est en droit de se demander si le refus du chef Pierre Poilievre d’adapter son discours aux sensibilités québécoises n’y est pas pour quelque chose.

On doit probablement se féliciter que l’acrimonie aiguë dans les rapports entre Ottawa et Québec soit chose du passé. Mais on ne peut s’empêcher de penser que ce calme traduit peut-être aussi une certaine perte d’influence. Et la grosseur du caucus libéral québécois ne semble pas y changer quoi que ce soit.