Les pro-vie ont gagné

L’aide médicale à mourir a été légalisée au Canada en 2016 pour donner suite à un jugement de la Cour suprême. À l’époque, le Canada avait réservé cette aide aux personnes en fin de vie. Le législateur a été obligé de retourner à sa table à dessin en 2019 après qu’un autre tribunal a jugé cette distinction entre mourant et non-mourant discriminatoire.

Ottawa a été obligé de plier. Désormais au Canada, pour peu qu’une personne est atteinte d’un mal «incurable» et «irrémédiable» lui occasionnant une souffrance intolérable et persistante, elle a le droit d’obtenir de l’aide médicale pour mettre fin à ses jours. Qu’elle soit mourante ou pas. En théorie, cela voudrait aussi dire qu’une personne peut obtenir cette aide indépendamment de la nature de sa maladie. En pratique, ce n’est pas ce qui est arrivé.

Les élus fédéraux ne voulaient pas inclure la maladie mentale, mais ils ont été obligés de le faire à cause du Sénat qui n’aurait pas approuvé la loi autrement. Le Sénat disait qu’il en allait du respect des jugements rendus. Le Canada a donc légalisé cette pratique en 2021, mais en s’accordant un sursis de deux ans pour permettre au corps médical de se préparer.

Le temps a passé, on s’est accordé une troisième année de sursis et lundi, alors que l’échéance approchait à grands pas, le gouvernement fédéral a choisi de se donner encore du temps. Combien? On ne le sait pas encore, mais on chuchote en coulisses qu’on veut attendre après la prochaine élection. Cela signifierait encore au moins deux ans.

Cinq ans. C’est énorme, pour un seul élargissement. Quand on a légalisé l’aide médicale à mourir, on n’avait accordé aucun sursis et c’était un changement de paradigme autrement plus important. Ces délais prennent des allures de recul, malgré ce qu’en dit le ministre de la Santé.

Un comité déboussolé

Le gouvernement a justifié sa décision lundi en invoquant le rapport d’un comité de députés et sénateurs qui conclut que «le système de santé du Canada n’est pas prêt». Vraiment?

Plusieurs témoins ont affirmé au comité que des cadres de pratique ont bel et bien été élaborés et que des formations ont été mises sur pied. Et pas n’importe quels témoins. L’Association canadienne des évaluateurs et des prestataires de l’aide médicale à mourir. L’Association des médecins psychiatres du Québec. L’Association des psychiatres du Canada. L’ancienne présidente du Groupe d’experts sur l’aide médicale à mourir et la maladie mentale. On sait même que 132 psychiatres au Canada, sur un total de 4770, ont suivi la formation, soit 2,8%. Pas beaucoup, dites-vous? Sachez qu’au Québec, seulement 1,4% des médecins pratiquent régulièrement l’aide médicale à mourir.

Tout ceci aurait dû amener le comité parlementaire à conclure au contraire que le système de santé est «prêt». Mais le comité a dénaturé son mandat. Au lieu de vérifier l’état de préparation technique du milieu médical, il a plutôt profité de sa tribune pour refaire le débat sur la pertinence d’élargir l’aide à mourir aux personnes atteintes de maladie mentale. Il a ainsi donné à réentendre les mêmes divisions du milieu médical.

D’un côté, il y a ceux qui plaident que cette aide à mourir n’est destinée qu’aux cas les plus lourds et les plus désespérés. On pense aux schizophrènes fatigués d’entendre des voix inquiétantes dans leur tête ou encore aux personnes engluées depuis des décennies par un syndrome post-traumatique. De l’autre, il y a ceux qui plaident qu’il est difficile de trancher sur l’«irrémédiabilité» d’une maladie mentale et qu’il est difficile de faire la différence entre un désir réfléchi de mourir et une idéation suicidaire, propre à la maladie mentale et par définition passagère.

Pour le comité, cette division est une autre preuve que le système n’est pas prêt. Mais depuis quand attend-on du milieu médical qu’il soit unanime avant d’autoriser un soin? La profession médicale est traversée depuis la nuit des temps par des courants de pensée opposés. Molière ne s’est-il pas souvent moqué dans son œuvre de ces médecins qui, trop occupés à diverger d’opinion, en oubliaient leurs patients? Plus près de nous, s’il avait fallu attendre l’unanimité du corps médical, les femmes aux prises avec la ménopause n’auraient pas eu accès à certains médicaments qui leur font pourtant du bien. Parlez-en à Véro.

Force est de constater que tous ces délais ont surtout permis aux opposants de fourbir leurs armes pour renverser l’issue de ce délicat débat. Le gouvernement de Justin Trudeau est tombé dans le piège. C’est d’ailleurs l’avis de quatre des cinq sénateurs qui siégeaient sur le comité et qui ont rédigé des opinions dissidentes.

Le Québécois Pierre Dalphond écrit que le comité a accordé «trop de poids aux témoignages de personnes qui s’opposent depuis longtemps à tout élargissement de l’aide médicale à mourir pour des convictions personnelles». Ses trois autres collègues soulignent qu’on exige pour la santé mentale un niveau de consensus et de préparation qu’on n’a jamais exigé lors de la légalisation de l’aide à mourir et que cela «s’apparente peut-être à de la discrimination». Le gouvernement devrait prendre garde. Toute prolongation devra faire l’objet d’un projet de loi, que le Sénat devra approuver aussi. Si ces quatre dissidents convainquent leurs collègues, Ottawa pourrait faire face à un barrage.

Divisions profondes

Politiquement, l’élargissement de l’aide à mourir aux personnes atteintes de maladie mentale est loin de faire consensus. La plupart des gouvernements provinciaux n’en veulent pas. Le Québec a voté l’an dernier une loi qui ne le permet pas. Le Manitoba a exprimé son désaccord. Cinq provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Ontario et Nouveau-Brunswick) ont demandé par écrit à Ottawa de reporter ce changement indéfiniment.

Fait intéressant, cette lettre est aussi signée par la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard, qui prennent cependant la peine de noter qu’elles sont prêtes. Que la plus petite province canadienne, celle qui a autant de citoyens que la ville de Saguenay, se dise prête à faire face au changement, prouve bien que nous avons affaire non pas à un déficit de préparation, mais à un déficit de volonté.

À la Chambre des communes, il y a barrage aussi. Les conservateurs mènent la charge contre l’aide médicale à mourir et son élargissement depuis le début. Il faut y voir l’influence de ses nombreux éléments pro-vie. Ils crient aujourd’hui victoire. Ils avaient fait voter cet automne un projet de loi qui aurait interdit pour toujours l’aide médicale à mourir en santé mentale. Leur projet a été défait par les libéraux et les bloquistes. Aujourd’hui pourtant, le Bloc québécois, toujours soucieux de ne pas contredire le gouvernement Legault, se félicite du report annoncé. Quant au NPD, il est content lui aussi du report. Il n’avait pas apprécié à l’époque se faire imposer un tel élargissement par le Sénat non élu, et il estime aujourd’hui qu’il vaudrait mieux investir dans les soins de santé mentale.

On peut imaginer que devant une telle opposition politique, les libéraux de Justin Trudeau n’ont pas envie d’ouvrir un autre front de bataille, eux qui sont déjà malmenés dans les sondages. Ce faisant, toutefois, ils oublient l’essentiel: les malades. Ceux qui souffrent et qui réclament un peu de compassion pour partir enfin en paix. De quel droit imposons-nous à ces gens, dont chaque cas est particulier, nos tiraillements éthiques? Ce sont les pro-vie qui font cela. La posture pro-choix commande plutôt qu’on laisse à chacun prendre sa décision, dans le respect de paramètres généraux et avec l’encadrement médical approprié, même si ce n’est pas la décision que nous prendrions pour nous-mêmes. Comme pour l’avortement.

Il y a très fort à parier que l’une de ces personnes s’adressera aux tribunaux pour obtenir son passeport vers la mort. Et encore une fois, comme à chaque étape de ce débat, nos élus se seront montrés incapables de prendre les devants à moins d’y être contraints par les tribunaux.