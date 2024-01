Les récoltes d’urgence

Le juge Richard Mosley a tiré six conclusions cette semaine. La liberté d’association n’a pas été enfreinte quand le gouvernement fédéral a sorti sa matraque législative pour mettre fin à l’occupation d’Ottawa par le convoi des camionneurs. La liberté de manifester non plus. Il n’existe pas de droit d’occuper indéfiniment la place publique, a tranché le juge.

Le droit à la vie, la liberté et la sécurité de sa personne n’a pas été enfreint non plus. Par contre, la liberté d’expression a été violée. Et la protection contre les saisies abusives a été bafouée, lorsque les comptes bancaires d’environ 57 personnes/entités ont été gelés.

Surtout, le juge a conclu que la situation qui prévalait à Ottawa et à plusieurs postes-frontière au pays était certes «critique et nécessitait une solution de toute urgence», mais que le seuil de «menace» prévu à la Loi n’avait pas été atteint. «Il n’y avait pas d’urgence nationale justifiant le recours à la Loi», conclut-il. La proclamation de celle-ci était donc «déraisonnable».

Ce dernier verdict est l’exact contraire de celui rendu il y a un an par le juge Paul Rouleau, qui a présidé la commission du même nom. Le magistrat avait cependant admis que les faits sous-tendant sa conclusion «ne sont pas manifestes» et que «des personnes raisonnables et informées pourraient tirer une conclusion différente». Rappelons que la création d’une telle commission est obligatoire après l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence. Le recours devant la Cour fédérale, lui, a été intenté par la société civile.

Les libéraux ont beau jeu de présenter ces deux jugements opposés comme un match nul. En portant l’affaire en appel, ils laissent entendre que le verdict définitif demeure à venir. Ils s’achètent du temps, même s’il n’est pas certain qu’ils pâtiront de ce désaveu. Lorsqu’ils avaient invoqué la Loi le 14 février 2022, après deux semaines et demie d’occupation, l’opinion publique était très majoritairement de leur côté, même en Alberta. Pour bien des citoyens, cette affaire est réglée depuis longtemps et le débat qui se poursuit n’est qu’arguties d’avocats.

Les conservateurs sont tentés d’en faire leurs choux gras. Dès le jugement publié, leur chef s’est empressé d’inviter les citoyens à signer une pétition. L’affaire recèle toutefois un potentiel de danger pour eux. Certes, ce jugement vient confirmer ce que certains à droite pensent, à savoir que Justin Trudeau est un vilain «dictateur» qui foule au pied la règle de droit quand il a besoin de faire primer son point de vue. Mais ceux-là votent déjà conservateur. Raviver cet épisode, c’est rappeler aux autres que le parti de la loi et l’ordre avait pris fait et cause pour le désordre en sympathisant avec les camionneurs et en limogeant son chef Erin O’Toole, jugé trop ambivalent dans son appui.

Oui, dans un contexte où il était devenu acceptable de mépriser les non-vaccinés au point de suggérer leur emprisonnement, on pouvait légitimement exprimer un désaccord avec le discours sanitaire implacable. Mais on ne peut feindre d’ignorer que certains politiciens ont utilisé le paravent de la liberté pour rameuter les éléments plus radicaux de la société et les conforter dans leur colère rageuse. Rouvrir ce chapitre, c’est rappeler que Pierre Poilievre a joué et joue encore souvent l’équilibriste sur la fine ligne qui sépare le discours discordant légitime et l’excitation irresponsable des extrêmes.

Passages étonnants

Avec le recul, il est quand même intéressant de noter à quel point Justin Trudeau est l’artisan de son propre malheur. (Christinne Muschi/Archives La Presse Canadienne)

Le jugement Mosley fait par ailleurs sourciller. Tout son argumentaire repose sur le fait que les autorités disposaient, avec les lois régulières, des outils nécessaires pour mater les occupants. Or, à au moins trois reprises, le juge écrit que les forces de l’ordre ont pu intervenir partout… sauf à Ottawa. A-t-il oublié que le problème était justement à Ottawa, où la police n’a pas fait appliquer les lois (sur le bruit, le stationnement, les matières dangereuses, etc.)? Comment peut-il déplorer l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence s’il reconnaît qu’à l’épicentre de la crise, les lois ordinaires ne semblaient plus suffire?

Par ailleurs, il n’est pas impossible que cette décision ouvre la porte à des dédommagements. Tout dépendra d’un jugement de la Cour suprême attendu dans un tout autre dossier. La cause de Joseph Power vise justement à savoir si une personne ayant pâti de l’application d’une loi fédérale jugée par la suite inconstitutionnelle peut être indemnisée. Dans l’affirmative, on peut imaginer que les camionneurs s’étant fait geler leur compte bancaire pourraient réclamer une compensation financière. Ce serait quand même le comble! Surtout quand on sait que ce gel a été appliqué aux manifestants les plus convaincus, ceux qui étaient encore incrustés dans la capitale après trois semaines de siège.

Avec le recul, il est quand même intéressant de noter à quel point Justin Trudeau est l’artisan de son propre malheur. Croyant à une erreur des électeurs, il avait précipité une élection en 2021 dans l’espoir de reconquérir sa majorité perdue. Parce qu’il avait senti l’opinion publique crinquée contre les non-vaccinés et qu’il voulait se distinguer de son rival conservateur, il avait viré sa veste et milité pour une obligation vaccinale à laquelle il s’était jusqu’alors opposé. Cette politisation de la vaccination et la polarisation qu’elle a engendrée a donné lieu au convoi, au départ d’Erin O’Toole et à l’avènement de Pierre Poilievre, qui caracole depuis en tête des sondages.

Qui sème le vent récolte la tempête, dit-on. On peut dire que Justin Trudeau aura insufflé la vie à son tourmenteur et que son empressement à gagner prématurément un scrutin est probablement ce qui lui fera perdre le prochain.