Les années qui se suivent

Steven MacKinnon venait à peine de formuler ses bons voeux à son assermentation pour remplacer Karina Gould, partie en congé de maternité, quand la GRC a commis sa bourde lundi. Un policier chargé de la sécurité de Chrystia Freeland a arrêté David Menzies, de Rebel News, qui interrogeait la ministre alors qu’elle marchait dehors en direction d’un événement public. Le policier a agrippé David Menzies par le collet, l’a plaqué au mur et lui a signalé qu’il était en état d’arrestation au motif qu’il l’avait bousculé. On peut voir la scène ici.

Disons-le d’emblée: cette arrestation n’avait pas lieu d’être et était totalement démesurée. Poser une question à un élu ne constitue pas une menace. Malheureusement, il n’est pas rare que des policiers fassent preuve de mauvais jugement dans leur interaction avec les journalistes. L’accusation de voie de fait a d’ailleurs été abandonnée peu après et la GRC révisera l’incident. Sa récupération politique par les conservateurs pose néanmoins problème.

Sur le réseau X, Pierre Poilievre s’est insurgé. «Un journaliste est arrêté pour avoir interrogé un ministre libéral et la Tribune de la presse parlementaire ne dit rien. Trudeau a divisé les médias en deux groupes: ceux qu’il a achetés avec des subventions et ceux qu’il censure et fait arrêter.» Le tout accompagné d’une invitation à signer une déclaration pro-liberté de la presse — très pratique pour étoffer son carnet de contacts. Sa députée responsable des Libertés civiles, Marilyn Gladu, entend transporter cet enjeu en comité parlementaire, où on peut s’attendre à un autre spectacle.

Les conservateurs font preuve ici d’une hypocrisie patente. Pour deux raisons.

D’abord, lorsqu’ils étaient au pouvoir, ils n’ont pas hésité à utiliser la sécurité pour écarter les reporters importuns.

En décembre 2008, quand Stephen Harper s’était rendu à Rideau Hall pour proroger le Parlement et ainsi éviter un vote de confiance qu’il aurait perdu, son équipe avait sommé les agents de sécurité d’empêcher les journalistes de s’approcher de la porte qu’il emprunterait, porte à laquelle ils avaient d’ordinaire accès. S’ils n’avaient pas défié en masse la consigne, il n’y aurait eu aucune image du premier ministre entrant faire sa demande inhabituelle.

Deux ans plus tôt, la sécurité avait physiquement empoigné un caméraman de TVA pour le sortir du bureau de M. Harper où se déroulait une séance de prise d’images. Son «crime»? Avoir crié une question au premier ministre, ce qui était jusque-là pratique courante, mais que les conservateurs souhaitaient abolir.

Ensuite, les conservateurs eux-mêmes reconnaissent que le «journaliste» David Menzies est un enquiquineur dont la présence n’est pas toujours bienvenue.

Pendant la campagne électorale de 2019, ce même Menzies avait été arrêté et escorté par la police à l’extérieur d’un événement partisan… du chef conservateur Andrew Scheer. Le parti avait alors pour politique de ne pas accepter Rebel News à ses activités.

En juillet 2021, le même personnage avait été expulsé d’un événement de la députée Melissa Lantsman. Il avait même été menotté! Mme Lantsman, une fidèle de Pierre Poilievre, avait expliqué ne pas s’être sentie en sécurité à cause des questions de M. Menzies sur son homosexualité.

Dans ni l’un ni l’autre des cas les conservateurs n’avaient-ils exprimé des craintes par rapport à la liberté de presse. On voit bien que leurs sorties cette semaine visent non pas à appuyer les journalistes, mais au contraire à saper la crédibilité des médias traditionnels en leur préférant des plateformes militantes qui alimentent la colère populaire.

Rebel et les médias

Car si on met des guillemets au mot «journaliste» pour désigner un artisan de Rebel News, c’est que cette plateforme n’est pas un média d’information. Elle emprunte certes les codes journalistiques, mais elle ne respecte aucune des règles de base du métier, en premier lieu l’obligation d’être équitable. Rebel News affiche sans gêne un parti-pris de droite anti-libéral. Il n’y a bien sûr aucun problème à ce qu’un média ait une ligne éditoriale penchant à droite. Le National Post et la chaîne Sun le font très bien. Mais cette ligne éditoriale ne doit pas affecter la démarche journalistique, qui commande de faire preuve d’équilibre, d’exactitude et d’honnêteté intellectuelle, tout ce qui fait défaut à Rebel News.

La Cour fédérale vient d’ailleurs tout juste de trancher qu’un livre publié pendant le scrutin de 2019 par Ezra Levant, figure de proue de Rebel News, n’était rien d’autre qu’une charge partisane contre les libéraux et donc une dépense électorale qui aurait dû être déclarée comme telle.

Rappelons qu’en 2017, après que Rebel News eut couvert de manière sympathique la manifestation raciste à Charlottesville au cours de laquelle une contre-manifestante a été assassinée, plusieurs collaborateurs avaient claqué la porte. Les politiciens, incluant Jason Kenney en Alberta et les chefs conservateurs Andrew Scheer puis Erin O’Toole, avaient annoncé qu’ils ne parleraient plus à cette plateforme.

Ce qui devrait nous inquiéter, c’est que Pierre Poilievre rompt avec cette position. Dans la foulée de l’arrestation, le Parti conservateur a même sollicité des appuis sur le site de Rebel News avec une charge contre le Forum économique mondial, qui s’ouvre lundi à Davos. Cette campagne aux relents conspirationnistes n’est pas sans rappeler celle de la députée Leslyn Lewis qui réclame par pétition la sortie du Canada des Nations unies au motif qu’un de ses programmes «pourrait vraisemblablement imposer une surveillance universelle inacceptable et intrusive».

Du pareil au même

Lors de ses entrevues de fin d’année, le premier ministre Justin Trudeau a laissé entendre qu’il adoptait envers Pierre Poilievre la tactique qui l’avait si bien servi dans son combat de boxe contre le sénateur conservateur Patrick Brazeau: laisser son adversaire se fatiguer et n’assener le coup fatal qu’à la toute fin, quand ça compte vraiment.

Les libéraux se délectent de ce genre d’incident qui met en lumière, à leur avis, la véritable nature du chef conservateur. Ils persistent à croire qu’une élection n’aura pas lieu cette année et que d’ici une douzaine de mois, les taux d’intérêt auront assez baissé pour apaiser cette colère citoyenne à laquelle carbure M. Poilievre.

Cette stratégie portera-t-elle fruit? À voir. Mais tout ceci tend à signaler que le niveau du débat public n’est pas près d’être rehaussé. Malheureusement, 2024 s’annonce aussi dégoulinante de partisanerie paralysante que 2023. Bonne année quand même!