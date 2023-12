Cadenasser l’héritage Trudeau — la suite

L’agrégateur de sondages Canada338 accorde aux conservateurs une avance de 13 points sur les libéraux. C’est beaucoup moins qu’il y a quelques semaines, mais c’est encore bien assez pour conclure que les chances de réélection d’un gouvernement libéral sont pour l’instant… de moins de 1%.

Malgré tout, Justin Trudeau a assuré dans ses entrevues de fin d’année qu’il dirigerait ses troupes à la prochaine campagne. Chrystia Freeland, sa successeure pressentie, a juré qu’elle serait elle aussi sur les rangs. La perspective de demeurer le second violon encore quelque temps ne la décourage donc pas, même si un sondage nous apprenait cette semaine qu’elle arrive en tête des personnalités que les électeurs aimeraient voir diriger le Parti libéral. Bon, son score de 18% n’est pas fracassant, mais il est plus élevé que celui de l’ancien patron de la Banque du Canada, Mark Carney (15%), et le double de celui de M. Trudeau, qui doit se contenter d’un maigre 9%.

Dans un tel contexte de désamour généralisé, il ne faut pas s’étonner que les libéraux se démènent pour mettre leurs réalisations à l’abri d’un possible couperet conservateur. À pareille date l’an dernier, j’expliquais ici comment ils s’étaient organisés pour qu’un éventuel gouvernement Poilievre minoritaire ne puisse rendre à nouveau légales certaines armes à feu et ne puisse mettre fin au nouveau programme de garderies.

En 2023, trois autres cadenas du même genre se sont ajoutés.

Premier cas: dans leur récent projet de loi sur l’eau potable dans les communautés autochtones, les libéraux ont inséré une obligation d’offrir un financement fédéral «comparable» à celui dont jouissent les communautés non autochtones. La ministre Patty Hajdu a reconnu que son objectif était de rendre cet engagement «éternel».

Le deuxième cas est celui du Programme de contestation judiciaire (PCJ). Créé en 1978, le PCJ finance les poursuites judiciaires de groupes minoritaires qui estiment leurs droits bafoués par le gouvernement. Les conservateurs ont toujours eu en sainte horreur ce programme, estimant que l’État n’a pas à financer ses adversaires. Ils l’avaient aboli une première fois sous Brian Mulroney, puis en 2006 sous Stephen Harper. Avec le C-316 présenté cette année, les libéraux inscriront dans la loi l’obligation de financer le PCJ. Un gouvernement conservateur ne pourra l’abolir qu’avec un vote au Parlement. Sans allié naturel sur cet enjeu, il ne pourra procéder que s’il est majoritaire.

La promesse-précipice de Poilievre

Le troisième et dernier cadenas libéral est celui qui frappe «là où ça fait mal», en transformant la promesse-phare de Pierre Poilievre — abolir la taxe carbone — en gouffre financier. Ce cadenas prend la forme de «contrats sur différence pour le carbone».

Ces contrats sont des outils financiers complexes par lesquels on garantit que le prix d’un bien ne descendra pas sous un certain minimum dans le futur. S’il descend sous ce minimum, on paye la différence à l’acheteur, d’où le nom. Cette prévisibilité stimule l’investissement. Appliqués au contexte climatique, les contrats sur différence garantissent un prix plancher pour le carbone. Les entreprises investiront plus facilement dans l’assainissement de leurs procédés industriels si elles savent que la pollution demeurera coûteuse, peu importe qui est premier ministre.

Ottawa a conclu un premier contrat du genre cette semaine avec Entropy Inc., une entreprise de Calgary spécialisée dans le captage et la séquestration du carbone. Le contrat est d’une durée de 15 ans. Concrètement, en échange d’une participation dans l’entreprise, le Canada s’engage à payer 86,50$ la tonne les crédits de carbone qui seront générés par cette entreprise. Si le prix du carbone devait chuter, la valeur de l’investissement pourrait suivre la même trajectoire, notamment parce que le Canada serait pris avec des crédits ne valant plus rien. Ces contrats sont appelés à se multiplier au cours des prochains mois.

Si Pierre Poilievre abolit la taxe carbone comme il le promet sans arrêt, il devra potentiellement casquer des milliards au secteur privé en compensations! En gros, il aura le choix entre faire payer la taxe aux entreprises ou payer la taxe aux entreprises. C’est ce qu’on appelle un piège à conservateurs.

Justin Trudeau a été incapable de contrôler l’ordre du jour politique, devant constamment réagir à des événements de nature internationale, comme l’invitation au Parlement d’un ancien nazi. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

Les briseurs de grève au menu

Pour des raisons similaires, ne croyez pas le chef bloquiste lorsqu’il affirme, dans ses bilans de fin d’année, que la loi anti-briseurs de grève d’Ottawa est un «show de boucane». Cette loi interdira aux employeurs sous juridiction fédérale (transport aérien, télécommunications, banques, etc.) d’embaucher des travailleurs de remplacement lors d’une grève. Le Bloc québécois réclame une telle loi depuis des années, mais c’est le NPD qui l’a obtenue cet automne grâce à son entente de quasi-coalition avec les libéraux.

Puisqu’il est prévu qu’elle entre en vigueur 18 mois après son adoption, Yves-François Blanchet prétend qu’elle risque de ne jamais voir le jour, car les conservateurs seront élus avant et mettront la hache dedans. Est-ce la jalousie qui le fait parler ainsi? En réalité, une fois adoptée, la loi ne pourra être abolie que par un vote au Parlement, qu’elle soit déjà mise en œuvre ou pas.

Bien sûr, ces verrous (sauf celui sur le carbone) ne serviront à rien si les conservateurs devaient décrocher une majorité. Ils pourront les faire sauter en adoptant les lois nécessaires aux Communes, sans avoir besoin de l’appui d’un autre parti.

N’empêche que ces précautions illustrent à quel point le seul gagnant de l’année 2023, si on peut parler en ces termes, est le chef conservateur. Il a réussi à attribuer au premier ministre la faute de tout ce qui va mal à ses yeux — inflation, logement, taxe carbone —, quitte à tourner les coins ronds et omettre quelques faits. Justin Trudeau a été pour sa part incapable de contrôler l’ordre du jour, devant constamment réagir à des événements de nature internationale, que ce soit le conflit au Proche-Orient, les ingérences chinoises puis indiennes ou l’invitation au Parlement d’un ancien nazi.

Le Bloc, qui détient pourtant lui aussi la balance du pouvoir, a été incapable de se rendre essentiel aux libéraux. Même pour les armes à feu, le gouvernement a préféré diluer sa réforme pour contenter le NPD plutôt que d’être soutenu par les «séparatistes». Le NPD n’a pas pour autant tiré bénéfice de son entente. Il a certes obtenu une assurance-dentaire, mais l’aiguille des intentions de vote n’a pas bougé d’un iota en sa faveur. Quant au Parti vert dont Elizabeth May a repris la direction à la fin 2022, on n’en parle même plus.

Justin Trudeau doit avoir hâte que l’année finisse. Mais qu’il prenne garde: considérant que 2024 débutera par des audiences publiques de la commission Hogue sur l’ingérence étrangère, il est possible qu’il ressente une légère impression de déjà-vu.

Cette chronique fait relâche pour le temps des Fêtes. De retour le 12 janvier.