L’assurance… du pouvoir

En vertu de l’entente de quasi-coalition entre les libéraux minoritaires et le NPD de M. Singh, le gouvernement Trudeau devait faire adopter avant la fin de cette année une loi jetant les bases d’un régime d’assurance-médicaments. Les militants néodémocrates en avaient même fait une condition sine qua non à la poursuite de leur collaboration lors de leur congrès d’octobre dernier. Non seulement une telle loi n’a pas été adoptée, elle n’a même pas été déposée et la Chambre des communes ajourne aujourd’hui ses travaux pour le congé des Fêtes.

Le député Don Davies, qui négocie pour le NPD, ne parle même plus de «ligne rouge» à respecter absolument. «Ce qui est très important, c’est qu’on fasse les choses correctement, a-t-il déclaré cette semaine. Si cela finit par prendre un peu plus de temps, tant pis.» Trouver la bonne formule prime sur le respect d’un «échéancier artificiel», a-t-il ajouté.

Du privé ou pas?

Les discussions entre le NPD et le gouvernement achoppent sur un point fondamental: le rôle du privé. Le NPD réclame qu’une éventuelle assurance-médicaments soit publique à 100%. Les assurances privées offertes en milieu de travail seraient évacuées de l’équation. Cela signifierait, en passant, que Québec repense tout son programme. Les libéraux entrevoient plutôt un système complémentaire au privé par lequel Ottawa assurerait ceux qui ne le sont pas déjà. C’est une question de budget: un système public mur-à-mur lui coûterait entre 11 et 13 milliards $ par année! Même eux trouvent que c’est trop cher.

L’impasse est donc totale et les chances que le dossier débouche sont minces. Qu’importe, ce n’est pas demain la veille que Jagmeet Singh retirera sa confiance aux libéraux. Car il a gagné sur l’autre front, celui de l’assurance dentaire.

Le programme dévoilé lundi fera en sorte que toute personne dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $ verra ses soins dentaires payés par Ottawa, en tout ou en partie. Ceux dont l’employeur offre déjà une assurance — qui devra être déclarée à l’Agence du revenu — devront y adhérer et ne seront pas couverts par le régime fédéral. Savourons ici l’incohérence du NPD. Il s’accommode très bien du rôle du privé pour les soins dentaires, mais le rejette catégoriquement pour les médicaments!

Le système fonctionnera comme n’importe quelle assurance. Après vous être inscrit auprès du gouvernement, vous recevrez une carte de couverture de la Sun Life, la compagnie qui administrera le programme. Au cabinet du dentiste, en présentant cette carte, vous n’aurez à payer que votre quote-part: 40% pour les familles gagnant entre 70 000$ et 79 999$, 60% pour celles gagnant entre 80 000$ et 89 999$. Attention! Votre facture pourrait être plus élevée et même les familles gagnant moins de 70 000$ pourraient devoir débourser quelque chose, car les tarifs prévus à la grille tarifaire d’Ottawa seront dans bien des cas inférieurs à ceux véritablement facturés par les dentistes.

Québec en colère

Le premier ministre du Québec, François Legault (Karoline Boucher/La Presse Canadienne)

Le gouvernement du Québec n’a pas digéré qu’Ottawa procède alors que des négociations sont encore en cours. C’est que Québec, plaidant que les soins dentaires relèvent de sa compétence, réclame le droit de se retirer du programme fédéral contre compensation financière. Ottawa ne s’y oppose pas, mais exige que Québec utilise sa part pour offrir exactement la même couverture. Le gouvernement Legault refuse de s’y engager. Pour l’heure, Québec ne paye que certains soins aux moins de 10 ans. Cela lui coûte 174 millions$ par année. Ottawa prévoit à terme dépenser 4,4 milliards $ par année, soit environ 1 milliard au Québec seulement.

Toutes les provinces canadiennes offrent une forme de couverture dentaire, mais aucune autre n’a réclamé un tel droit de retrait. Ce qui explique qu’Ottawa soit allé de l’avant. On chuchote en coulisses qu’on adaptera le programme plus tard si les négociations avec Québec aboutissent. L’important était d’avoir quelque chose à offrir au NPD maintenant. Car ce programme, c’est le sésame permettant aux libéraux de gouverner jusqu’en 2025.

Pourquoi? Parce que le programme dentaire prendra du temps à se déployer. Ce n’est qu’en mai 2024 que les premières réclamations seront traitées, et encore, seulement pour les personnes très âgées. Selon le NPD, la Sun Life ne serait capable de traiter que 500 000 inscriptions par mois. Comme 9 millions de Canadiens sont admissibles, il faudra un an et demi pour que le programme soit pleinement opérationnel, soit… jusqu’au printemps 2025. Exactement la date de fin prévue de l’entente de quasi-coalition. Le NPD n’a aucun intérêt à précipiter une élection et mettre en péril un tel gain.

Il ne faut pas non plus négliger l’aspect partisan. Il n’y a rien que les libéraux et le NPD souhaiteraient plus que de faire campagne contre «l’austérité» de Pierre Poilievre. Le Parti conservateur refuse de dire s’il maintiendrait le programme dentaire. Les adversaires de Pierre Poilievre se feront un plaisir de le présenter comme un dangereux détricoteur de filet social. Mais pour cela, il faudra d’abord avoir terminé le tricot.

Cette façon de ne se commettre sur rien semble commencer à nuire au chef conservateur. Le dernier sondage Abacus indique que l’avance conservatrice sur les libéraux a fondu, passant de 19 à 10 points.

Ce n’est encore qu’un sondage, qui a de surcroît été mené pendant que les troupes conservatrices forçaient les élus à voter sans interruption pendant plus de 24 heures des centaines d’amendements inutiles. Mais justement, l’absence de propositions concrètes de la part des conservateurs permet aux libéraux de braquer les projecteurs sur de telles superficialités.

Les libéraux s’amusent depuis à tracer un parallèle avec les républicains de Donald Trump. Si en plus ils parviennent à caricaturer le chef conservateur comme un politicien au cœur de pierre qui retirera aux personnes âgées, handicapées et/ou démunies leurs soins dentaires, ce sera encore mieux. Peut-être est-ce cette perspective qui donne tant le goût à Justin Trudeau de s’accrocher jusqu’au prochain scrutin.