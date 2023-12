Les débats boomerangs

C’est tout notre écosystème communicationnel qui n’arrive plus à se financer parce qu’il subit la concurrence déloyale des géants numériques qui sont presque tous américains.

Offrons-nous un petit voyage dans le temps. Nous sommes au début des années 1990. Le Canada bloque depuis une trentaine d’années l’entrée au pays de magazines américains contenant des publicités canadiennes. Le problème, c’est que ces magazines, ayant déjà rentabilisé leur contenu aux États-Unis, peuvent se permettre de vendre aux annonceurs canadiens des espaces publicitaires à rabais. Ils font ainsi une compétition déloyale aux publications canadiennes, qui craignent de perdre leurs revenus et de disparaître. On parle alors de «dumping» culturel.

En 1993, tout bascule quand un magazine trouve le moyen d’envoyer par satellite son contenu pour le faire imprimer de ce côté-ci de la frontière et ainsi contourner l’interdit. Ottawa riposte en imposant une taxe de 80% sur les revenus publicitaires de ces revues. En colère, les États-Unis déposent une plainte à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le Canada perd, y compris en appel. «Cette sorte de discrimination montre son nez un peu partout dans le monde et nous voulons dire que ce ne sera plus toléré», avertit le représentant au commerce américain.

C’était encore l’époque des négociations de grands accords commerciaux multilatéraux et le Canada, sous le leadership de la ministre Sheila Copps, se faisait le champion de «l’exception culturelle». Il plaidait que la culture n’est pas un bien de consommation comme les autres et que les mesures protectionnistes pour la protéger pouvaient se justifier.

L’affaire des magazines finit par se régler d’un commun accord, le Canada abandonnant tarifs et taxe en échange d’un plafonnement du nombre de publicités canadiennes. L’industrie d’ici cria que ce n’était pas assez, mais le gouvernement fit valoir que c’était mieux que rien. L’exception culturelle, elle, sera reconnue quelques années plus tard dans des accords internationaux. Selon Mme Copps, cette clause a «freiné l’ardeur» des États-Unis d’accaparer d’autres secteurs culturels dans d’autres pays. «Le Canada était le canari dans la mine», dit-elle.

Trente ans plus tard, nous voici revenus à la case départ. La crise des médias dont tout le monde parle ces jours-ci doit être comprise au sens large. C’est une crise des médias d’information, certes, mais c’est aussi une crise des médias culturels. Les coupures annoncées cette semaine à Radio-Canada/CBC n’affecteront pas que les journalistes. Le couperet s’abattra aussi sur le divertissement, en retranchant 40 millions $ au budget d’achat et de production d’émissions. Idem à TVA: des 547 emplois amputés récemment, 300 étaient des postes de production.

C’est tout notre écosystème communicationnel qui n’arrive plus à se financer parce qu’il subit la concurrence déloyale des géants numériques qui sont presque tous américains.

Ce sont les Netflix, Amazon et autres Disney+ qui nous gavent de fictions étrangères sans contribuer à la production télévisuelle locale comme les joueurs traditionnels d’ici sont obligés de le faire.

C’est Apple qui nous alimente en musique en continu sans être obligé, comme le sont les stations de radio, de faire jouer les artistes d’ici, payés par ailleurs une misère.

C’est Google et Meta (Facebook et Instagram) qui affament l’industrie journalistique en accaparant ses revenus publicitaires.

C’est au fond encore et toujours la même bataille contre l’hégémonie culturelle étasunienne. Les acteurs sont nouveaux, les problèmes se manifestent différemment, mais l’enjeu demeure le même. Au motif qu’il faut respecter les règles commerciales, les cultures locales sont écrasées par le rouleau compresseur américain.

Comme avec les magazines dans les années 1990, le Canada ne se bat pas que pour protéger les intérêts commerciaux de ses industries médiatiques. Il se bat pour préserver sa culture distincte. Et une culture d’aussi petite taille que la nôtre n’arrivera jamais à faire le poids contre la culture américaine, à moins de se doter d’outils exceptionnels.

À l’époque de la guerre des magazines, les politiciens américains s’insurgeaient contre le protectionnisme culturel canadien. L’industrie se montrait impitoyable. Pour se moquer de Sheila Copps, le magazine pornographique Hustler avait publié trois photos de vulve en demandant à ses lecteurs laquelle était celle de la ministre: Hunt for the cunt, clamait le titre. Au final, le Canada avait dû se contenter d’une entente de compromis.

Aujourd’hui, Washington avertit le Canada, par la bouche de son ambassadeur, qu’il aura droit à une «grosse bataille» s’il va de l’avant comme prévu en janvier avec l’imposition d’une taxe sur les services digitaux. Meta suspend la diffusion de tous les contenus journalistiques sur ses plateformes. Et Ottawa doit se contenter d’une entente de 100 millions$ avec Google, soit presque moitié moins que ce qu’il espérait.

Politiquement, les lignes de fracture sont les mêmes qu’il y a 30 ans. Lors de la guerre des magazines, le Reform Party ne croyait pas trop à la nécessité de règles spéciales pour protéger les industries culturelles. Les libéraux de Jean Chrétien pouvaient compter sur l’appui du Québec.

Aujourd’hui, le Parti conservateur promet d’abroger la loi qui force Google et Meta à dédommager les médias d’information (C-18) et celle qui obligera les plateformes numériques à financer et promouvoir la production culturelle locale (C-11). Les libéraux de Justin Trudeau peuvent encore compter sur l’appui du Québec.

D’ailleurs, si vous avez été choqués que la députée albertaine Rachel Thomas demande à la ministre Pascale St-Onge de lui répondre en anglais, souvenez-vous qu’elle avait dit bien pire, il y a deux ans. Elle avait expliqué que si les artistes québécois appuient si fortement le C-11, c’est parce qu’ils «ne sont pas capables de vivre de ce qu’ils produisent». Les artistes, avait-elle ajouté, sont «coincés au début des années 1990 parce qu’ils n’ont pas réussi à être compétitifs sur de nouvelles plateformes».

Sheila Copps estime que les batailles actuelles de la ministre St-Onge sont très semblables aux siennes, il y a 30 ans, à la différence près qu’elles ne sont pas présentées comme des luttes culturelles. Si elle avait un conseil à donner à sa successeure, elle lui dirait de rebâtir une vaste coalition d’artistes, les faire se rencontrer et se parler pour qu’ils fassent la pédagogie de ce qui est vraiment en jeu. Car une chose est certaine: les États-Unis ne nous feront pas de cadeau.