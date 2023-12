Les COP, quossa donne?

Soixante-dix mille personnes, c’est beaucoup. Même le pape devait s’y rendre, avant de tomber malade! Les 10 premières COP avaient plutôt rassemblé en moyenne 5000 délégués chacune.

Pensez-y: 70 000 personnes, c’est l’équivalent de la ville de Granby au grand complet qui débarque, enfants au berceau et vieillards en CHSLD compris. Ça fait beaucoup d’avions dans le ciel, beaucoup de petits savons d’hôtel jetés à peine entamés, beaucoup de serviettes et de draps lavés inutilement.

Si nous devons tous réduire notre empreinte, ne serait-il pas normal que les délégations qui convergent là-bas fassent elles aussi preuve d’un peu de «sobriété»?

Il est ironique que les assemblées visant à contenir l’impact environnemental de la démesure humaine succombent à la tentation de la croissance démesurée.

Certes, la présence de la société civile à cet événement annuel est souhaitable et nécessaire. Elle permet de surveiller nos dirigeants qui négocient et d’alerter le public lorsqu’ils passent du compromis à la compromission. Mais ne pourrait-on pas imaginer un système de mise en commun par lequel chaque segment de cette société civile — syndicats, universités, municipalités, environnementalistes, Autochtones — se choisirait un ou deux représentants? Cela garantirait que ceux qui y vont sont réellement ferrés dans le domaine.

Si la présidente de la FTQ, Magali Picard, a cru au départ pouvoir être présente à Dubaï tout en suivant de près les négociations se déroulant au Québec, on peut se demander ce que sa présence là-bas aurait apporté.

L’idée n’est pas d’accabler la syndicaliste, mais d’illustrer que si les COP ont pris l’ampleur qu’on leur connaît, c’est aussi parce qu’elles sont devenues pour bien des acteurs des occasions de représentation ayant peu à voir avec une contribution réelle aux discussions climatiques. Le temps est venu de redonner cet événement aux décideurs et aux véritables experts.

Des COP variables

Car les COP sont encore nécessaires, même si, de l’avis des observateurs, toutes n’ont pas la même importance. L’édition 2023 ne sera pas de celles appelées à marquer les esprits comme l’a été, par exemple, la COP21 de 2015 ayant accouché de l’Accord de Paris. C’est en vertu de cet accord que la planète s’est engagée à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Selon un récent rapport de l’ONU, les engagements pris à ce jour permettront seulement de limiter la hausse à entre 2,5 et 2,9 degrés.

La COP28 fera le bilan formel des moyens déployés pour atteindre cet objectif de 1,5 degré. Certains pays en profiteront pour réclamer l’élimination graduelle des énergies fossiles. Le Canada défendra plutôt l’élimination progressive des émissions de gaz à effet de serre (GES) découlant des énergies fossiles. Le Canada persiste à dire qu’il est possible, grâce à la séquestration du carbone, de parvenir à la carboneutralité sans éliminer ces énergies.

La COP28 devrait aussi finaliser les détails d’un futur fonds pour «pertes et dommages» destiné à dédommager financièrement les pays en voie de développement subissant les conséquences des changements climatiques.

Cancre ou pionnier?

On dit souvent que le Canada est un cancre en matière de lutte aux GES.

De fait, il est le seul pays du G7 dont les émissions ont augmenté depuis 1990.

Par rapport à 2005, il est celui dont les émissions ont le moins diminué. Le Commissaire à l’environnement et au développement durable a conclu début novembre qu’au rythme où vont les choses, le Canada réduira ses émissions de GES en 2030 de seulement 34 % par rapport à 2005 et non de 40 % à 45 % comme il s’y est engagé.

Si le Canada de Justin Trudeau se compare aux autres pays occidentaux, donc, il se désole. Mais s’il se compare au Canada de Stephen Harper, de Paul Martin ou de Jean Chrétien, il se console.

On l’oublie, mais aucun des premiers ministres ayant dirigé le Canada depuis qu’on parle de changements climatiques n’avait doté le pays d’un plan concret avant Justin Trudeau. Les cibles qu’ils se fixaient étaient dictées par des impératifs politiques ne s’accompagnant d’aucune volonté de les atteindre.

Même le proche conseiller de Jean Chrétien, Eddie Goldenberg, l’avait admis en 2007: son patron avait ratifié le protocole de Kyoto sans être prêt à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer! Son successeur Paul Martin avait d’ailleurs exprimé des hésitations lors de cette ratification. Et Stephen Harper avait carrément retiré le Canada du protocole historique.

Le gouvernement de Justin Trudeau affronte des vents de face. Sitôt propose-t-il des mesures additionnelles que celles-ci sont contestées devant les tribunaux. La taxe carbone, le resserrement des processus d’évaluation environnementale et l’interdiction des plastiques à usage unique ont tous goûté à la médecine. La première a passé le test judiciaire, mais les deux autres ont en partie échoué, obligeant Ottawa à retourner à sa table à dessin. Et ce n’est pas fini.

Le ministre Steven Guilbeault assure qu’il comblera l’écart entre les réductions prévues de 34 % et celles promises de 40-45% avec de nouvelles mesures. Il s’agit en particulier de la carboneutralité du réseau électrique et du plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier. Les deux risquent aussi d’être soumis aux juges.

Le règlement sur le réseau électrique obligera les producteurs d’électricité canadiens à réduire leur recours au gaz naturel d’ici 2035. (Il est déjà prévu que le charbon sera complètement éliminé d’ici 2030.) À partir de 2035, les nouvelles centrales au gaz et celles de 20 ans ou plus devront capter et stocker dans le sol au moins 95 % de leurs émissions. Celles construites entre 2016 et 2024 seront soumises à cette règle 20 ans après leur mise en service. Un certain nombre d’heures d’utilisation des centrales polluantes sera encore permis afin de répondre aux pics de demande.

Ce règlement fait encore l’objet de consultations, mais déjà, la première ministre Danielle Smith a invoqué sa Loi sur la souveraineté de l’Alberta au sein d’un Canada uni pour ne pas s’y soumettre. Le geste est prématuré. Il est aussi en partie théâtral.

En coulisses, le gouvernement fédéral et celui de l’Alberta se parlent, un comité de fonctionnaires ayant même été créé cet été pour discuter de toutes les questions énergétiques. Le geste de Mme Smith permet néanmoins de voir à quelle résistance se bute Ottawa. La menace perpétuelle d’une contestation judiciaire l’oblige à être triplement prudent et à tenter d’obtenir l’aval des provinces visées avant de procéder. Cela ralentit les choses…

Il faut aussi garder en tête que les libéraux font face à un rival conservateur qui n’affiche aucune ambition climatique. À ce jour, l’unique promesse de Pierre Poilievre est de faire de la prochaine élection un référendum sur l’élimination de la taxe carbone. Ça biaise le débat, mettons. Un parti politique a beau promettre mer et monde en matière climatique, s’il n’est pas élu, il ne réalisera rien du tout.

Les électeurs ont le dernier mot. Or, quand on se souvient du tollé soulevé par la «taxe orange» de Québec solidaire sur les véhicules énergivores ou par les déclarations de Pierre Fitzgibbon sur la réduction du parc automobile et le démarrage nocturne des lave-vaisselles, on réalise à quel point ces électeurs, malgré l’expression régulière d’opinions vertueuses, ne veulent pas être bousculés dans leurs petites habitudes.

Et c’est là qu’on mesure à quel point les avancées d’Ottawa, toutes insuffisantes soient-elles, relèvent de l’exploit.