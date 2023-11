La tentation du silence

Oui, le conflit au Proche-Orient donne à voir la fragilité de notre liberté d’expression. Il sert surtout un puissant avertissement au gouvernement de Justin Trudeau quant aux risques de légiférer pour interdire certains discours au nom de la lutte à la haine.

Les cas de censure se multiplient depuis le 7 octobre. Vous avez sûrement entendu parler de cet étudiant en médecine de l’Université d’Ottawa, Yipeng Ge, qui a été suspendu.

Il a eu le malheur de partager sur les réseaux sociaux des messages de solidarité avec les Palestiniens, dont une image du slogan «From the river to the sea, Palestine will be free». «Du fleuve [Jourdain] à la mer [Méditerranée]» est considéré par les Juifs comme une invitation à leur extermination pour redonner aux Arabes le territoire compris entre ces deux plans d’eau. L’Allemagne est d’ailleurs en voie de criminaliser ce slogan. Et ce, même si d’autres l’interprètent plutôt comme un appel à la cohabitation égalitaire.

Yipeng Ge n’est pas seul. La faculté de droit de la Toronto Metropolitan University (anciennement Ryerson) est en train de se déchirer sur ce même enjeu. Soixante-quatorze étudiants avaient signé une lettre ouverte (devenue privée depuis) assez radicale, affirmant qu’Israël n’est pas un pays mais plutôt «la marque de commerce d’une colonie». Une vingtaine d’avocats ont demandé à l’université de sanctionner ces étudiants et averti que leur placement professionnel était compromis. Le Toronto Star a d’ailleurs confirmé qu’un cabinet d’avocats bien en vue exige des postulants qu’ils déclarent s’ils ont signé la lettre. Dans l’affirmative, ils sont rejetés.

L’affaire a fait grand bruit: 725 personnes issues du milieu judiciaire et 12 organisations ont pris la plume pour dénoncer ce «nouveau maccartisme».

«Nous sommes profondément préoccupés par la multiplication de déclarations de la part d’avocats, de cabinets d’avocats et de facultés de droit qui associent les expressions de solidarité avec les Palestiniens et les critiques de l’État d’Israël à de l’antisémitisme et à des comportements indignes pour des gens apprenant ou pratiquant le droit. […] Nous rejetons la notion qu’il est antisémite, haineux ou illégitime de contextualiser les attaques du 7 octobre».

À Montréal, l’Université McGill a menacé de suspendre l’association étudiante qui a soumis à un référendum une politique qui obligerait l’institution à condamner «la campagne génocidaire de bombardements» menée par Israël. La politique a été endossée à 78,7%, mais le B’nai Brith a obtenu une injonction suspendant son entrée en vigueur jusqu’au moins en mars.

Réflexes démocratiques

Bien sûr, le milieu universitaire a toujours été plus sensible au conflit israélo-palestinien. La tenue de la Semaine contre l’apartheid d’Israël sur de nombreux campus a longtemps suscité l’ire de la communauté juive.

Mais depuis le massacre du 7 octobre par le Hamas et la réplique sanglante d’Israël, la tension dans tout l’Occident a monté de plusieurs crans. Au point que nos réflexes démocratiques semblent s’émousser.

Des manifestations en soutien aux Palestiniens ont été interdites en France et en Allemagne, notamment, et même François Legault s’est dit ouvert à l’idée lorsqu’interrogé à la suite d’un rallye ayant mal tourné.

Et que dire de Pierre Poilievre? Vous souvenez-vous à quel point il avait fait de la liberté son cheval de bataille pendant la course à la chefferie? Liberté de ne pas se faire vacciner. Liberté de ne pas être soumis à la censure woke. Liberté de consommer ce qui nous chante sur Internet. C’est d’ailleurs au nom de cette dernière que lui et son Parti conservateur promettent d’annuler les projets de loi obligeant les géants du web à financer le contenu canadien et à dédommager les médias d’information. Pourtant, il a refusé de se prononcer au sujet de ces futurs avocats et médecin censurés. «Je n’ai pas vu ça», a-t-il plaidé avant d’ajouter être «pour la liberté d’expression». Il a la liberté bien sélective…

Tout ceci devrait inciter le gouvernement Trudeau à la prudence. Les libéraux entendent instaurer des limites aux contenus en ligne pour éviter la haine. À l’été 2021, le gouvernement avait dévoilé son intention d’interdire cinq types de contenu: le terrorisme, l’incitation à la haine, l’incitation à la violence, la pornographie juvénile et le partage non consensuel d’images intimes. Il voulait obliger les plateformes numériques à surveiller ce qu’elles hébergent et à éliminer dans les 24 heures les contenus fautifs.

La proposition a fait si peu consensus que le gouvernement a créé un panel d’experts pour approfondir la réflexion. Même eux ne sont pas arrivés à s’entendre! Il y avait dissension sur les définitions, sur la pertinence de mettre les cinq types de contenu dans le même panier ou encore sur la nécessité de retirer ou pas les contenus signalés.

Le premier ministre Justin Trudeau. (Adrian Wyld/Archives La Presse Canadienne)

Où tracer la ligne?

Les libéraux avaient promis à la dernière campagne d’adopter leur loi dans les 100 jours suivant leur réélection. Le délai est dépassé de presque deux ans! Quand on voit ce qui se passe ces jours-ci, on en vient à penser que c’est peut-être pour le mieux. On est en droit de soupçonner que cet outil serait utilisé pour limiter encore plus la parole d’un des deux camps.

Tout ceci fait réaliser à quel point il n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît de tracer la ligne entre discours haineux et dissidence acceptable. Justin Trudeau l’a bien résumé cette semaine: «Je pense que les Canadiens ont besoin de se souvenir de qui nous sommes, que la liberté d’expression, la liberté de conscience, le respect pour d’autres avec qui on est en désaccord est fondamental. […] Afficher un drapeau palestinien, ce n’est pas automatiquement de l’antisémitisme, exprimer un appui pour l’État d’Israël ne fait pas de toi quelqu’un qui veut voir des civils tués.»

N’empêche que lui et ses troupes ne sont pas à l’abri de dérapages vertueux.

En juin, son gouvernement s’est montré favorable à déposer une loi qui criminaliserait le discours négationniste entourant les sépultures anonymes détectées aux abords des pensionnats autochtones. Il a été établi avec certitude par une commission d’enquête que des enfants sont morts par milliers dans ces écoles. Il serait infâme de le nier. Mais certains remettent en question le récit construit autour de ces découvertes, faisant valoir que les sépultures retrouvées ont un jour été identifiées, qu’elles ne s’ajoutent pas aux 3201 décès déjà recensés ou encore que dans certains cas, il s’agit de cimetières réguliers abritant des gens de tous âges.

De telles nuances deviendraient-elles criminelles parce qu’elles sont blessantes pour certains?

Tout cela illustre une fois de plus notre incapacité collective croissante à encaisser les divergences de point de vue. Comme si nous étions tous devenus trop sensibles. Demandons-nous si la solution réside vraiment dans le port d’une carapace législative additionnelle.

Hélène Buzzetti a publié en début d’année l’essai Plaidoyer pour l’extrême centre aux éditions Art Global. Elle sera au Salon du libre de Montréal ce dimanche, de 13h à 14h pour une séance de signature.