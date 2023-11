Catherine Dorion et Pierre Poilievre, même combat (ou presque)

Le parallèle en fera sursauter quelques-uns. Comparer Catherine Dorion au chef conservateur Pierre Poilievre? (Yan Doublet et Adrian Wyld/Montage: Le Soleil et La Presse Canadienne)

Le parallèle en fera sursauter quelques-uns. Comparer Catherine Dorion au chef conservateur Pierre Poilievre? Allons donc. Pourtant, même elle admet une certaine communauté d’esprit avec le populisme de droite dans son livre Les têtes brûlées paru lundi.

Elle écrit avoir fait campagne en 2018 comme elle avait l’intention d’agir pendant son mandat: «en sortant des cadres, en assumant une parole populaire, frontale et sensible, sans cynisme mais sans non plus feindre le respect pour nos institutions du pouvoir.

La question de savoir si c’est du populisme de gauche se posera plus tard, et je m’en défendrai mollement parce que le mot me paraîtra trop connoté négativement dans les médias. Mais c’en est, fort probablement. «Discours politique s’adressant aux classes populaires, fondé sur la critique du système et de ses représentants, lit-on dans Le Robert. Ce chapeau me va.»

On retrouve plusieurs similitudes frappantes dans le discours des deux politiciens charismatiques. D’abord, tous deux s’attaquent aux médias.

Catherine Dorion dénonce une «médiasphère» qui serait à son avis «de droite» tandis que Pierre Poilievre s’attaque sans relâche aux médias qu’il dit «de gauche» ou «wokes». Mme Dorion estime que les médias fabriquent une sorte de «télé-réalité» faite de «scandales cheap» servant au final à maintenir le statu quo… et à vendre des pick-up. Le chef conservateur maintient que les médias sont à la solde du gouvernement libéral et servent à le maintenir au pouvoir. L’un et l’autre utilisent les réseaux sociaux pour les contourner. Quand Pierre Poilievre cartonne sur YouTube et X avec une vidéo de lui mangeant insolemment une pomme tout en rejetant la prémisse des questions du journaliste qui l’interroge, il oeuvre, comme Dorion, à l’écriture de son propre «récit».

Ensuite, les deux politiciens se rejoignent dans leur rejet des institutions.

Nul besoin de rappeler à quel point Mme Dorion s’est démarquée pendant ses quatre années en politique par sa façon de rejeter les institutions et les codes leur étant rattachés, en premier lieu les codes vestimentaires. Son livre permet de prendre la pleine mesure de ce rejet. «Il y a quelque chose de sensuel dans l’exercice de ne pas céder aux exigences d’une élite au pouvoir, quelque chose d’excitant dans le début d’incertitude qui naît dans les yeux de l’élite lorsqu’elle se rend compte qu’elle a devant elle une femme ou un homme qui n’a pas peur.»

Faire trembler les élites. N’est-ce pas le mandat que se donne Pierre Poilievre quand il promet de dégommer les patrons de la Banque du Canada qui haussent les taux d’intérêts, de couper les salaires des patrons de la SCHL qui ne construisent pas assez de logements ou encore de bouder le Forum économique mondial qui -prétend-il- aspire à contrôler le monde? Même son engouement pour les cryptomonnaies participe de ce désir de soustraire le citoyen du monopole exercé par l’État et les élites financières sur l’argent.

Catherine Dorion raconte qu’elle a dû batailler ferme pour ne pas se laisser lisser. Elle déplore que Gabriel Nadeau-Dubois n’ait pas eu la même fermeté et soit en voie de procéder à une sorte de normalisation de Québec solidaire. Cette inflexibilité idéologique, cette soif de pureté, n’est pas sans rappeler qu’au Parti conservateur, Pierre Poilievre a été élu l’an dernier par des militants qui ont rejeté massivement l’appel au recentrage de son rival Jean Charest.

Enfin, il semble que l’esprit révolutionnaire de Catherine Dorion l’a rendue incapable, si on en croit son récit, d’agir de l’intérieur. Elle dénonce les «longs rituels parlementaires» qui n’ont «d’autre utilité que de singer sans passion des pratiques démocratiques». Trop nombreuses, les figures imposées bouffent le temps nécessaire pour faire ce qui s’impose.

La question se pose toutefois: est-ce le «système» qui est trop rigide ou les personnes qui s’y aventurent? On peut penser qu’à trop rejeter le «système», on n’arrive pas à le comprendre, et donc à se l’approprier et à l’utiliser pour parvenir à ses fins. C’est certainement ce qui nuit le plus au Parti conservateur depuis sa prise de contrôle par les réformistes de l’Ouest il y a une vingtaine d’années. Peu habitués au pouvoir, allergiques à cette capitale fédérale qui les a longtemps tenus à l’écart, ces conservateurs 2.0 ne savent pas comment opérer de l’intérieur les changements qui permettraient au «système» d’accoucher de résultats davantage à leur image.

Prenez par exemple la justice criminelle. Les conservateurs se plaignent depuis des décennies que la justice ne punit pas assez sévèrement certains crimes. Qu’ont-ils fait lorsqu’ils ont pris le pouvoir? Ils ont instauré une multitude de peines minimales que tous leur disaient être inconstitutionnelles. Elles ont en effet presque toutes été invalidées par les tribunaux. Les conservateurs ragent de ce retour à la case départ. Mais s’ils avaient plutôt opéré dans le respect des règles en place, leur réforme aurait survécu et ils ne seraient pas ressortis de l’exercice encore plus frustrés et encore plus déterminés à démolir ce «système». La frustration post-mandat de Catherine Dorion est de la même eau.

La comparaison ne vise pas à discréditer l’ancienne députée solidaire. Certains de ses constats sont très justes et méritent d’être débattus. Il s’agit plutôt de mettre en lumière que certaines façons de faire disgracieuses qu’on associe à la droite sont plus répandues qu’on ne le pense.

On se demande parfois suivant quelle logique l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba peuvent élire tour à tour des gouvernements conservateurs puis néodémocrates. C’est parce que là-bas, la droite et la gauche sont animées du même désir de se coller au peuple dans tout ce qu’il a de plus authentique et pragmatique, mais aussi dans tout ce qu’il a de plus passionné et insensé. La région de Québec, bastion conservateur par excellence où a néanmoins percé Québec solidaire, nous donne à observer à petite échelle le phénomène.