Le mystère de l’ADN de Québec

J’ai cherché des fils conducteurs qui aideraient à mieux en comprendre la mécanique, ses états d’âme, ses contradictions. J’ai relu des journaux, consulté des études savantes qui m’avaient jusqu’ici échappé, parlé à des acteurs et observateurs de la ville.

À ma surprise, les morceaux du puzzle se sont mis à tomber en place, à s’emboîter les uns dans les autres, à se répondre, à se compléter dans une étonnante cohérence, ceci expliquant cela, et cela, éclairant ceci.

Voici l’histoire d’une ville qui, pendant la première moitié de sa vie, a détenu tous les pouvoirs de son Nouveau Monde pour ensuite en perdre. Son rôle de capitale a cependant traversé les âges. Cela a donné à la ville et à ses familles beaucoup de stabilité économique, mais l’a sans doute rendue un peu frileuse. Pas juste en janvier.

Voici l’histoire d’une ville qui reprend son élan, bouillonne de créativité et rêve de retrouver sa superbe d’antan. Pour autant que ça ne la dérange pas trop dans le confort de son auto.

L’incontournable Château Frontenac, emblématique de la capitale (Yan Doublet)

1. Le jour où Le Soleil s’est levé et tous ceux où il ne s’est pas couché

Le Soleil tourne aujourd’hui sa dernière page papier. Question de survie.

L’économie ne permet plus d’imprimer et de distribuer le journal comme avant. Une sorte de retour de l’histoire, car c’est aussi l’instinct de survie qui avait fait naître ce journal au matin du 28 décembre 1896.

La veille, les curés du diocèse étaient montés en chaire pour interdire aux paroissiens la lecture du journal L’Électeur, organe officiel du Parti libéral.

Le journal critiquait le manque d’enseignement des sciences et des langues vivantes dans les écoles.

Ces «idées malsaines et articles perfides» étaient «un vrai péril religieux et social», croyait le clergé qui venait de signer l’arrêt de mort du journal.

Le soir même, la direction de L’Électeur se réunit au nouvel hôtel chic de Québec, le Château Frontenac.

La légende veut qu’au lever du jour, un journaliste se soit écrié : «Messieurs, la mort de L’Électeur, ce serait comme si le soleil ne se levait plus jamais». (1)

Le directeur annonce alors :

«Aujourd’hui, 28 décembre, nous publions comme si de rien n’était. Notre journal s’appellera dorénavant Le Soleil».

Une belle histoire, mais allez savoir. Des journaux d’Amérique du Nord s’appellent déjà The Sun à l’époque. Le Soleil s’en serait-il inspiré?

Pas question de laisser «ne serait-ce qu’un seul jour, le Parti libéral de notre district sans organe», expliquera l’éditeur dans une note publiée le jour même.

Le journal venait de changer de nom, mais garderait la même allégeance, la même salle de rédaction au pied de la côte de la Montagne, les mêmes journalistes, les mêmes annonceurs.

J’imagine que personne n’était dupe, mais le journal fut sauf.

Le premier numéro tient dans quatre pages grand format. Sur la première, une illustration du cardinal Taschereau avec ce bas de vignette :

«Le public de cette ville apprendra avec chagrin que l’état de santé de son éminence ne lui permettra pas de recevoir cette année au Premier de l’an».

La première Une du Soleil, le 28 décembre 1896

Le Soleil a-t-il voulu narguer le clergé ou au contraire, lui prouver qu’il n’était pas anticlérical? Je vous laisse spéculer.

L’évêque de Chicoutimi reviendra à la charge quelques semaines plus tard. À la sortie de la messe, il brûle sur le parvis des exemplaires du Soleil et refuse l’absolution aux lecteurs de journaux «libéraux». Il demande à ses prêtres d’enquêter dans les bureaux de poste pour trouver les abonnés du Soleil.

Nouvelle offensive en avril 1934. Le cardinal Villeneuve (Québec) interdit sous peine de péché mortel la lecture du roman Les Demi-civilisés (2).

L’auteur, Jean-Charles Harvey, est alors rédacteur en chef du Soleil.

Son roman dépeint le milieu «petit-bourgeois» frileux de Québec et dénonce un clergé réactionnaire. Adultère, drogue, alcoolisme. Les personnages de Harvey dérangent.

L’auteur sera congédié le jour même. Le Soleil n’est pas inféodé au clergé, mais le Parti libéral ne veut pas risquer de se le mettre à dos encore une fois.

Le journal prendra ses distances avec le Parti libéral en 1957. Il est depuis apolitique, bien que l’éditorial soit longtemps resté favorable aux libéraux. Les textes d’opinion sont aujourd’hui réservés aux lecteurs et chroniqueurs.

Il m’a semblé reconnaître dans ce récit du Soleil plusieurs des «informations génétiques» propres à l’ADN de Québec : les jeux de pouvoir, l’instinct rebelle, l’entêtement, la petite-bourgeoisie de la haute-ville, le Château Frontenac, le paysage du fleuve, le sens du théâtre et parfois du cirque.

2. «La capitale d’un grand empire»

Au pied de la côte de la Montagne, la Fresque des Québécois raconte l’histoire de la ville. Une fenêtre en trompe-l’œil montre Frontenac tenant une lettre écrite à son arrivée en 1672. «Rien ne m’a paru si beau et si magnifique que la situation de la ville de Québec, qui ne pourrait pas être mieux postée quand elle devrait devenir un jour la capitale d’un grand empire.»

Le gigantesque trompe-l'œil La Fresque des Québécois peut être vue dans le Petit Champlain depuis 1999. (Le Soleil, Yan Doublet/Le Soleil, Yan Doublet)

Cet empire s’étendra du Labrador au golfe du Mexique et de l’Atlantique aux plaines de l’Ouest. Québec conserve son prestige après la conquête par les Anglais (1759), mais perdra de l’importance avec le déclin du commerce du bois, au milieu des années 1800.

Elle vit depuis dans la hantise que Montréal ou d’autres lui arrachent ses pouvoirs.

Québec est devenue le «royaume des illusions et des ambitions souvent déçues ou frustrées, des désirs insatisfaits», jette l’historien Denis Angers.

«Longtemps premier, mais aujourd’hui, toujours le petit deuxième qui n’a pas la reconnaissance que nous lui devrions et veut se faire dire qu’il est bon.»

Mais quels étaient donc ces pouvoirs qui ont fait la gloire de Québec et dont elle a aujourd’hui la nostalgie?

a) Tous aux remparts!

Dès le premier fort de Champlain sur le promontoire, Québec joue un rôle central dans la défense de la colonie. La trajectoire militaire de Québec est tracée.

Après la Conquête, les Britanniques y installent leur garnison (1759-1871). En 1943, Churchill et Roosevelt se rencontrent à Québec pour préparer le débarquement de Normandie.

Portrait au sommet de la Citadelle lors de la Conférence de Québec, le 19 août 1943 (Archives AP/STF)

L’héritage militaire habite le paysage de Québec : Champs de bataille, remparts, citadelle, Nouvelles casernes, Cercle de la Garnison, manège militaire, base de Valcartier, régiment des Voltigeurs.

Jusqu’au nom de l’équipe de hockey, les Remparts, et celui, jadis, de l’équipe de Jean-Béliveau, les Citadelles. Les références militaires sont dans l’ADN de la ville, même si on n’y orchestre plus de conquêtes ou de résistances contre l’envahisseur.

b) Le roy est mort, oublions-le!

Notre ville a suivi les chemins des Roy. Qu’on aime s’en souvenir ou pas. L’Assemblée nationale vient de voter à l’unanimité en faveur d’une motion pour abolir la fonction de lieutenant-gouverneur en raison du «faible attachement» des québécois pour les institutions monarchiques. Mais cela n’efface pas l’histoire.

Les gouverneurs de la Nouvelle-France ont exercé à Québec le pouvoir du roi. Cela s’est poursuivi sous le régime anglais. La représentante du nouveau roi d’Angleterre (une gouverneure générale du Canada qui ne parle pas français), a sa résidence à la Citadelle.

La nouvelle lieutenante-gouverneure du Québec, comme ses prédécesseurs, a son bureau dans la capitale (ainsi que ses formulaires de notes de frais).

L’hôtel emblématique de la ville est un château et la résidence du bonhomme Carnaval, un palais.

La famille royale a plusieurs fois visité ses sujets.

Le prince de Galles, à l’inauguration des Plaines (1908) et du pont de Québec (1919); la reine Élisabeth II, quatre fois. La première comme princesse (1951), puis pour inaugurer la voie maritime (1959) et discrètement en 1987.

Sa visite la plus mémorable fut celle de 1964. Le «samedi de la matraque», avait titré Le Soleil du lendemain de la manifestation contre la reine. L’expression est passée à l’histoire.

Le prince Andrew et Sarah ont été hués au Festival d’été (1989), mais les nouveaux mariés William et Kate, bien reçus aux fêtes de la Ville (2011).

c) Le pouvoir (pas si) éternel de Dieu

La religion a façonné le paysage de Québec, son histoire, son économie, ses valeurs.

L’évêché de Québec, premier du «Nouveau Monde» au nord du Mexique, a couvert un temps presque toute l’Amérique du Nord. Son premier évêque, Mgr François de Laval, a fondé le Séminaire de Québec et jeté les bases de ce qui allait devenir l’Université Laval. Celle-ci sera dirigée par un «religieux» jusqu’au début des années 1970.

L’archevêque de Québec est encore, d’office, le primat de l’église canadienne.

Le patron est venu deux fois à Québec. Jean-Paul II, avec éclat, en 1984 et François, presque dans l’anonymat, en 2022. Le symbole ne trompe pas.

La visite du pape Jean-Paul II à Québec en 1984 (Photothèque Le Soleil/Photothèque Le Soleil)

d) Au temps glorieux de Québec inc.

Québec fut pendant plus de la moitié de sa vie le grand pôle économique.

L’élan avait été donné par la Compagnie des Cent-Associés (1626) dont le mandat était de peupler la nouvelle colonie et d’y développer commerce et affaires.

Québec deviendra le carrefour des voiliers qui font commerce du bois et des chantiers de construction navale, dont Davie est l’héritier. Québec fut un temps le troisième port d’importance en Amérique : la rue Saint-Pierre, la grande rue des banques.

Le déclin du bois au milieu des années 1800 s’accompagne du départ des capitaux et de la bourgeoisie anglo-écossaise. L’ouverture de la voie maritime (1959) accélère le glissement de l’économie vers Montréal.(3)

Jadis ville du capitalisme, Québec ne sera plus bientôt que la capitale. Elle s’est payé le retour des grands voiliers (1984) mais sans «poches profondes», elle a fini par échapper coup sur coup les Olympiques et son équipe de hockey en 1995.

Le départ de la Transat Québec–Saint-Malo, le dimanche 19 août 1984 ( Photo Archives Ville de Québec, Fonds Le Soleil, René St-Pierre/ Photo Archives Ville de Québec, Fonds Le Soleil, René St-Pierre)

e) L’amour-haine des fonctionnaires

Québec est la ville des fonctionnaires. Pour le meilleur et pour le pire.

Lieu de pouvoir depuis le premier jour, elle fut brièvement (1852-1854) le siège de l’union politique du Haut et du Bas-Canada.

Sa Majesté lui préféra finalement Ottawa. «Le choix de la reine constitue une amère déception, même si, en consolation, le gouvernement restera à Québec jusqu’à la construction d’un parlement à Ottawa», rapporte l’historien Gilles Gallichan dans la revue Cap-aux-Diamants. (4)

C’est de là que vient l’expression «Vieille Capitale» avec laquelle Québec cherche depuis 50 ans à prendre ses distances.

Environ 40 % des ménages de la région comptent au moins un membre de la famille immédiate au gouvernement ou dans une société d’État, a noté Jean-Marc Léger dans Le Code Québec. (5)

Ces employés, on aime les haïr, les railler et les jalouser, mais ils ont apporté la sécurité aux familles et à l’économie de Québec.

Cela nous a cependant «amollis» sur le plan de l’initiative économique, perçoit l’historien Denis Angers, qui a travaillé à la Commission de la capitale nationale du Québec. «Des gens brillants rêvent de devenir sous-ministres pour prendre une retraite à 62 ans à leur maison de campagne avec vue sur le Saint-Laurent.»

Cette relation ambiguë au pouvoir et à ses employés fait partie, je pense, de l’ADN de Québec.

3. «Quand on est de la Basse-Ville, on n’est pas de la Haute-Ville»

Sylvain Lelièvre avait bien saisi la dualité physique et sociale de Québec. Une ville haute du pouvoir, de la petite bourgeoisie et des privilèges. La ville basse des quartiers ouvriers et de la vie ordinaire, «entre les hangars de tôle pis les sacs à poubelle».

Je caricature, mais n’invente rien.

La dualité Haute-Ville/Basse-Ville est «ce qui distingue le plus Québec», croit l’animatrice de radio Myriam Ségal. Les tensions ne datent pas d’hier.

À l’été 1919, le meurtre jamais résolu d’une jeune fille de la Basse-Ville (Blanche Garneau) retrouvée au parc Victoria, près de la rivière Saint-Charles, a secoué la ville.

La rumeur a couru pendant plusieurs décennies que les auteurs étaient des fils de députés et élus de la Haute-Ville que les autorités auraient protégés.

Avec le temps, la dualité Haute-Ville/Basse-Ville est devenue celle du centre et de la périphérie.

La ville de Jean-Paul L’Allier et celle des «maudites banlieues», pour reprendre le lapsus (qui n’en était pas un) de l’ex-maire de Québec à l’époque des fusions.

Des citoyens ont «le sentiment que la ville ne travaille pas pour eux, mais pour ceux qui sont déjà privilégiés au centre», analyse Mme Ségal.

Une méfiance envers les élites. Une perception d’injustice et de perdre ce qui a été difficilement gagné.

«Québec a été trahie quelques fois par ses élites [...] La vente des Nordiques, c’est une trahison des élites», perçoit l’animatrice.

On sent cette même dynamique pour le tramway.

Une perception en banlieue que le projet va servir le centre; que «l’élite va leur enlever une partie de leur confort qui leur vient de leur voiture. Ton mode de vie, on va te le scraper», résume Mme Ségal.

Le clivage centre-banlieues se mesure encore élection après élection par des résultats (presque) toujours différents au centre, à tous les paliers de gouvernement.

Le prochain clivage viendra du télétravail, prévoit Myriam Ségal. Il y aura ceux qui peuvent travailler en mou de la maison, fonctionnaires et cols blancs. Et ceux qui devront continuer à rentrer au boulot le matin, pris dans le trafic.

4. La ville des «X» et de la «libarté»

La méfiance des citoyens envers les élites de la ville a beaucoup été stimulée par des radios parlées.

Longtemps André Arthur, puis Jeff Filion et aujourd’hui par d’autres. Cette radio engagée a souvent dépassé les bornes, mais fait partie du paysage incontournable de Québec.

«La population de Québec, c’est tout sauf l’indifférence», analyse Mme Ségal. À la radio comme à la mairie, Québec «ne veut pas des gens ternes et qui laissent indifférents. Ils choisissent le plus flamboyant».

Le sociologue Simon Langlois de l’Université Laval avait analysé à l’époque les tensions sociales du début des années 2000 à Québec : opération Scorpion sur la prostitution juvénile; fermeture de la station CHOI par le CRTC, etc. (6)

M. Langlois n’y a pas vu une opposition haute-ville/basse-ville, mais plutôt le malaise d’une génération de jeunes hommes de moins de 35 ans (en 2005). Une «génération X» qui se retrouvait dans le style, le langage et la musique rock de CHOI.

Des jeunes à la recherche d’une place en société et très critiques de l’ordre établi, de la politique, des institutions, des bureaucraties et des fonctionnaires.

C’était le «laboratoire fascinant d’un processus social plus large qu’on retrouve aussi ailleurs en Amérique», a décrit le sociologue.

Lorsque le CRTC a fermé la station à l’été 2004 pour avoir laissé ses animateurs tenir des propos offensants (une première au Canada), les «X» se sont rebellés. Leur cri «Liberté», a retenti jusqu’à l’autre bout de la 20 où on en a fait parfois une caricature : «Libarté».

Lorsque le CRTC a fermé la station CHOI, les «X» se sont rebellés. Une manifestation le 22 juillet 2004. (Archives Le Soleil / Raynald Lavoie)

Clotaire Rapaille avait menti sur son curriculum vitae quand Québec lui a demandé de travailler à sa nouvelle image de marque.

Mais il avait mis le doigt sur plusieurs de nos traits de personnalité, dont cette relation tordue avec les «radio-poubelles» (son choix de mots) qu’on dit détester, mais persiste à écouter. C’est une des facettes déconcertantes de l’ADN de Québec.

Ces rebelles dans une ville autrement bien sage, ce sont «les deux faces d’un même écosystème», croit l’économiste Jean-Marc Léger.

Clotaire Rapaille en entrevue au Château Frontenac (Archives Le Soleil, Érick Labbé/Archives Le Soleil, Érick Labbé)

5. Le «mystère Québec»

Pourquoi la région de Québec ne vote-t-elle pas comme les autres?

La question intrigue depuis 30 ans les journalistes, analystes politiques et chercheurs universitaires.

Tiédeur du «oui» lors des référendums sur la souveraineté. Difficultés du Bloc et du PQ. Force singulière des partis associés à la droite : conservateurs à Québec et Ottawa, ADQ, CAQ; jadis l’Union Nationale et le Crédit social.

Comment expliquer cette «exception Québec» qui n’en est pas toujours une, car il arrive aussi que Québec vote comme les autres. Cela ajoute au «mystère». Clotaire Rapaille avait parlé du vieux «couple sadomasochiste» Québec-Canada. J’aime l’image.

Beaucoup d’hypothèses ont été envisagées :

Souveraineté ou pas, Québec resterait la capitale, d’où son appétit moindre à voter oui. Le sort du français et l’immigration inquiètent moins qu’à Montréal, ce qui rendrait la souveraineté moins nécessaire. Habituée au pouvoir, Québec serait plus encline à appuyer un parti fédéral qui peut prendre le pouvoir. Ce qui exclut le Bloc. L’influence d’une radio privée très critique de la bureaucratie et qui prône des valeurs de droite. Des citoyens moins favorables aux syndicats et à la redistribution des richesses qu’à Montréal, montrent des sondages. D’où leur appui à des partis qui prônent un rôle moindre de l’État. Une proportion de retraités plus élevée à Québec. La proximité de la Beauce habituée à compter sur les réseaux familiaux et l’entrepreneuriat local plutôt que sur la machine de l’État.

Les auteurs du Code Québec avaient proposé une autre lecture :

«Il n’y a pas de mystère Québec. Seulement un mélange de droite gaulliste à la Nicolas Sarkozy et de gauche-caviar à la François Hollande».

«Les gens de Québec sont tout simplement plus français que les Français eux-mêmes», suggère Jean-Marc Léger, qui parle de la «République de Québec».

D’autres pensent au contraire que Québec est la plus britannique de nos villes.

«La plus continentale des villes de l’Atlantique et la plus atlantique des villes continentales», a décrit le géographe Paul Villeneuve. (7)

Aucun modèle théorique ne permet de «lever le voile sur le mystère», a constaté Jean-François Daoust dans Le mystère de Québec paru en 2017. (8)

Rien dans les valeurs personnelles des électeurs de Québec ne les distingue des autres, note-t-il.

Rien sauf ceci : à Québec, les pauvres votent exactement comme les plus riches. Le même niveau de réticences à la redistribution de la richesse et un appui similaire à des peines criminelles plus sévères.

Dans les autres régions du Québec, les plus pauvres votent généralement à gauche.

Cela pose une nouvelle ques­tion : pourquoi les pauvres de la région sont-ils plus à droite qu’ailleurs?

Le sociologue Simon Langlois avait constaté il y a quelques années qu’à Québec, la «classe modeste» se trouve «déclassée» par rapport à une classe de fonctionnaires bien payés beaucoup plus nombreuse qu’ailleurs.

Ce pourrait être une partie de l’explication au mystère Québec, croit M. Daoust, de l’école de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke.

6. Le confortable royaume de la classe moyenne

Québec est la ville typique de la classe moyenne, croit le sociologue Simon Langlois. Il insiste.

Moins de ménages pauvres qu’à Montréal et en province; moins de riches que dans la métropole. Une proportion grandissante de citoyens venus des régions.

Cette classe moyenne habite principalement des banlieues dessinées sur le modèle nord-américain de l’après-guerre.

Une banlieue de Québec vue du ciel (Yan Doublet)

Des banlieues où on va et vient, souvent seul, dans le confort et la sécurité de sa voiture. Des banlieues branchées sur un réseau d’autoroutes longtemps démesuré par rapport à la taille de la ville, bien que ce soit moins marqué aujourd’hui.

Québec et ses banlieues sont sécuritaires. C’est ce qui revient le plus spontanément pour décrire la ville. Une perception validée par les statistiques de criminalité que Québec International utilise pour promouvoir la ville. (9)

Pour l’heure, je ne sens pas que ce sentiment de sécurité ait été altéré par la montée de l’itinérance, des problèmes de santé mentale ou l’émergence de gangs de rue. Ni par la tuerie de la Grande Mosquée (2017), du parlement (1984) ou de l’Halloween (2019) On gardera cependant l’œil ouvert.

Lorsqu’elle sent l’ordre public menacé (à tort ou à raison), la police de Québec est plus prompte à intervenir que celle de Montréal.

Manifestations étudiantes des carrés rouges (2012); Sommet du G7 (2018), convoi des camionneurs (2022), fêtes de la Saint-Jean, etc.

Québec ne veut jamais risquer que le chaos s’installe. Quitte à s’expliquer ensuite au tribunal pour les excès de zèle qui brimeraient les libertés.

Lorsque le pot a été légalisé (2018), le SPVQ a prévenu que ce serait tolérance zéro dans les parcs publics.

À Québec, même l’économie incarne le confort et la sécurité, protégée des crises par de gros employeurs stables : gouvernement, sociétés d’État, services publics, l’Université Laval, le mouvement Desjardins.

Ce n’est sans doute pas du hasard si Québec est devenue la ville des assureurs (plus de 10 000 emplois).

Cela est cohérent avec les valeurs individuelles.

Les citoyens de Québec sont plus prudents que ceux de Montréal, suggère le Code Québec de Léger.

Ils épargnent davantage pour leur retraite (+15 %), ont davantage peur de l’échec (+13 %), équilibrent mieux leur budget (+12 %) et ont moins peur de perdre leur emploi (-9 %).

Le corollaire est que les citoyens de Québec vivent moins le moment présent (-11 %) et profitent moins de la vie (-14 %).

Avec un tel profil, on ne s’étonne pas que Québec soit si craintive et méfiante devant des projets qui bousculeraient ses habitudes et son confort. Oui, oui, je pense en outre au tramway.

7. La rivalité Québec-Montréal

Dans nos imaginaires de Nordiques, la rivalité avec Montréal a culminé avec la bataille du Vendredi saint (1984) et le but refusé à Alain Côté (1987).

Jamais on ne s’était autant haïs qu’à cette époque où l’honneur de nos deux solitudes se jouait sur la glace.

L'ancien entraîneur des Nordiques de Québec Michel Bergeron se tient derrière les joueurs André Savard, de la gauche, Michel Goulet et Peter Stastny lors d'un match amical des légendes du hockey avec les Canadiens de Montréal au Colisée de Québec, le samedi 13 mars 2010. (Archives PC, Jacques Boissinot/Archives PC, Jacques Boissinot)

La rivalité avec Montréal est profondément inscrite dans l’ADN de Québec.

La méfiance de la petite ville à l’endroit de la grande; la crainte que Montréal vole nos pouvoirs; la détestation de la «clique du Plateau» et de la gauche caviar indépendantiste qui contrôle les médias, la culture et l’émission du dimanche soir dont tout le monde parle.

Des radios privées de droite à Québec en ont fait leur fonds de commerce.

Ce qui est moins connu, c’est qu’une rivalité Stadacona-Hochelaga existait avant l’arrivée des Français.

Dans ses récits de voyage, Jacques Cartier rapporte que le chef Donnacona (Québec) a tenté de le dissuader de se rendre à Hochelaga et a été froissé lorsqu’il y est allé quand même.

Économie, religion, sport, politique, culture, médias, etc. De tout temps, les relations ont été teintées par la concurrence et les guerres de pouvoirs.

«Le clergé lui-même est divisé», relate Marcel J. Rheault dans La rivalité universitaire Québec-Montréal. (10)

Lors de la confédération (1867), le clergé de Québec favorise le Parti libéral; celui de Montréal, le Parti conservateur.

Pendant tout son règne, l’archevêque de Québec, Mgr Taschereau (1820-1898), s’est opposé farouchement à la création à Montréal d’une université indépendante de l’Université Laval. Il aura fallu 70 ans de batailles avant que soit créée l’Université de Montréal en 1920.

L’ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent (1959) a été un des moments charnières en accélérant le glissement des activités portuaires et économiques vers Montréal.

Pour l’animatrice de radio Myriam Ségal, il n’y a pas tant une rivalité ou animosité Québec-Mont­réal, mais un «sentiment d’être toujours menacé» par la grande ville.

Né à Montréal, le journaliste Arthur Buies (1840-1901) a signé une chronique dans Le Soleil à la fin de sa vie.

Il «aimait Québec», écrit le sociologue Jean-Phillippe Warren dans Le mystère de Québec. (11)

Buies aimait Québec, mais la trouvait timorée.

Résumé de Warren : «La capitale était affectée par un mal insidieux, le mal de la routine, fuyant par-dessus tout l’innovation et le risque […] Québec souffrait d’une léthargie qui tuait le moindre projet, la moindre idée neuve […] Les gens se complaisaient dans une routine coupable».

S’il vivait aujourd’hui, Buies ferait peut-être encore le même constat. Le journaliste expliquait cette frilosité par un manque de communications avec l’extérieur. Québec était «isolée l’hiver, engourdie par le froid qui s’éternise […] recroquevillée sur elle-même».

Les citoyens de Québec n’ayant «pas réagi à temps au déclin de l’industrie et du commerce, la seule occupation qui leur restait désormais, c’était le fonctionnariat», rapporte Warren.

Montréal a eu une trajectoire différente.

Des hivers moins rigoureux et des canaux maritimes et chemins de fer qui lui ont donné accès à Toronto, New York et au reste du continent.

Au contraire de Buies, le Mont­réalais Louis-Joseph Papineau (1786-1871) détestait Québec, qui était pour lui le «centre de la corruption administrative et de l’égoïsme mercantile» relate Fernand Ouellet dans Papineau et la rivalité Québec-Montréal (1820-1840). (12)

Il trouvait aux Québécois «si peu d’indépendance de caractère, si peu d’esprit ou, quand il y en a, des esprits si légers; une disposition si générale à flatter lâchement les grands abus...»

La «tête à Papineau» se serait-elle trompée sur Québec ou en avait-elle saisi l’essence? Je vous laisse y réfléchir.

Signature du livre d'or par le Bonhomme Carnaval, 1958 (Archives de la Ville de Québec/Archives de la Ville de Québec)

8. J’aime l’hiver, «jaillit» l’hiver!

Québec a l’hiver dans le sang. C’est son principal sujet de conversation dès que jaillit la première neige; le sujet le plus polarisant (avec le tramway et le troisième lien). On aime l’hiver ou on hait l’hiver. Je suis de ceux qui l’aiment.

La rue du Petit-Champlain sous la neige est une des cartes postales de Québec les plus fortes et féériques, mais il y en a mille autres :

La glissade de la terrasse Dufferin; le palais de glace; les défilés de nuit du Carnaval; le Marché de Noël allemand; le ski de fond sur les Plaines; le bruit des glaces que déchirent les traversiers; les courses en canot dans les vapeurs du fleuve; le ski alpin à portée de main (avec ou sans gondoles), le Village Vacances Valcartier, l’Hôtel de Glace, les stations urbaines chaleureuses.

Des locaux le snobent parfois, mais le Carnaval et son Bonhomme font connaître et voyager Québec en l’associant à l’hiver.

Même la caricature de mauvais goût du magazine Maclean’s (octobre 2010), montrant Bonhomme en première page pour illustrer la corruption au Québec, confirme la force de l’image.

Il n’y a plus les tempêtes d’antan (celle du siècle en 1971), mais notre hiver reste honorable à plus de 300 cm de neige en moyenne et un minimum moyen pour janvier à -18 degrés. Pour ses 400 ans, Québec s’est même payé un 558 cm.

Aucune ville n’incarne l’hiver avec autant de brutalité et de charme que Québec. Un des derniers remparts de l’hiver devant l’assaut des changements climatiques.

9. L’obsession de traverser le fleuve

Québec a redécouvert le plaisir du fleuve. Plage Jacques-Cartier, promenade De Champlain, parcours des Anses (Lévis), Pointe-à-Carcy, Quai Paquet, plage de la baie de Beauport et les autres.

Rien n’a eu autant d’impact sur le paysage et la qualité de vie à Québec que ce retour au fleuve, là où se mêlent l’eau salée et l’eau douce. Là où le fleuve se rétrécit, la signification de Québec en langue algonquine.

Le pont de Québec (Le Soleil, Caroline Grégoire/Le Soleil, Caroline Grégoire)

Sauf que l’ADN de Québec n’est pas d’admirer le fleuve, mais de le traverser.

Depuis les premiers canots d’écorce de Jacques Cartier et ensuite, sans relâche. Une obsession.

Les ponts de glace jusqu’à l’avènement des brise-glaces (1909); les traversiers à aube mus par des chevaux; les traversiers à vapeur; les traversiers-rail; aujourd’hui les bateaux au diésel en attendant les batteries de Fitzgibbon.

Le premier scénario de pont entre les rives remonte à 1851. On projetait une voie ferrée centrale flanquée de deux voies charretières. Une étude de 1888 suggère plutôt une voie ferrée, une voie charretière et une voie de tramway.

Lors de la mise en chantier du pont de Québec en 1901, on prévoit finalement deux voies ferrées, deux trottoirs et deux voies carrossables avec des rails pour des tramways électriques.

Les voies carrossables seront écartées après le premier effondrement en 1907. À la mise en service en 1917, le pont de Québec compte deux voies ferrées et un trottoir. Une des voies ferrées sera remplacée par une route en 1929.

Le pont de Québec n’a pas 30 ans que la jeune Chambre de commerce de Lévis réclame un nouveau lien direct avec Québec.

Un dessin d’architecte de 1946 (reproduit en 1975 dans Le Soleil) esquisse les hypothèses d’un pont ou d’un tunnel entre les centres-villes. Le Soleil du 28 janvier 1954 rapporte la signature à l’hôtel de ville de Québec d’un contrat pour le «tunnel Champlain» qui reliera l’ancien rond-point de Lévis au Carré Parent, dans Saint-Roch. Ce projet n’aura pas de suite.

Le plan de circulation Vandry-Jobin (1967), à l’origine du grand réseau d’autoroutes de la région de Québec, relance l’idée d’un pont près du centre-ville.

Le gouvernement Lesage n’avait cependant pas attendu et avait déjà lancé en 1961 le projet du pont Frontenac, rebaptisé Pierre-Laporte à l’ouverture en 1970.

Depuis, les projets de nouvelles traversées du fleuve continuent d’aller et venir dans l’actualité, comme la boucle sans fin des traversiers.

«Tu ne peux pas avoir un fleuve et ne pas le franchir», résume l’animatrice du FM93 Myriam Ségal. «Traverser le fleuve, ça fait partie des choses que les politiciens et les gens de Montréal ne comprennent pas», perçoit-elle.

Reste à décider où, quand, comment, à quel prix, avec quels impacts et quels bénéfices attendus. Traverser le fleuve est dans l’ADN de Québec, mais l’économie des réflexions lucides semble parfois y être aussi.

10. La face cachée de la ville du Soleil

Robert Lepage dans son théâtre Le Diamant (Le Soleil, Patrice Laroche /Le Soleil, Patrice Laroche )

Les murs de pierres de la vieille capitale cachent une ville d’avant-garde, décrit le dramaturge Robert Lepage.

«Une ville incubateur, une ville laboratoire». Un lieu de création et d’innovation. «Un secret bien gardé», croit-il. La face cachée de l’ADN de Québec.

Des étudiants et artistes viennent à Québec se «cacher» pour créer. Ils y font «leurs 400 coups, leur premier roman, leur première pièce de théâtre, leur premier film».

Québec produit «ben des affaires que personne sait, de la recherche, de la science, technologie», observe l’auteur de La Face cachée de la Lune.

Lepage cite l’Institut national d’optique (INO). «Personne sait ça, mais la ville de Québec est bombardée tous les soirs de photons et de toutes sortes d’affaires, d’expériences.»

Québec n’est «pas une ville de marchés», analyse-t-il. Il est plus difficile d’y commercialiser les découvertes et recherches. Cela a souvent été relevé et déploré.

Mais cela fait de Québec «l’endroit idéal pour te concentrer sur ce que tu inventes, sur ce que tu crées», croit Robert Lepage.

«Tu manges bien, la ville se marche.» Parfait pour «développer des nouvelles idées, des nouvelles affaires, essayer des choses».

«Toutes les commodités d’une grande ville, le stress en moins et le cachet européen en plus», surenchérit Québec International sur son site Internet.

«Ici, tout est à votre portée. Et avec la nature à quelques pas, nous sommes vraiment choyés.»

Dans les faits, près de 400 laboratoires, centres et instituts de recherche; plus de 120 entreprises en recherche et développement, 5500 chercheurs dans des domaines de pointe qui façonnent eux aussi la signature de Québec : sciences de la vie, nutrition, technologies d’information, intelligence artificielle.

Et il y a la ville dans la ville. L’Université Laval, 350 ans. Plus de 340 000 diplômés qui ont essaimé et esquissé l’avenir.

Québec n’est pas juste la ville du vieux temps, c’est une «ville de tous les temps», plaide Lepage. Il emprunte ici l’expression qu’avait eue John Porter du Musée national des beaux-arts à l’époque où Québec réfléchissait avec Rapaille à sa nouvelle image de marque.

«C’était brillant; une ville de tous les temps, ça invite le futur dans la description de Québec.»

«Robert Lepage et ses associés dans le groupe Ex Machina montrent qu’il est possible de contourner les handicaps de la localisation en périphérie», analyse Simon Langlois dans Sociologie de la ville de Québec (13).

Robert Lepage incarne lui-même cette face (pas si) cachée de l’ADN de Québec.

Une ville laboratoire où des artistes de renom viennent roder des spectacles de tournée. Peter Gabriel, Céline Dion, le Cirque du Soleil, d’autres.

L’Ampli de Saint-Roch, le programme Première Ovation. La relève musicale façonne elle aussi la nouvelle identité de Québec.

L’image culturelle la plus forte et la plus rassembleuse de Québec demeure cependant le Festival d’été. Rien d’un secret, mais ce qu’on ne sait pas beaucoup, c’est qu’il est le plus gros événement de musique au pays. Son rayonnement dépasse les frontières.

Lors d’une tournée mondiale pour sa pièce La Face cachée de la Lune, Robert Lepage raconte qu’on l’a incité à changer le nom du journal Le Soleil dans le texte. Un des personnages y travaille à la vente d’abonnements par téléphone.

M. Lepage a reconnu cette «espèce de complexe. Qu’on n’a pas notre mot à dire, pas le poids des autres villes, des autres cultures.

«On ne connaît pas notre importance, notre valeur, on se comporte en quêteux. On manque de confiance», déplore-t-il.

Ce jour-là, Robert Lepage s’est opposé à remplacer Le Soleil dans La Face cachée de la Lune. «Le Soleil, c’est le nom du journal de la ville», plaide-t-il.

Un journal de tous les temps. Gravé lui aussi dans l’ADN de Québec.

