Mes dernières chroniques

Je pars en même temps que le papier.

Une coïncidence, mais aussi un symbole. Qui sait, inconsciemment peut-être, un acte de résistance devant l’assaut des transformations numériques que je sais pourtant nécessaires.

Depuis plus de 40 ans, ma vie «professionnelle» a été associée à un journal papier.

Quand je suis venu à ce métier, nos professeurs de journalisme cherchaient à nous prévenir qu’on y trouverait difficilement de l’emploi tant la conjoncture était mauvaise.

Ce fut finalement le contraire. La plupart des étudiants qui le voulaient ont travaillé dans le métier.

Au sortir de l’école, le Journal de Québec m’avait confié un remplacement de quelques mois.

L’ajout d’une édition du dimanche, quelques semaines plus tard, allait rapidement me mener à un poste régulier. Le papier était encore en croissance en cet automne 1983. C’est dire combien le temps passe.

On faisait alors avec les moyens technos du bord. Pas de cellulaires, pas d’Internet, pas d’archives et des ordinateurs rudimentaires aux capacités dérisoires.

Je me souviens de mon émerveillement la première fois qu’un document promis par une source au téléphone a émergé du bélino.

Pour les lecteurs qui s’intéressent aux civilisations anciennes, le bélino (ou bélinographe) était la machine d’avant les fax. Un lointain ancêtre d’Internet et des courriels.

François Bourque en 1985. (Fournie par François Bourque)

Même fascination pour mon premier ordinateur portable, un TRS-80 modèle 100 de Radio Shack. Huit lignes de texte dans une petite fenêtre numérique. Mémoire de 8K, l’équivalent d’un article ou deux, qu’il fallait effacer ensuite pour faire place au suivant.

On enfilait des oreilles de caoutchouc sur le micro et le récepteur des téléphones noirs à roulette et on attendait que le modem «griche» pour transmettre. L’âge de pierre ou juste un peu avant.

Je revois la lumière rouge tamisée et je sens encore l’odeur des acides (et parfois celle du pot) dans la chambre noire des photographes.

Je me suis réjoui depuis de chacune des avancées technologiques.

Meilleures archives, accès à plus de sources, pouvoir les joindre plus facilement, plus de réactions de lecteurs. Autant d’outils qui ont bien servi le journalisme. Voyez comme je n’ai rien contre la techno.

Jusqu’à ce que la machine s’emballe et se mette à aller trop vite.

L’urgence de dire ce qu’on vient d’apprendre. L’urgence de dire ce qu’on ne sait pas encore, mais qu’on va vous dire quand même, puisque vous êtes là à attendre devant votre télé, ordinateur ou cellulaire.

La pression de nourrir les bêtes s’est mise à éroder le métier et le vider parfois de son essence. Moins de temps pour vérifier, comprendre et mettre les choses en perspective. Moins de temps pour réfléchir.

J’aime savoir sans attendre que le feu ravage Notre-Dame ou le Manège militaire, que le ministre démissionne, que le tramway est largué ou le troisième lien relancé.

Mais si on ne prend garde, la vitesse va tuer ce métier en voulant le servir. Lui enlèvera sa pertinence.

Je ne vous dis rien de neuf, sauf que l’hécatombe des salles de nouvelles ajoute à l’urgence de bien choisir comment occuper le temps des journalistes qui restent.

Je dois vous dire ici combien j’ai été privilégié que Le Soleil m’ait toujours (ou presque) laissé ce luxe du temps pour penser et prendre du recul avant d’écrire.

Mon premier emploi à vie fut celui de camelot du Soleil, au début des années 70. Une quarantaine de journaux à distribuer. Les petits jours de semaine, ils tenaient dans un seul sac de toile au rouge délavé. Mais il m’en fallait deux ou trois les mercredis et samedis, lorsque la publicité gonflait le nombre de pages.

J’arrêtais à presque toutes les portes. C’était plus long les vendredis, jour de collecte chez les abonnés qui presque tous, payaient à la semaine. Payer pour s’informer allait encore de soi. Aujourd’hui, il faut convaincre.

Le Soleil était alors publié l’après-midi.

Je pense vous avoir raconté qu’à mon retour de l’école, je dépliais le journal et prenais le temps de lire, à quatre pattes dans le vestibule, avant de sortir pour ma tournée.

J’aime me faire croire aujourd’hui que je faisais du contrôle de qualité. Que déjà, le dos courbé sur les nouvelles du jour, se dessinait ma trajectoire professionnelle.

J’ai été embauché comme directeur de l’information du Soleil à l’automne 2001, au lendemain du 11 septembre. Une sorte de retour aux sources.

François Bourque en 2005 alors qu'il était directeur de l'information du Soleil. (Archives Le Soleil)

La rédaction du Soleil comptait alors 120 journalistes et employés. Propriétaire depuis peu, Gesca lui promettait un nouvel élan.

Pendant un an ou un peu plus, nous avons ajouté de nouveaux cahiers et contenus. Puis, la fatalité de l’économie a commencé à nous rattraper et ne nous a plus lâchés.

La ville heureuse (2)

J’ai signé ma première chronique dans Le Soleil le 25 avril 2006. Cela coïncidait avec le passage au format tabloïd. Moins de papier. On m’avait prévenu que mes idées allaient devoir tenir dans un espace plus restreint.

Cela a tenu un temps, mais j’ai fini par prendre beaucoup de libertés avec la consigne. Comme avec celle de l’heure de tombée. Avec les années, j’ai livré de plus en plus tard, de moins en moins capable d’aller vite.

Le titre de ma première chronique était inspiré des travaux de l’architecte italien Renzo Piano (86 ans aujourd’hui) qui a laissé sa marque dans beaucoup de villes occidentales : «La ville heureuse».

Une ville heureuse est celle qui vise le plaisir des citoyens, qui crée des surprises et des émotions, qui ose des choses inédites. Une ville à la fois «sacrée et profane, église et bordel» dont il fallait «jouer les contradictions avec malice», proposait l’architecte.

De petites choses suffisent parfois «pour changer le monde». Inventer, écouter les citoyens, réfléchir, puis décider et garder le cap, malgré les critiques. Pas de modèle unique, car chaque ville a sa géographie, son histoire, ses valeurs. Mais des pistes.

«Comment pourrions-nous rendre notre ville plus heureuse», m’étais-je demandé.

La ville me paraissait alors «suinter la querelle, l’ennui et la morosité».

Québec sortait du scandale de la prostitution juvénile et des excès de la radio, un climat que l’ancien maire Jean-Paul L’Allier avait associé à une «odeur de purin».

Des banlieusards grognaient encore contre les fusions municipales et de sombres prévisions démographiques annonçaient pour bientôt une ville de vieillards.

Cela n’est pas arrivé. La ville a retrouvé un élan. Le 400e en fut le point de bascule.

Mais voici, 15 ans plus tard, la ville à nouveau tiraillée, timorée, inquiète. Inflation, taux d’intérêt et de taxes, rareté du logement, itinérance, mobilité restée à la merci de la congestion. Le temps s’est assombri et Saint-Roch passe un mauvais quart d’heure.

On ne sent plus «l’odeur de purin» de jadis, mais celle des réseaux sociaux a le même effet. Elle pourrit le climat, nourrit la suspicion, la rumeur, l’intimidation. Et les fake news.

Je crois pourtant que la ville a tout ce qu’il faut pour être plus heureuse. Depuis mes premiers écrits, je l’ai vue s’embellir, s’animer, s’ouvrir.

Des rues plus invitantes, plus d’espaces publics; le fleuve est devenu, à Lévis comme à Québec, une spectaculaire promenade; les fêtes et festivals se sont multipliés; la ville est moins blanche, moins homogène; le centre-ville s’est animé.

Il y a aujourd’hui un grand consensus sur ce qui fait la qualité de vie des quartiers et rend une ville heureuse. À part la CAQ, il ne se trouve presque plus personne pour penser faire sortir une nouvelle autoroute dans un centre-ville.

Moments de grâce

J’ai vu cette ville vivre des moments de grâce: le défilé des grands voiliers de 1984; l’effervescence russe de Rendez-vous 87; le feu d’artifice du 3 juillet 2008; le «Bonsoir toute la gang» de Paul McCartney sur les Plaines ce même été, fleur de lys à la main; la dernière course d’Alex Harvey sur les Plaines (2019); tous les dimanches et les samedis de Rouge et Or au PEPS.

J’ai aussi vu cette ville pleurer. Perdre ses Nordiques et ses candidatures olympiques. S’égarer dans des choix urbains détestables (quartier Lebourgneuf, power centers, Le Phare). S’enliser dans des débats sans fin (peinture du pont de Québec, tramway, TGV, troisième lien, etc.).

Vivre des moments de stupeur et de chaos. Le Sommet des Amériques (2001), la tuerie de la Grande Mosquée (2017), les premiers mois de la pandémie (2020).

J’ai interviewé des acteurs publics de grande envergure et d’autres, de beaucoup plus petite. Pour rester poli.

François Bourque en entrevue avec le maire de Québec Régis Labeaume dans son bureau de l'hôtel de ville en août 2020 (Erick Labbé/Archives Le Soleil)

Des premiers ministres, présidents, directeurs généraux, maires de tous les continents, fonctionnaires et élus de tous niveaux. Plusieurs n’avaient pas le droit de parler aux journalistes et m’ont parlé quand même.

Je vous remercie de votre indépendance d’esprit et de votre courage. Vous avez contribué, j’en suis convaincu, à servir l’intérêt public. Je vous encourage à continuer.

La liste serait longue encore. Profiteurs du CIO; gens d’affaires bien ou mal intentionnés; héros tombés plus tard en déchéance; universitaires, experts et professionnels; sans-abri, pauvres, réfugiés; citoyens militants, témoins ou victimes; préposés aux malades, travailleurs de rue; familles endeuillées ou les yeux brillants.

Ce métier mène à tout le monde, sans distinction de rang, de richesse, de métier ou d’orientation politique. J’ai ainsi été payé toute ma vie pour apprendre au contact de ceux et celles qui savaient mieux que moi comment et pourquoi les choses se passent.

Je ne me suis jamais ennuyé. En plus de 40 ans, je pense pouvoir dire sans me tromper que je n’ai jamais regardé l’horloge en soupirant pour que la journée finisse. Ce fut plutôt le contraire. Ah non! Pas déjà si tard et je suis encore là à écrire. À chercher mes mots. À espérer en trouver de meilleurs.

Je vous donne un dernier rendez-vous dans Le Soleil du samedi 30 décembre. Une grande chronique-bilan dans laquelle je m’attaque (encore direz-vous) au mystère de l’ADN de Québec.

Si vous me posez la question, je ne connais pas la suite. Sinon que je quitte le rythme d’un journal quotidien. Autrement, je garde l’œil ouvert.

Ça aura été un plaisir et un honneur de partager avec vous mes découvertes et observations sur la ville. Sur ceux et celles qui la façonnent, pour le meilleur et parfois pour le pire.

Je vous remercie de votre fidélité à me lire et à m’écrire. Vos commentaires, critiques, suggestions et encouragements ont nourri mes réflexions et contribué à faire de cette chronique ce qu’elle a été.

Je vous dis au revoir.

CINQ REPORTAGES MARQUANTS

Mon premier «scoop»

23 décembre 1983. Je travaille depuis peu au Journal de Québec. C’est le party de Noël dans la rédaction. J’ai pris quelques bières lorsque la nouvelle tombe: la police vient d’abattre les auteurs d’un hold-up à Rock Forest. Le premier est mort, le second est hospitalisé. Je joins la sœur du défunt, son avocat et l’homme blessé. Je comprends qu’il y a eu erreur policière. La police l’a avoué à la famille, même si elle donne au public une autre version. Mon texte décrivant la bévue policière est publié en Une à Québec et Montréal, mais les autres médias donnent toujours la version de la police qui maintient ses déclarations de la veille. Un doute me vient. Combien de bières hier soir? La police finira par s’excuser. Ouf! Deux leçons. 1- Vérifier. Toujours. 2- Mollo sur les partys de Noël.

Une photo de François Bourque de Checkpoint Charlie, le célèbre lieu de passage entre les deux Allemagne. (Fournie par François Bourque)

La chute du mur de Berlin

9 novembre 1989. Je suis dans le train de nuit entre Francfort et Berlin lorsque la rumeur se propage: le mur de Berlin vient de s’ouvrir. Sans Internet ni cellulaire, difficile de confirmer.

En arrivant, je pose mon sac dans une pension et me précipite à Checkpoint Charlie, le célèbre lieu de passage entre les deux Allemagne. Liesse. Marée humaine. Incrédulité. L’Histoire était là en train de s’écrire et j’y étais. Ça a duré des jours. Des nuits. J’écrivais des textes dans mon calepin. Les faxais le soir d’un hôtel. Je n’avais pas 30 ans. Je savais déjà que plus rien dans mon métier ne pourrait égaler ce moment.

L’OTS: envoyé à la morgue

5 octobre 1994. La SQ téléphone à la rédaction. Ma voisine de bureau est parmi les victimes de la secte de l’Ordre du Temple Solaire. Je pars l’après-midi même pour la Suisse. De partout, des journalistes tentent de reconstituer la trame des derniers jours. La police est avare, dit même ne pas être sûre des identités. Une idée me vient. Je pourrais identifier un des corps et peut-être en apprendre plus. La police décline d’abord mon offre, puis se ravise. Morgue de Lausanne, un préposé lève un coin du drap blanc. Je reconnais ma collègue. Deux trous de balle dans la tête. Ce métier mène vraiment à tout.

«Je n’ai pas reconnu ma ville»

29 janvier 2017. La mosquée au pied de la route de l’Église. Venant du quartier, j’étais passé devant des milliers de fois, je dirais. Bien avant que la Caisse populaire devienne une mosquée. Mais ce dimanche soir glacial, je n’ai pas reconnu ma ville, «éclaboussée par les lumières de police, la peur, la colère et le bruit du racisme. La face cachée de la carte postale qu’on ne voudrait pas voir». L’attentat de la Grande Mosquée a été un électrochoc. On savait qu’aucune ville n’est à l’abri de la violence, mais «ça fait mal quand la sienne tombe à son tour», avais-je écrit.

Dimanche soir, 20h18. Pascal Ratthé envoie la toute première image d’une tragédie dont personne ne mesure encore l’ampleur. Les premières informations sont parcellaires. À 20h33, Le Soleil met en ligne la photo, avec un premier court texte: «Une fusillade a eu lieu dimanche soir dans la mosquée de Sainte-Foy. Les agents (…) n’ont pas dit s’il y avait des victimes.» C’est la toute première nouvelle du drame. Ce soir-là, des photos du Soleil vont faire le tour du monde. (Photo: Le Soleil, Pascal Ratthé/Photo: Le Soleil, Pascal Ratthé)

Un tramway nommé désir; le troisième lien à l’épreuve des faits

15 septembre 2007. Le tramway est dans l’air depuis longtemps, mais ce jour-là, je fais le point. Le pour, le contre, les choix. Tout y était, je pense. C’était longtemps avant que l’opinion s’enflamme pour un projet né sur une napkin. De 2002 à aujourd’hui, j’ai écrit tramway dans près de 500 textes du Soleil. Sans parler de ceux d’avant. Même scénario pour le troisième lien. Beaucoup écrit. Le 24 mai 2019, j’ai fait le point une fois de plus: «Le troisième lien à l’Est, les arguments favorables mis à l’épreuve des faits». Le pour, le contre. Je n’ai fait depuis que me répéter. Deux grands dossiers pour une même conclusion: tout ça pour ça. Pour à la fin, revenir à la case départ.

