Une idée tout droit sortie des années 60

Ils en ont expliqué le détail dans une lettre d’opinion parue mardi dans Le Soleil.

On parle ici d’un pont suspendu à 60 m au-dessus du fleuve avec une sortie sur la promenade Samuel-De Champlain, puis d’un prolongement en tunnel à travers la falaise jusqu’au boulevard Charest de l’autre côté.

Un ascenseur percé dans le cap permettrait aux utilisateurs de transport en commun d’accéder directement au boulevard René-Lévesque, près de l’avenue Belvédère.

Sur la Rive-Sud, on parle d’une rampe d’accès vers le pont à partir du boulevard Guillaume-Couture qui traverserait 700 mètres de terres agricoles sur les piliers surélevés avant d’atteindre la falaise puis le fleuve.

L’idée semble tout droit sortie de l’imagination débridée des dessinateurs d’autoroutes des années 60. On croyait l’époque révolue, mais à l’évidence, elle ne l’est pas.

Comme chaque fois qu’il est question de troisième lien, cette nouvelle idée fait son chemin. Même si elle ne tient pas la route.

Les ingénieurs Bruno Massicotte (professeur à Polytechnique) et Daniel Toutant (ex-responsable du projet de pont de l’autoroute 25) prennent à leur tour le problème à l’envers.

Ils cherchent à définir le «comment» avant d’avoir fait l’analyse des besoins et des achalandages attendus.

Ils présentent un concept général qui balaie, comme s’il s’agissait de détails, toute la question des accès et de l’impact sur les voisinages. Il faut bien commencer quelque part, direz-vous. Mais c’est prendre le projet par le mauvais bout.

Lors d’un bref échange téléphonique, le professeur Massicotte a convenu qu’il ne connaissait pas la réalité de Lévis.

Le nom du boulevard Guillaume-Couture ne lui disait rien, il ignorait si la route 132 passait en haut ou en bas de la falaise, il m’a parlé d’une pente de 2% pour la descente du pont vers l’anse au Foulon. Je lui ai signalé que mon calcul de profane me faisait plutôt arriver à 5%. Après un moment de réflexion, il a convenu que ce serait 5%.

Quant à l’atterrissage vers le Foulon, M. Massicotte convient ne pas en avoir discuté avec son collègue Toutant avant de faire circuler la lettre d’opinion. «On n’est pas allé dans le fine tuning», explique-t-il. C’est le moins qu’on puisse dire.

Je ne vous raconte pas ces détails pour narguer le professeur Massicotte dont l’expertise est largement reconnue. C’est lui qui a mené pour le MTQ les premières évaluations sur le projet de troisième lien en tunnel par l’île d’Orléans.

Je vous le dis pour expliquer que l’idée doit être prise pour ce qu’elle est: une idée et rien de plus, malgré les informations techniques qui pourraient laisser croire qu’on nous présente un projet.

M. Massicotte convient que le «corridor» identifié pour son pont-tunnel pourrait très bien être ailleurs. Un kilomètre à l’ouest par exemple, ce qui montre là encore que l’idée n’est qu’embryonnaire.

Le principal mérite de la démarche des ingénieurs Massicotte et Toutant est de rappeler qu’une fermeture du pont Pierre-Laporte aurait des conséquences lourdes pour la circulation et l’économie.

Ils font valoir qu’un nouveau lien routier est essentiel à Québec pour des raisons de sécurité et d’économie.

C’est un argument sérieux. Le meilleur à mon avis (pour ne pas dire le seul) qui pourrait justifier peut-être la construction d’un nouveau lien interrives pour les voitures.

Que se passerait-il si le pont Pierre-Laporte devenait inaccessible pour une période prolongée?

Le ministère des Transports n’a jamais accepté de le dire. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé.

J’ai plaidé il y a quelques années devant la Commission d’accès à l’information que le public gagnerait à connaître ce plan d’urgence.

Que cela permettrait au public d’être rassuré peut-être et de savoir quoi faire le jour où ce plan devrait être mis en œuvre.

Le MTQ s’y est opposé, alléguant que la divulgation du plan pourrait en compromettre l’efficacité et mettre en danger la sécurité des utilisateurs du pont.

Le ministère soutenait aussi que des personnes ou des organisations mal intentionnées pourraient saboter le plan ou exploiter ses lacunes.

La Commission à l’information a donné raison au MTQ.

On peut imaginer que si le pont Pierre-Laporte devenait inaccessible, on réserverait l’accès au pont de Québec au transport en commun et aux véhicules d’urgence.

On ajouterait des traversiers. Peut-être qu’on réquisitionnerait la voie ferrée du pont de Québec pour du transport en commun. Cela demeure cependant des spéculations.

Faute de connaître le plan d’urgence et de pouvoir en mesurer les conséquences, on ne peut blâmer les citoyens d’envisager d’autres scénarios, dont celui d’un nouveau lien.

La démarche des ingénieurs Massicotte et Toutant a aussi l’intérêt de ramener dans la conversation l’idée d’un «corridor» de troisième lien à l’ouest.

À première vue, l’axe semble plus pertinent pour l’achalandage que ceux qu’avait retenus le gouvernement Legault (tunnel via l’île d’Orléans, puis axe Monseigneur-Bourget présenté comme un lien centre-ville à centre-ville).

Un pont ou un tunnel plus à l’ouest a davantage de chances d’intéresser des utilisateurs, car plus des deux tiers des déplacements interrives y ont leur origine et leur destination. Cela ne fait pas la démonstration d’un achalandage assuré. Ni d’un véritable besoin. Mais c’est au moins plus vraisemblable.

Le corridor proposé par Massicotte et Toutant est d’ailleurs un des cinq qu’avait identifiés le précédent gouvernement libéral (voir carte ci-haut). Le Bureau de projet du troisième lien en avait aussi été saisi, mais le gouvernement Legault a forcé à ne retenir que les corridors de l’est.

L’achalandage d’un éventuel pont et/ou un tunnel dépendra aussi de l’efficacité des sorties et des correspondances. C’est le même enjeu pour les voitures et pour le transport en commun.

Le principal pôle de destination des citoyens de Lévis qui traversent est l’Université Laval et le secteur du boulevard Laurier.

Par où ferait-on passer les voitures qui utiliseraient la sortie du boulevard Champlain pour monter sur le plateau de Sainte-Foy? Et par où passeraient celles qui prendraient le tunnel jusqu’à Charest? Y aurait-il un gain de temps significatif?

Les idéateurs ne se sont pas posé la question.

Quant aux éventuels passagers du transport en commun, une sortie à Belvédère/René-Lévesque impliquerait un ascenseur pour monter prendre un autre autobus. Est-ce un modèle attrayant? C’est à voir.

Il serait par ailleurs aberrant que faire atterrir une bretelle de l’autoroute du pont sur la promenade Samuel-De Champlain après avoir tant investi pour lui donner une configuration de boulevard urbain. J’ajoute que le concept des ingénieurs impliquerait de transformer le chemin des Îles en autoroute entre la 20 et le fleuve.

Voilà pour mes premières réflexions.

On peut penser que d’autres idées ou projets ainsi improvisés sur des coins de table surgiront dans l’espace public au cours des mois à venir.

Le gouvernement Legault y a ouvert la porte lorsqu’il a annoncé vouloir consulter la population sur une relance du troisième lien.

Une consultation qu’il reporte maintenant à après le rapport de la Caisse de dépôt attendu pour la fin du printemps 2024.

Avec toutes les conséquences que cela aura sur les échéanciers de réalisation et les coûts du projet de transport collectif.

J’imagine que la Caisse de dépôt fera le meilleur usage possible des suggestions de troisième lien qu’elle recevra cet hiver.

En se souhaitant qu’elle ait une meilleure sensibilité aux questions d’urbanisme et de transport local que celle démontrée pour le projet REM de l’Est à Montréal dont elle a finalement été chassée.

