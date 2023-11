Drapeaux en berne et merde aux bouffons

Comment le gouvernement Legault a-t-il pu penser qu’il nous ferait plaisir et pourrait nous distraire de ses ratés de la dernière année à Québec? Qu’il pourrait susciter la même acceptabilité sociale qu’il exige pour d’autres projets?

Ce gouvernement montre qu’il est décroché de la réalité et en déroute politique. Ou alors, qu’il nous prend pour des valises.

« Si c’est ça l’Québec moderne, ben moi j’mets mon drapeau en berne. Et j’emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. »

La nouvelle est tombée en fin d’après-midi. Une tonne de briques. Karl Tremblay emporté par le cancer. Quarante-sept ans. Tellement trop jeune. Tellement trop vite. Un 15 novembre. Jour de la première élection du Parti Québécois qui allait mener au premier référendum sur le projet du pays qu’il aurait voulu voir. (NDLR dans une première version du texte, la référence au jour d’élection était manquante).

Comme s’il avait cherché à passer un dernier message.

Je me suis mis comme beaucoup d’entre vous, peut-être, à m’imprégner de ce soir bouleversant du dernier Festival d’été de Québec.

La fébrilité, l’émotion, le sentiment d’appartenir à un moment unique. Une grande communion devenue rare en cette époque où les dénominateurs communs n’en finissent plus d’éclater.

Le militant des Cowboys fringants rassemblait et émouvait par sa lucidité, sa sensibilité à raconter le quotidien des jours sombres, des jours ordinaires et des moments de fête.

Son cœur y était encore ce soir-là du lundi 17 juillet, mais sa voix et son énergie avaient fléchi, trahissant son état. On avait tous compris que c’était peut-être sa dernière fois sur la grande scène. Son dernier rappel.

Les textes des Cowboys en avaient été transformés. Disaient tout à coup autre chose que ce qu’on y avait toujours vu. Un sens nouveau, un autre niveau de lecture, dictés par la fragilité et la fatalité.

Cela avait culminé avec ce cri, déchirant le refrain de Sur mon épaule : « Ensemble on n’a peur de rien ». Puis par une pluie d’étoiles filantes tenues à bout de bras dans le ciel ému des plaines.

Longtemps après que le groupe eut quitté la scène ce soir-là, la musique des Cowboys avait continué à résonner dans les écouteurs des cellulaires et par les vitres ouvertes des voitures, en route vers… des maisons toutes pareilles.

Les drapeaux de la ville de Québec seront en berne ce jeudi. Et les nôtres, qui avons aimé cette voix, ces textes et cette musique, pour bien plus longtemps.

***

Je ne me sens plus la même indignation au moment où je reprends le fil interrompu de ma chronique. Comme si l’ordre des choses n’était plus le même.

Mais je me prends à penser qu’une façon utile d’honorer la mémoire de Karl Tremblay, serait de continuer à s’indigner.

Voici donc où j’en étais.

À vous dire combien je trouve désolant de dépenser 5 à 7 millions $ d’argent public juste pour réussir à mettre les mots Québec et LNH dans la même phrase pendant quelques jours.

On peut comprendre le ministre des Nordiques d’être déçu que la Ligue nationale n’ait pas de projet pour Québec. Mais cette subvention est bien chère payée pour un si modeste prix de consolation.

La responsable des finances de l’administration Plante à Montréal vient d’être contrainte à démissionner pour avoir autorisé (et réclamé pour elle-même) des frais de déplacement indécents avec l’argent public.

Le projet du ministre des Finances Eric Girard soulève la même indignation unanime.

Bien sûr, M. Girard n’agit pas par intérêt personnel ni pour graisser des amis ou collaborateurs. Mais le résultat est le même.

Cette impression détestable que l’argent public est dilapidé avec désinvolture par des acteurs publics qui ont perdu leur sensibilité et leur sens des valeurs.

Le gouvernement chipote sur les conditions des enseignants et autres travailleurs des services publics; sur l’aide au transport en commun et aux banques alimentaires, sur le soutien aux régions et sur mille autres priorités sociales.

Mais voici qu’il s’excite et s’offre à payer des vols nolisés pour joueurs de hockey millionnaires.

Je ne me risquerai pas à dresser la liste des projets, organismes ou événements à qui les 5 ou 7 millions $ pour la LNH auraient pu être utiles.

Le débat serait sans fin et basculerait vite dans la démagogie.

S’il fallait attendre que toutes les urgences et priorités publiques soient résolues avant de s’intéresser à autre chose, la vie collective s’assécherait.

Je vais donc m’en tenir, le plus stoïquement possible, à commenter les explications données par le gouvernement Legault.

1 - Amuser les gens de Québec.

« Pouvoir assister à des matchs en octobre prochain, je pense que ça va faire le grand plaisir de la population de la région de Québec », dit croire le ministre de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

M. Julien plaide que « les gens de Québec sont friands et sont de grands amateurs de hockey ». « Ce sera une célébration du hockey à Québec », de renchérir le ministre Girard.

Ce n’est pas impossible. Il y a quelques précédents. La rencontre entre la Russie et le Canada lors de Rendez-vous 87, par exemple. Il s’agissait cependant d’un événement unique avec des joueurs d’élite qui y jouaient leur fierté nationale. Pas de matchs hors-concours sans signification.

À quel point les citoyens auront-ils les moyens et le goût de payer 55 $ à 170 $ le billet pour voir des joueurs souvent moyens dont certains ne feront même pas l’équipe au matin de la vraie saison?

2 - Préparer le retour des Nordiques

On peut saluer la belle candeur et la détermination du ministre Eric Girard. Mais tout le monde sait que la prochaine expansion ou un prochain déménagement d’équipe ne se joueront pas sur le succès de deux matchs hors-concours.

M. Girard évoque aussi la tenue de matchs de la LNH en plein air sur les plaines. Il compte en faire la proposition au commissaire Gary Bettman lors d’une prochaine rencontre.

Si le ministre lui promet d’éponger les déficits de matchs extérieurs avec le même empressement que celui des parties hors-concours de l’automne prochain, sait-on jamais.

Mais le plus probable est que la LNH gardera un œil sur Québec non pas pour y amener une équipe, mais pour faire pression sur les villes qui seraient réticentes à payer un nouvel amphithéâtre à leur équipe.

Si vous n’êtes pas assez gentille, on pourrait déménager votre équipe à Québec.

Québec en Bonhomme Sept Heures pour épauler le Bonhomme Carnaval.

3 - Les retombées économiques

Le ministre Éric Girard donne en exemple d’autres événements culturels ou rendez-vous sportifs subventionnés par le gouvernement (Coupe des présidents au golf, Formule 1, Mosaïcultures). Il estime que l’aide pour Québec est en juste proportion de ce qui se fait ailleurs.

Le critère est normalement celui des retombées économiques. L’événement permet-il d’attirer des visiteurs de l’extérieur de la province ou du pays et d’amener ainsi de l’argent « neuf ».

Le Grand Prix de Montréal en est un exemple éloquent.

Penser qu’un camp d’entrainement des Kings de Los Angeles et deux matchs hors-concours avec les Panthers de la Floride et les Bruins de Boston puissent attirer beaucoup de visiteurs étrangers tient cependant de l’utopie.

« C’est toujours assez difficile à mesurer économiquement », concède le ministre Girard, qui n’a pas commandé d’analyse de retombées économiques. On comprend pourquoi.

L’argent nouveau sera essentiellement celui que vont dépenser les équipes pendant leur séjour à Québec. On peut ici risquer quelques chiffres.

Disons 50 personnes par équipe (joueurs et personnel de soutien). Quatre nuits pour les Kings et une pour les Bruins et une pour les Panthers. Total : environ 300 nuitées.

L’office du tourisme (devenu Destination Québec Cité) calcule habituellement des dépenses de 400 $ par jour par personne pour les touristes américains (hébergement et nourriture). Ça donnerait 120 000 $.

On peut penser que des équipes de la LNH ont un rythme de dépenses bien supérieur à celui d’un touriste moyen. Deux, trois, cinq, dix fois plus? Allez-savoir. Mais dans tous les cas de figure, il n’y a aucune chance que le gouvernement récupère sa mise.

Il faudrait pour cela des retombées de 70 à 75 millions $, explique l’économiste Jean-Pierre Lessard, patron de Aviseo Conseil, qui a piloté 300 études de retombées économiques.

Sans avoir fait de recherche spécifique pour les matchs hors-concours, M. Lessard parle sans hésiter de « retombées marginales » pour l’économie de Québec.

Des retombées de visibilité alors?

Je vous laisse ici spéculer à votre tour. Combien verrons-nous à Québec de journalistes de Los Angeles pour raconter l’entraînement des Kings et en profiter pour vanter au passage les mérites touristiques de notre ville?

***

Dernière observation, sortie du champ gauche et non d’une patinoire.

On aura appris le même jour que le roi Charles aura sa face sur la piasse de ses valets. Et que la CAQ a perdu la sienne, pour avoir été le valet des Kings.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.