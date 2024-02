Voici pourquoi vous devriez aimer le REER plus que le CELI

À force d’insister sur les qualités extraordinaires du CELI, on finit par déprécier le REER. Ça me fait penser au parent de deux enfants qui témoigne sans cesse son admiration pour les prouesses du petit dernier, devant la visite. (123rf)

Mea culpa, j’ai moi-même pu médire au sujet du régime enregistré d’épargne-retraite (REER), inconsciemment.

C’est qu’à force d’insister sur les qualités extraordinaires du compte enregistré libre d’impôts (CELI), on finit par déprécier le REER. Ça me fait penser au parent de deux enfants qui témoigne sans cesse son admiration pour les prouesses du petit dernier, devant la visite. On pourrait conclure que l’aîné dont il n’est jamais question (sinon pour relever sa passion pour la vapoteuse et les coolers Poppers) cache quelque chose de suspect. Mais il ira loin.

Après la publication d’un texte au sujet du prêt-REER samedi passé, quelques lecteurs ont exprimé leur agacement à l’égard de certaines caractéristiques du REER : son manque de souplesse, son côté imprévisible, voire pénalisant. Les reproches convergent tous vers le même attribut distinctif du REER, sa mécanique de report d’impôt.

J’ignore l’âge des mécontents, mais c’est le genre de récrimination qu’on reconnaît chez les épargnants qui approchent de la phase du décaissement, s’ils n’y sont pas déjà. Après avoir goûté les joies des déductions fiscales pendant la période d’accumulation, on trouve moins l’fun de devoir payer de l’impôt maintenant qu’on pige dans son compte.

C’est d’autant plus désagréable que ces revenus peuvent parfois réduire ou couper l’accès à certains programmes sociofiscaux (crédits TPS de solidarité, crédit pour aînés, Supplément de revenus garanti). Et si toute notre épargne y est concentrée, l’arrivée d’une grosse dépense peut s’avérer plus douloureuse. Pour régler la facture de 20 000 $ pour la réparation du toit, ce n’est pas 20 000 $ qu’on doit puiser dans le REER, mais quelque 32 000 $ à cause de l’impôt.

Voyez, je cherche à être ami avec le REER, et je succombe encore à la micro-agression. Attendez, je vais me reprendre…

Quand le REER bat le CELI

S’il est plus facile à suivre, ce n’est pas forcément le CELI qui est le plus efficace du point vue financier. Mais alors, comment savoir lequel? C’est simple, du moins en apparence.

Si le taux d’imposition est plus élevé au moment de la cotisation que celui lors du retrait, le REER sera plus payant. Si le taux est égal, les deux comptes enregistrés s’équivalent (c’est ce que je soulignais il y a une semaine). Dans les cas où l’impôt serait plus lourd à la retraite, le CELI sera plus rentable par rapport au REER.

Ça ne veut pas dire que ce dernier sera pour autant désavantageux. Je rappelle qu’il n’y a qu’une seule option perdante : ne pas profiter de ces deux abris fiscaux pour investir. Dans tous les cas, l’efficacité du REER dépendra de l’utilisation qu’on fera du remboursement d’impôt. Si on le dilapide comme s’il s’agissait d’un gain de loterie, on est mal barré.

Si on veut évaluer nos options, se pose alors un problème : on ne connaît pas son taux d’imposition lors du décaissement. On doit surtout savoir calculer celui au moment de la cotisation, mais la majorité des épargnants ne prennent pas cette peine.

Je parlais du taux effectif marginal d’imposition (TEMI), l’autre jour. En plus de l’impôt, il intègre les gains et les pertes des transferts gouvernementaux induits par des variations de revenu. C’est le TEMI qu’on doit connaître. La générosité des programmes sociaux (particulièrement les allocations familiales auxquelles s’ajoutent désormais le nouveau programme de soins dentaires) est modulée selon le revenu des ménages. Une contribution REER diminue le revenu déclaré, déclenche un remboursement d’impôt et augmente les prestations sociales.

Les parents de jeunes enfants appartenant à la classe moyenne font des affaires d’or en privilégiant le REER. Un ménage comptant deux enfants dont le revenu s’élève à 75 000 $ (réparti 60/40 entre les conjoints) va récupérer plus de 55 % de sa contribution REER en impôt et en transferts. Le risque que les conjoints soient frappés par un TEMI plus important à la retraite reste faible.

D’ailleurs, on doit garder en tête que les règles fiscales et les programmes sociaux ne sont pas coulés dans le béton. Ce qui s’applique dans l’année en cours est certain, il est hasardeux d’évaluer à quoi on pourrait avoir droit dans 25 ans.

J’insistais plus haut sur le cas des parents de la classe moyenne, mais n’importe quel contribuable dont les derniers dollars gagnés sont imposés à plus de 40 % fait une très bonne affaire avec une cotisation REER.

Dans certains cas, la décision ne nécessite pas de se casser la tête. Les profits de la vente d’un chalet ou d’un autre actif important peuvent facilement nous propulser vers un taux marginal d’imposition de plus de 50 %.

Autre avantage du REER : les droits de cotisations sont plus grands pour la classe moyenne supérieure et augmentent plus vite que ceux du CELI. Les droits sont établis à 18 % du revenu, plafonnés à 30 780 $ (2023). Pour le CELI, c’est le même pour tout le monde, soit 7000 $ cette année.

Évidemment, comme des parents, on devrait aimer également ses deux enfants. Si vous en avez la capacité, garnissez le CELI et le REER. Et investissez votre argent.

Des outils pour connaître son TEMI

Je vous rappelle l’existence de deux outils pour évaluer votre TEMI, autant celui en accumulation que celui au décaissement.

1- Consultez les courbes de Laferrière, sur le site du Centre québécois de formation en fiscalité. Mises à jour chaque année, elles indiquent les TEMI selon les situations les plus courantes.

2- Jouez avec le calculateur de revenu disponible sur le site du ministère québécois des Finances. Entrez les paramètres correspondants à votre situation. Il suffit de modifier votre revenu brut pour constater l’effet sur le revenu disponible. En le diminuant de 5000 $, par exemple, vous verrez l’impact d’une cotisation REER sur la facture d’impôt et les transferts.

Si vous désirez réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@cn2i.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions. Si vous voulez contacter directement notre chroniqueur, vous pouvez le faire à dgermain@cn2i.ca.