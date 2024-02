Dans le bon vieux temps, Desjardins et l’argent comptant…

Je pense au démantèlement progressif du réseau physique de Desjardins. J’ai aussi en tête la culture grandissante du pourboire qui a encore une fois alimenté les discussions cette semaine.

Si ça me laisse de glace, ce n’est pas parce que j’habite en ville ou que je ne compte pas parmi les membres Desjardins.

Comme plusieurs d’entre vous, je ne traîne plus d’argent sur moi depuis cinq ans, je réalise toutes mes transactions avec mon téléphone. Je trouve ça plus pratique et sécuritaire, bien que ça ait le défaut d’exposer à des situations gênantes, comme de lever les épaules une énième fois à celui qui tend sa tuque à la sortie de la SAQ ou de chercher nerveusement sur la machine comment éviter de laisser du pourboire.

La première fois que le commis de la boulangerie m’a présenté son terminal de paiement avec l’option de pourboire, j’ai éprouvé un mélange d’irritation et de gêne, c’était probablement visible dans ma face. Mais on s’habitue.

Il suffit de savoir rester stoïque en manipulant le bidule, et d’être en paix avec ses choix.

C’est quand la dernière fois que j’ai retiré de l’argent du guichet? Ça remonte à l’automne pour payer le cordonnier à qui j’ai confié mes bottes à la semelle percée, un artisan de la relève, mais avec la mentalité de son arrière-grand-père. Il pestait contre le café qui venait d’ouvrir à côté de son atelier, un énième dans le quartier pour se disputer la clientèle d’étudiants et de télétravailleurs équipés de MacBook.

Pour faire honneur à son travail malheureusement en voie d’extinction, le cordonnier n’accepte que l’argent comptant, 140 $ dans mon cas (il a fait du beau boulot). On trouve une succursale Desjardins avec des guichets automatiques à moins de 200 mètres de là. Ça m’a coûté quatre ou cinq piastres de frais, je ne me souviens plus.

Sinon qu’ils vous font tous les deux lever le poil sur les bras, un autre point commun lie la nouvelle de Desjardins et celle sur la prolifération des demandes de pourboire : la dématérialisation des transactions financières. Ce n’est pas là qu’on s’en va, c’est là qu’on est.

Desjardins a donc annoncé la fermeture de 190 succursales et encore plus de guichets d’ici 2026, soit 30 % du réseau. C’est le tollé chaque fois que la coopérative coupe dans ses services et bouscule les habitudes de certains de ses membres.

La dernière fois, c’était à propos des livrets. J’écoutais les gens chialer sur la disparition de ce petit carnet où on imprimait ses transactions, je me demandais combien d’utilisateurs on devrait compter pour justifier le maintien de cette méthode archaïque abandonnée par la vaste majorité des clients. Fallait-il attendre la disparition du dernier à s’en prévaloir pour tirer la plogue?

Desjardins affirme que ses guichets automatiques et ses succursales sont en bonne partie désertés dans certaines régions. Elle n’a pas besoin de me convaincre, même en ville, c’est mort par endroits.

Pourquoi les maintenir si les affaires migrent de plus en plus vers les plateformes électroniques?

Oui, des gens utilisent encore les guichets, préfèrent payer comptant et aiment recevoir un service en personne, au comptoir. Ça touche évidemment davantage des personnes âgées qui n’ont pas pris le virage numérique (beaucoup s’y sont engagées avec enthousiasme), et les autres qui n’ont pas Internet. Ils sont peu nombreux, et ils seront de moins en moins. Encore là, pour combien de personnes faut-il se donner la peine d’entretenir des bâtiments et des équipements, de payer du personnel et des loyers?

On peut certainement s’interroger sur la vitesse à laquelle Desjardins exécute ce délestage, mais sur la pertinence, beaucoup moins.

Dans la flopée de topos qu’a provoqués notre primeur, j’ai entendu des clients outrés. «Notre coop ne peut faire ça», comme si une coop ne devait être pas soucieuse de rentabilité et d’efficacité. Aussi entendu de la bouche d’un confrère, je cite de mémoire : «La caisse populaire faisait partie du cœur du village, avec l’église. Les églises se vident, les caisses ferment…»

On appelle ça l’évolution. La même évolution qui fait en sorte qu’on ait accès en région aux mêmes choses que dans les grands centres, pour peu qu’on y amène Internet à haute vitesse.

En 2024, il me semble que l’état des caisses et des églises est un piètre indicateur de la vitalité de nos régions. Et ce n’est certainement pas leur présence qui attire la population vers nos petites villes et villages.

***

Le pourboire, partout

D’abord, mes félicitations au commanditaire du sondage à l’origine du boucan de mardi. Son «enquête» reposant sur un échantillonnage d’un peu plus de 500 personnes au Canada lui a valu une publicité sur tous les réseaux, en plus de remuer en nous cet irritant, le pourboire sollicité pour tout et pour rien. Bravo!

C’est toujours les mêmes frustrations qui ressortent. Pourquoi donner du pourboire à un commis qui se limite à nous tendre la marchandise et le terminal de paiement? Pourquoi la petite machine que le serveur du restaurant nous met entre les mains propose-t-elle 18 % comme première option de pourboire, sur un montant incluant les taxes?

On peut aussi se demander pourquoi c’était 15 % avant, d’où ça vient.

Ces nouvelles pratiques ne nuisent certainement pas au recrutement de personnel, c’est une manière commode de transférer sur les épaules du client une partie du salaire à verser aux employés. Je suis d’accord avec vous, c’est d’autant plus contrariant que ce serait facile à encadrer : interdiction de programmer des options de pourboire, laisser le choix aux clients de mettre le pourcentage qui lui fait plaisir. Mais ce serait moins avantageux pour eux.

Je rappelle ici que le petit commerçant en arrache, le restaurateur, tout particulièrement. Et que personne ne nous tord un bras.

À la boulangerie, j’ai pris l’habitude d’appuyer sur 10 %, ça équivaut à la monnaie que j’abandonnais dans le petit pot prévu à cet effet près de la caisse, naguère, quand je payais comptant. Je ne laisse rien lorsque je suis grognon.

Voici donc ce que je vous propose : apprenez à respirer et à vous détendre. Quand on vous tend le terminal, mettez en pratique ce savoir-faire. Restez calme, prenez votre temps, regardez bien le petit écran, vous trouverez ainsi plus facilement le chemin vers l’option de pourboire personnalisé.

Et donnez ce que vous voulez.

Si vous désirez réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@cn2i.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions. Si vous voulez contacter directement notre chroniqueur, vous pouvez le faire à dgermain@cn2i.ca.