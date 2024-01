L’idée saugrenue de l’Institut économique de Montréal

Mille excuses pour le retard. La proposition de l’Institut économique de Montréal (IEDM) m’a semblé tellement inapplicable dans la réalité que je n’ai pas cru bon d’y faire écho. Je me ravise, j’y vois maintenant l’occasion de réviser quelques concepts de fiscalité.

De quoi parle-t-on? Au cœur de l’histoire se trouve notre régime progressif.

Les premières tranches de revenus gagnés par un contribuable sont imposées à des taux moindres que les tranches supérieures. Le salaire d’un job d’appoint est en principe imposé davantage, car ces revenus, qui s’ajoutent par-dessus ceux du premier emploi, s’inscrivent à un niveau plus élevé sur la table d’impôt.

L’Institut économique de Montréal (IEDM) suggère qu’on redémarre à zéro pour le deuxième emploi. Cet avantage fiscal serait réservé aux personnes à faible et à moyen revenu.

L’allègement permettrait à ces travailleurs de regagner le pouvoir d’achat perdu ces dernières années, selon les auteurs du rapport. On se plaint beaucoup de l’érosion de notre portefeuille, mais on n’a pas une vision juste du phénomène. Pour la plupart des ménages, l’inflation a été compensée par des hausses de salaire, des baisses d’impôt, l’indexation automatique du système fiscal (seuil, crédit et montants d’allocations), la bonification de programmes et de l’aide ponctuelle.

Autre argument avancé: les contribuables concernés ne profitent pas du salaire à temps et demi, au-delà d’un certain nombre d’heures travaillées. Repartir de zéro permettrait de contrebalancer cette injustice, disent-ils. Donc, on corrigerait une iniquité difficile à cerner par une autre qui saute aux yeux.

Les auteurs invoquent aussi le fait que les gens qui œuvrent pour deux employeurs n’ont pas le loisir de déduire des dépenses, contrairement à ceux qui arrondissent leurs fins de mois chez Uber ou par une autre activité de travailleurs autonomes. On comprend ici deux choses: qu’il serait plus avantageux d’être travailleur autonome, ce dont je doute, et qu’un tel statut rendrait un contribuable inadmissible à l’avantage fiscal proposé.

Les auteurs trouvent «indécent» qu’on perçoive 26,3% d’impôt sur des revenus d’appoint. Il s’agit du taux d’imposition combiné des deux paliers de gouvernement appliqué sur la tranche de revenu allant de 18 000$ et 48 000$, environ (sur les premiers 15 000$, il n’y a rien à payer).

À ce compte-là, on pourrait conclure que tout impôt prélevé sur le salaire est indécent chaque fois qu’on travaille une heure de plus pour améliorer son sort. Mais selon l’IEDM, pour que le fruit de ce labeur mérite d’être exonéré d’impôt, peu importe la peine qu’il en coûte, il doit provenir d’un deuxième emploi. Sérieux?

Un régime fiscal déjà complexe

Notre système fiscal ne fait pas que s’approprier une partie de nos revenus, il redistribue une partie de l’argent perçu. Focaliser sur les taux d’imposition nous éloigne du plan d’ensemble, lequel comprend divers crédits et allocations qui profitent déjà aux contribuables moins nantis. Une personne seule sans enfant qui gagne des revenus de 35 000 $ paye 2337$ d’impôt au total, en tenant compte des crédits. Ce qui lui coûte le plus cher, en fait, ce sont les cotisations sociales (assurance-emploi, assurance parentale, RRQ).

Avec un enfant mineur dans le portrait, le revenu disponible de ce même contribuable s’élèverait à 44 225$. L’État lui envoie plus d’argent sous forme d’allocations que ce qu’il lui réclame en impôt et en cotisations sociales. Ce que je veux souligner ici, c’est que le système est loin d’être étouffant pour les travailleurs à faible revenu, en particulier les parents.

Ça nous ramène au bon vieux «TEMI», pour «taux effectif marginal d’imposition». Le TEMI comprend l’impôt sur le revenu et les pertes en allocations et en crédits fiscaux divers pour chaque dollar supplémentaire gagné. Pour une personne monoparentale d’un enfant de 10 ans, le TEMI dépasse 60% pour les dollars gagnés entre 35 000$ et 40 000$. C’est le prix à payer pour maintenir des programmes sociaux généreux basés sur les besoins, donc les revenus. Je souligne néanmoins que dans ce cas, le revenu disponible reste plus élevé que le salaire.

Si on remettait le compteur à zéro comme le préconise l’IEDM, cela inclurait-il le calcul des programmes sociofiscaux ou pas? Je demande, car si une ponction fiscale de 26,3% peut être jugée à ce point indécente qu’on veuille la rayer, j’imagine qu’on n’en pense pas moins d’une perte réelle de plus de 60%. Si la réponse est «oui», il faudrait surtout vendre l’idée à la majorité dont le salaire serait similaire, mais concentré sur un seul emploi.

Dans tous les cas, cela nous promet un joyeux bordel sur le plan fiscal! Un tel cadeau ne pourrait pas être accessible à n’importe qui. Se pose alors la question des critères d’admissibilité, dont les seuils de revenus. Bonne chance!

Les auteurs nous présentent ça comme s’il s’agissait d’une simple formalité, en cochant une case. Je doute qu’on voie la chose du même œil à l’Agence du revenu.

La course au fractionnement de revenu

Selon l’IEDM, leur idée encouragerait plus de personnes à occuper un deuxième emploi. Je n’ai aucun doute là-dessus!

Comment cela pourrait-il se concrétiser? Plutôt que de multiplier les heures chez un même employeur, un travailleur aura plutôt intérêt à les réduire pour occuper un autre boulot ailleurs, afin de fractionner son revenu. En cumulant deux emplois, il n’y aurait pratiquement plus de compte à rendre au fisc!

J’imagine déjà des employeurs s’organiser, par exemple en convertissant deux succursales d’une même entreprise en deux entités corporatives distinctes. Ils pourraient ainsi proposer deux jobs en un, avec un gros avantage fiscal à la clé, parfois en contrepartie d’un salaire moindre.

En plus, ça ouvrirait la porte à des planifications fiscales créatives chez des clientèles qui sont loin de tirer le diable par la queue.

Ça ne m’énerve pas, cette idée n’a pas la moindre chance de faire du chemin.

