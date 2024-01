Le prêt-REER peut-il faire de la magie ?

Je ne suis pas du genre à tressaillir d’excitation à la voir arriver, pas plus que vous. Rendons-lui quand même ce qui lui appartient, elle possède cette qualité de nous amener aux portes du mois de mars et sa lumière printanière.

Sur le plan pratique, on doit aussi lui reconnaître quelques vertus. Entre autres, elle offre à certains contribuables la possibilité de peaufiner leur planification fiscale, je pense surtout aux travailleurs autonomes qui voient venir une facture d’impôt plus grosse que prévu.

La période REER est tout de même un brin longuette, plus encore que le carême. Elle s’étend sur les 60 premiers jours de l’année, le dernier droit pour garnir son bas de laine et réclamer la déduction fiscale pour l’année précédente. Ça nous mène jusqu’au 29 février. Si vous l’ignoriez, vous savez maintenant qu’on est dans une année bissextile.

C’est à l’intérieur de cette fenêtre qu’on reçoit des offres pour souscrire un prêt-REER. J’ai déjà été sollicité trois fois, avec préapprobation et tout, sans n’avoir rien demandé!

Je ne suis pas contre l’idée d’emprunter pour renflouer son épargne retraite quand l’opération est bien ficelée. Toutefois, les propositions de prêt conditionnelles à l’achat de produits financiers maison de l’institution prêteuse me laissent de glace. La banque se trouve alors à gagner sur deux tableaux, en percevant des intérêts sur le prêt d’un côté et, de l’autre, des frais de gestion élevés sur des fonds de placement généralement so-so.

Méfiez-vous surtout des prêts remboursables sur une longue échéance qui pourraient miner la rentabilité de la stratégie, et gardez-vous surtout de dilapider votre remboursement d’impôt. Impérativement, celui-ci doit servir à rembourser le prêt.

Ne vous laissez pas non plus impressionner par ce qui peut vous paraître de la magie. Ça n’existe pas en finances, comme pour le reste.

Quelqu’un m’a rabattu un article du Globe & Mail qui lui a fait l’effet d’un numéro de Luc Langevin, justement. Le titre était accrocheur à souhait : Give your RRSP a big boost every year without needing more cash. [Traduction libre : Donnez plus de tonus à votre REER chaque année sans que vous ayez besoin de plus d’argent.] S’il ne laissait pas d’entrée de jeu l’impression que l’argent tombe du ciel, je donnerais une note de 100 % à la présentation.

La stratégie exposée vaut la peine d’être connue, elle met en lumière les vases communicants à l’œuvre lors d’une contribution REER, tout en révélant la nature du remboursement d’impôt qui en découle. Elle permet d’accélérer la croissance de son bas de laine dans certaines circonstances, mais on doit en comprendre les limites. Elle implique le prêt-REER, c’est notre sujet.

Pour simplifier au mieux la démonstration, partons d’un chiffre rond : 10 000 $. Ce serait la contribution REER annuelle à laquelle arriverait un épargnant qui verserait 384,62 $ à chaque paie. Supposons maintenant que cette personne soit imposée à un taux marginal d’imposition de 40 %, ses cotisations au REER lui donneraient droit au printemps à un remboursement d’impôt de 40 %, soit 4000 $.

Astucieux, il pourrait décider d’emprunter 4000 $ avant le 29 février afin de verser une somme supplémentaire à son REER, dette qu’il pourrait facilement régler avec son remboursement. Sa cotisation totale serait de 14 000 $. C’est bien, mais avouez qu’il n’y a là rien de très impressionnant. La stratégie en question va un cran plus loin.

Ce n’est pas 4000 $ que notre épargnant devrait emprunter, mais 6666 $. Le fameux boost dont parle l’auteur de l’article, c’est les 2666 $ qui s’ajoutent aux 4000 $.

D’où vient ce montant? La contribution REER supplémentaire de 4000 $ réalisée avec le remboursement d’impôt prévu permet une autre économie fiscale de 1600 $. Versée au REER, cette somme allège à son tour la note de 640 $, lesquels dollars, une fois dans le REER, produisent un remboursement de 256 $. Et ainsi de suite. J’ai détaillé les chiffres dans ce tableau :

En fin de compte, on se retrouve donc à investir 16 666 $ [10 000 $ + 6666 $] dans le compte enregistré, ce qui déclenche un remboursement total de… 6666 $, juste ce qu’il faut pour régler son prêt. Insistons : l’astuce fonctionne si on a déjà contribué au REER en cours d’année, sans avoir touché le remboursement d’impôt.

Une bonne stratégie?

La stratégie est irréprochable si on dispose d’espace REER qu’on veut combler rapidement. En revanche, affirmer qu’elle ne nécessite pas plus d’argent relève de l’illusion. Le remboursement d’impôt sert à effacer une dette contractée pour devancer ses cotisations. Il ne peut pas servir, par exemple, à garnir son CELI, à accélérer le remboursement de son hypothèque, à payer une dette de consommation ou à contribuer au REER l’année suivante.

Si l’épargnant avait plutôt cotisé systématiquement 10 000 $ dans son CELI au cours de l’année (en supposant qu’il ait de l’espace inutilisé), le résultat serait le même! Certes, il n’aurait pas eu droit à des remboursements d’impôt, mais «au net», l’épargne serait identique.

Pour un contribuable imposé à 40 %, 16 666 $ de REER (retrait imposable) équivaut à 10 000 $ de CELI (retrait non imposable). Reprenons la séquence présentée quelques paragraphes plus haut. En faisant du CELI la destination de son épargne systématique de 384,62 $ par paie, notre écureuil se retrouverait avec 10 000 $, non imposable.

Le grand avantage de cette stratégie impliquant le prêt-REER, c’est qu’elle protège de la tentation de flamber son remboursement d’impôt, comme si l’argent tombait du ciel.

Parce que l’argent, il ne tombe pas du ciel.

Si vous désirez réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@cn2i.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions. Si vous voulez contacter directement notre chroniqueur, vous pouvez le faire à dgermain@cn2i.ca.