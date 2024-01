L’épidémie de vols d’autos tourne en «crise nationale»

Les véhicules avec des clés intelligentes sont de plus en plus visés par des vols à Québec. (123RF)

Le prix de l’essence, le Salon de l’auto, les nids-de-poule, le 3e lien, les embouteillages, les garagistes, les ratés de la SAAQ, les changements de pneus, les plaques d’immatriculation, les accidents de la route, les cônes orange, Marilou (et Mariloup), sans parler des véhicules eux-mêmes. Ça vient nous chercher, mais surtout vous.

Et je n’ai pas encore parlé des disparitions de véhicules! On me dit qu’un de nos gros «hits» de la semaine, c’est l’histoire de la collègue Victoria où elle rapporte une foireuse tentative de vol d’un VUS par cinq jeunes récidivistes, dans Charlesbourg. Des néophytes! En plus de rater leur coup, les jeunes brigands ont fracassé une fenêtre de l’auto.

Les voleurs aguerris, les pros, commettent leurs crimes en toute discrétion. Ils opèrent la nuit munis d’appareils capables d’intercepter et de relayer les signaux de la clé électronique du carrosse convoité, en se postant près de la porte d’entrée du domicile du propriétaire. Pip! Pip! Ils déverrouillent les portières sans causer le moindre dommage, et appuient sur le bouton de démarrage avant de déguerpir dans l’obscurité. Ni vu ni connu!

Si j’étais le patron de ce journal, je penserais à affecter Victoria à plein temps à ce créneau. Seulement, la pauvre, elle risquerait le surmenage, et on ne veut pas ça. Je ne saurais vous dire combien d’autos sont dérobées dans les régions couvertes par Le Soleil et nos autres journaux, mais sur l’ensemble de la province, on dépasse certainement les 1000 véhicules volés chaque mois.

En 2022, on a enregistré un record avec 10 595 voitures disparues. C’est deux fois plus que deux ans auparavant au Québec. Selon ce qu’a constaté sur le terrain Jacques Lamontagne, directeur des enquêtes chez Équité Association, la tendance à la hausse s’est poursuivie en 2023. Équité Association, ça ne vous dit certainement rien. L’organisme est né il y a deux ans de l’essaimage de la division d’enquête du Bureau d’assurance du Canada (BAC), il travaille depuis étroitement avec les corps policiers.

Les bandits ne s’intéressent pas aux Toyota Yaris, Nissan Versa ou autres Hyundai Elantra, mais aux véhicules utilitaires sport (les VUS), idéalement luxueux. Le coût moyen des sinistres s’élevait à plus de 35 000 $ en 2022, selon le Groupement des assureurs automobiles, et on imagine sans peine que le montant grimpe chaque année. Total pour 2022 : quelque 372 millions $. Au Québec seulement.

Évidemment, les assureurs ne prennent pas toutes ces pertes sur eux: ils refilent une bonne partie de la facture aux automobilistes. La prime moyenne pour assurer un véhicule de tourisme augmente constamment depuis le milieu des années 2010, le rythme de cette croissance s’est accéléré depuis quelques années, pour frôler les 800 $ en 2022, une hausse de 25 % en cinq ans.

Le bond des primes n’est pas attribuable aux seuls vols, il faut le dire, les technologies équipant aujourd’hui les voitures font exploser le coût des réparations à la suite d’un accident, ce qui alourdit la facture des assurés.

La technologie est aussi en cause dans la recrudescence des vols. Tout ce qu’on invente pour simplifier la vie des consommateurs finit par profiter aux malfaiteurs. C’est évident dans les systèmes financiers, les communications Internet, l’intelligence artificielle (deepfake), et ça s’applique également dans l’industrie automobile. La généralisation des clés électroniques et des mécanismes de démarrage par bouton-poussoir est une bénédiction pour les réseaux criminels. Ce n’est que le début! Les voitures les plus avancées sont des ordinateurs roulants connectés sur Internet, avec toutes les failles potentielles que ça suppose.

«L’époque où on déclarait une auto volée et qu’on la retrouvait 100 km plus loin une semaine plus tard, c’est fini. Maintenant, on a affaire à des réseaux organisés qui financent leurs activités criminelles en exportant à l’étranger les véhicules volés», répète Jacques Lamontagne.

Dans un reportage diffusé à l’émission J.E, l’automne dernier, l’enquêteur d’Équité Association qualifiait le phénomène de «crise nationale». Rien de moins.

L’histoire des collègues de TVA faisait état des méthodes de plus en plus sophistiquées et systématiques déployées par des groupes criminels. Ceux-ci dérobent des centaines de VUS chaque semaine en Ontario et au Québec. Les véhicules se voient alors attribuer des numéros de série dégotés sur Internet avant d’être déposés dans des conteneurs puis embarqués sur des bateaux, au port de Montréal, pour être expédiés en Afrique, en Europe de l’Est ou au Moyen-Orient. Une véritable industrie, archi lucrative en plus.

Le reportage présente un type «astucieux» qui, pour dissuader les voleurs, installe chaque soir un sabot de Denver sur son véhicule. Un vrai sketch! À quoi sert le petit bouton pour déverrouiller les portières à distance s’il faut se mettre à quatre pattes pour débarrasser son auto d’une telle entrave avant de partir au bureau? Je ris encore!

Ça fait quelques années déjà que l’industrie de l’assurance s’inquiète du phénomène et fait pression sur Ottawa pour qu’il resserre les mailles du filet. Au cours d’un rassemblement qui a eu lieu à Montréal cette semaine, le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé qu’un sommet sur la question sera tenu le mois prochain.

On y abordera certainement les services transfrontaliers, au port de Montréal. Une meilleure surveillance des conteneurs dédiés à l’exportation rendrait l’activité criminelle moins attrayante.

Autre élément : les normes imposées aux fabricants en matière de sécurité pour prévenir les vols. À cet égard, les dernières exigences ont été formulées en 2007. Selon l’industrie de l’assurance, les règlements devraient prévoir un mécanisme de mise à jour automatique afin de s’adapter aux nouvelles technologies, comme le font les criminels.

Il y a vous, aussi. Vous pouvez toujours installer au sabot de Denver sur une roue de votre auto, mais j’ai une solution plus pratique à vous proposer : une petite voiture d’occasion, ça ne vous tente pas?

