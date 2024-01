Est-ce venu le temps de miser sur cet actif radioactif?

Parlons plutôt Bitcoin.

La mère des cryptomonnaies s’est vu apposer un sceau de «légitimité» aux États-Unis (donc mondiale), il y a une douzaine de jours. Les autorités américaines ont en effet approuvé la commercialisation de fonds négociés en bourse (FNB) basée sur le Bitcoin, chose interdite jusque-là. En quelques jours, les 11 FNB, qui se négocient aussi facilement que des titres boursiers, ont récolté quelques milliards d’investissements.

On a fait tout un tapage de cette affaire. Comme vous le savez, «on» exclut la personne qui parle. J’observe de très très loin ce qui s’y passe, le plus souvent en faisant autre chose. En fait, j’étais plutôt surpris d’apprendre que les FNB de bitcoins n’étaient pas déjà autorisés par la Security Exchange Commission (SEC).

Il y avait, bien avant cette annonce du 10 janvier, des fonds américains portant la marque «cryptos», mais ils s’appuyaient sur des produits dérivés qui reflétaient les fluctuations des prétendues monnaies numériques. Là, c’est autre chose, l’argent est directement investi dans les pseudo-actifs par les manufacturiers de fonds, dont BlackRock, Fidelity, Invesco et Ark Investment.

Qu’est-ce que ça change? Inutile d’ouvrir un compte (wallet) auprès d’un intermédiaire spécialisé pour accéder à ce marché, on peut facilement acquérir des bitcoins par l’intermédiaire d’un FNB, directement dans un compte de courtage ordinaire, à même son portefeuille d’actions et d’obligations. (Sous cette forme, cependant, la crypto ne permet pas de payer des rançons ou de participer à des transactions douteuses dans les abysses d’Internet. Soyez avertis.)

On parle surtout du point de vue américain. Parce que dans la perspective canadienne, c’est moins excitant comme annonce. Ici, on peut acheter des FNB de Bitcoin et d’Ethereum (la 2e plus importante crypto) depuis trois ans. On compte déjà au Canada une vingtaine de fonds dédiés à ce type d’actifs.

L’arrivée de tels FNB aux États-Unis n’a pas de retombées concrètes de ce côté-ci, sinon qu’elle pourrait faire diminuer les frais de gestion sur les produits canadiens (au Canada, on a accès à la plupart des fonds américains). Sur le plan des perceptions, toutefois, l’effet pourrait être plus important.

Bonne nouvelle

«Si la SEC donne son “go”, c’est que ça ne doit pas être si pire que ce qu’on dit des cryptos», pensez-vous peut-être. En plus, l’annonce survient après une année durant laquelle le Bitcoin a bondi de plus de 150 %.

C’est de justesse que la SEC a fini par approuver la commercialisation de ces FNB. Cette permission ne signifie pas que le Bitcoin a gagné grâce aux yeux du gendarme du monde financier, celui-ci a au contraire réaffirmé qu’il s’agissait d’un produit hautement spéculatif dont il valait mieux se tenir loin. Y mettre son argent reste à ses risques et périls.

Rappelons que le Bitcoin, les cryptomonnaies en général et les actifs intangibles plus largement n’ont pas ou très peu de valeur intrinsèque. Ils ont beau être fondés sur des technologies révolutionnaires, ils ne sont reliés à aucun bien réel, productif ou utile.

Leur valeur d’échange varie uniquement selon l’offre et la demande. Le seul moyen de réaliser des profits, c’est d’acheter et de vendre dans les bons moments, lesquels sont surtout déterminés par l’humeur des participants. Quand tout est affaire de timing, d’émotions et d’instinct, il n’y a pas de doute, ce n’est plus de l’investissement.

«Oui, mais les dollars, ça aussi c’est du vent». En effet, l’argent a quelque chose d’abstrait dont la stabilité repose sur la confiance. Toutefois, la monnaie nationale est soutenue par les gouvernements, elle est régulée par des banques centrales, elle est acceptée et reconnue par des milliards de participants (particuliers et entreprises) qui l’utilisent à travers des systèmes financiers éprouvés et réglementés.

Le Bitcoin est loin de pouvoir revendiquer ce statut. Sa volatilité extrême en fait une piètre monnaie d’échange. Et si, à la suite d’une conjoncture improbable, il parvenait à se stabiliser, il ne présenterait plus aucun intérêt pour le spéculateur ou l’investisseur: de toutes les catégories d’actifs, c’est l’argent qui offre le moins de rendement.

La comparaison la plus adéquate reste l’or. Et encore! Le métal a longtemps servi d’étalon, sa valeur est séculaire et il a des applications dans la vie réelle.

Spéculer, est-ce pécher M’sieur le Curé?

Il m’arrive de rêver à des profits aussi rapides qu’indécents, comme ceux revendiqués par des «investisseurs» en cryptomonnaies. Quand ça me prend, je marche jusqu’au dépanneur pour m’acheter un «gratteux». Je perds tout le temps, mais je me console à l’idée que je paye des impôts volontaires qui serviront à couvrir une petite partie du salaire du préposé au triage qui m’offrira un passe-droit la fois où je me présenterai aux urgences de l’hôpital. Ça me fait deux rêves pour le prix d’un.

Combien ça me coûte? Rien qui pourrait mettre en péril mon motton de retraite ou me pousser à faire des choix déchirants à l’épicerie.

Je pense que ce sont là de bons repères si vous vous sentez interpellé par la spéculation (ou le casino). De manière plus sérieuse, le site Morningstar a estimé que 5 % de Bitcoins dans un portefeuille équilibré constituent un point de bascule. Au-delà de ce niveau, la présence des pseudo-actifs augmente inutilement le risque du portefeuille. Sous cette ligne, c’est tolérable pour quelqu’un détenant des avoirs plus que suffisants pour ses vieux jours, et le reste.

À éviter: miser là-dessus pour se refaire d’une débandade ou corriger les négligences accumulées du passé.

Si vous désirez réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@cn2i.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions. Si vous voulez contacter directement notre chroniqueur, vous pouvez le faire à dgermain@cn2i.ca.