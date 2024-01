Se plaindre des rendements du RRQ, un réflexe de macho

Entendons-nous sur une chose : le RRQ n’offre effectivement pas des performances mirobolantes, comme à la bourse. On se trouve plus proches des rendements des titres à revenus fixes, après frais. Combien au juste? Ça dépend de tellement de facteurs! (kanghj103/123rf)

Cette semaine, j’observais silencieusement un débat «d’experts» au sujet du Régime de rentes du Québec (RRQ), sur les réseaux sociaux. Je ne me souviens plus comment tout ça a démarré, mais un économiste répliquait à un comptable que, selon son évaluation, le bas de laine des Québécois offrait tout au plus un rendement de 2 % à ses cotisants, pour peu qu’ils survivent jusqu’à 90 ans.

Le comptable, un retraité respecté de l’industrie des services financiers, demandait en vain à voir les calculs. Les deux se relançaient respectueusement sur la question, quand un troisième protagoniste est intervenu pour lâcher : «Les rendements du RRQ sont tristement bas.»

Ça, les amis, c’est l’équivalent dans le monde de la finance de Kevin avec ses gros bras qui me trouve un peu fluette quand je m’exécute sur le bench, au gym : «Tasse-toi, je vais te montrer de quoi un chest d’homme est capable!»

Dès lors qu’on se plaint en public des rendements du RRQ, on crie tout haut qu’on ferait facilement mieux.

L’économiste aussi pompe ses biceps, à sa façon. Il avance cet élément intéressant : après avoir été forcés de cotiser au régime 12 % de leur paie au régime, des travailleurs n’ont plus les moyens d’investir dans un véhicule de placement plus performant. C’est là le problème, selon lui.

Entendons-nous sur une chose : le RRQ n’offre effectivement pas des performances mirobolantes, comme à la bourse. On se trouve plus proches des rendements des titres à revenus fixes, après frais. Combien au juste? Ça dépend de tellement de facteurs!

Le chiffre de 2 % (à 90 ans) de l’économiste n’est pas fantaisiste, mais il paraît quand même plus faible que la réalité, même pour le régime de base du RRQ, le moins performant pour les participants actuels (et le plus critiqué). En plus, il fait allusion à des cotisations de 12 %, ce qui comprendrait les déboursés au nouveau régime supplémentaire, plus vigoureux que le régime de base.

Dans un document paru en 2019, la Chaire en fiscalité en finances publiques de l’Université de Sherbrooke avait calculé un taux de rendement interne de 3,23 % pour une personne née en 2000 pour le seul régime de base, s’il atteint l’âge de 86 ans. Le volet supplémentaire allait lui procurer un rendement de 5,15 % (s’il cotise le maximum). Le taux combiné de l’ancien et du nouveau régime serait de l’ordre de 3,75 %. Il n’y a rien de triste ici.

Si on vit plus vieux, on touche la rente plus longtemps, ce qui améliore le rendement. Les femmes sont favorisées en raison d’une espérance de vie étendue et du fait que les périodes de congé parental sont exclues des calculs de leurs prestations futures. Selon le même document cité plus haut, le rendement offert par l’ancien et le nouveau régime combinés du RRQ s’élève à 3,98 % pour une mère de deux enfants s’étant absentée du travail durant deux ans. C’est plus dans le cas d’une absence de 7 ans.

Les performances seraient encore meilleures si le premier paiement de la rente avait été reporté de quelques années après 65 ans, en échange d’une bonification. Un décès prématuré nous plonge évidemment dans le rouge, une réalité qui ne devrait pas nous affecter dans les limbes.

Si on laissait le choix de participer ou non

Un bon investisseur peut faire mieux. Il pourrait se contenter de mettre son argent dans l’indice américain S&P 500. Sans se casser la tête, il sortirait gagnant.

Mais je vois beaucoup d’embûches à l’horizon. La moitié des cotisations au RRQ vient de l’employeur. S’il était possible de se retirer du régime, l’entreprise verserait-elle à son employé la totalité des primes qu’elle n’a plus à payer de son bord?

Dans tous les cas, cette compensation devrait être offerte sous forme de salaire. Elle serait donc imposable, à moins qu’elle soit déposée dans un REER. Donc, de l’espace REER serait nécessaire. Et si ce dernier est déjà comblé, faudrait-il prévoir des droits de cotisations supplémentaires pour ceux qui sortent du régime?

Ces obstacles techniques n’ont rien d’insurmontable, mais ils compliquent quand même les choses.

L’économiste évoque le cas de quelqu’un qui, après avoir cédé 12 % de sa paie au RRQ, n’a plus la marge pour investir dans un véhicule financier plus performant. À ça, je réponds qu’on se donne la marge qu’on veut. Et si je comprends bien la logique, quelqu’un qui n’a pas mis d’argent de côté épargnerait soudainement, et en plus, il saurait investir à la Bourse, avec le sang-froid que cela nécessite?

Depuis une vingtaine d’années, on déplore la disparition progressive des régimes de retraite à prestations déterminées. La répartition des contributions à un tel fonds de pension diffère d’une organisation à l’autre, mais la part de l’employé reste généralement importante. Le recul de ces régimes aurait dû mener vers une augmentation de l’épargne personnelle et de l’investissement, puisque ça laisse plus d’argent sur la paie des travailleurs.

C’est plutôt le contraire qu’on observe, si bien qu’on a jugé nécessaire de mettre en place un volet supplémentaire au RRQ et à son équivalent dans les autres provinces, le Régime de pensions du Canada. Les gens doivent se faire forcer la main.

Les gros bras auraient peut-être la discipline d’épargner et d’investir cet argent qu’ils n’auraient plus à verser au système public. Je le soulevais plus haut, le RRQ s’apparente à des revenus fixes, solides, sans risques, mais qui offrent des rendements moins élevés que la Bourse.

Il y a moyen pour eux d’aborder positivement cette épargne forcée, car ça leur laisse la possibilité de se montrer plus intrépides de leur côté en augmentant la part des actions dans leur portefeuille personnel. Donc, de se pavaner avec leur gros chest!

