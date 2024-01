Ce n’est pas la peine de me le faire remarquer, je le sais, plus personne dans la profession ne démarre un texte avec une requête lancée à l’intelligence artificielle. Ça fait très «mars 2023» comme entrée en matière.

J’ai aussi demandé au bon vieux moteur Google, pour faire un peu plus rétro. Pff… Des résultats à ne plus finir, des liens vers des sites spirituels et philosophiques, des éditoriaux de revues étrangères qui décortiquent la corruption de la classe politique et des grandes fédérations sportives.

Je m’égare, je doute soudainement de la formulation de ma question.

Bon, arrêtons de niaiser. Je veux revenir sur les actions accréditives dont je vous ai parlé mardi, mais je ne sais trop comment faire sans paraître éteignoir. Je veux clarifier le message, je crains qu’il y ait pu avoir une méprise sur mon intention. Retourner sur le texte précédent pour expliquer ce qu’on voulait dire, il n’y a rien de plus gênant. Appelons ça un acte de modestie.

Apparemment, vous êtes nombreux à avoir lu ladite chronique, mais pas la moindre réaction au moment d’écrire ces lignes, sauf celle de l’estimé lecteur André par un courriel ayant pour objet «Harnacher les hamsters» (je suis jaloux de la formule).

Il se demande pourquoi les gouvernements (Ottawa et Québec) offrent un avantage fiscal aux acheteurs d’actions accréditives (les riches). Il propose cette hypothèse originale :

«Quand on est riche et que tout ce qui nous préoccupe, c’est combien le fisc prélève de notre magot, on passe beaucoup d’énergie à tenter d’y échapper. Le hamster dans notre tête s’agite en permanence…»

«Et ce hamster, il faut l’occuper, sinon ces gens pourraient être tentés par l’illégalité, les fausses déclarations, les opérations au noir et leurs conséquences immédiates que sont les fuites de capitaux vers des paradis fiscaux.»

Si je résume : les gens riches seraient majoritairement des fraudeurs fiscaux en puissance, et les actions accréditives seraient une sorte d’exutoire offert par le gouvernement pour assouvir cette pulsion. Autrement dit, l’argent rend crosseur.

ChatGPT!

«Est-ce que l’argent rend crosseur?»

Réponse du robot : «L’impact de l’argent sur le comportement dépend de la personne. Certaines personnes restent authentiques, tandis que d’autres peuvent être influencées négativement. Cela varie d’un individu à l’autre.»

Fabuleux! L’intelligence artificielle comprend le sens du mot «crosseur»!

Si l’articulé André aboutit sur une telle interprétation, à quelle conclusion sont arrivés tous les autres lecteurs qui se tiennent cois depuis mardi?

Pour ceux qui ont raté la chronique précédente, je rebondissais sur un apparent scandale qui n’en est pas un exposé dans Le Journal, au début du mois. Les actions accréditives permettent de faire des dons importants à des fondations à un coût net minime, ce qui est parfaitement légal.

C’est possible grâce à la combinaison de deux programmes d’allègement fiscal : l’achat d’actions accréditives qui visent à favoriser l’exploration minière et les dons de charité (en l’occurrence, les actions). Quelques noms très connus de donateurs discrets ont été balancés dans l’espace public de manière à donner l’impression qu’ils agissaient en profiteurs. C’est ainsi que je l’ai perçu, du moins.

S’il y a un élément dans cette histoire qui peut faire sourciller, c’est l’érection en système de cette mécanique de dons en deux temps par certains intermédiaires (achat d’actions et don d’actions dans une opération huilée au quart de tour). Ce qui m’énerve plus précisément, c’est l’enrobage vertueux avec lequel ces sociétés enveloppent leur modèle d’affaires.

Pour répondre à la question d’André («pourquoi ça existe, les actions accréditives?»), j’insiste : c’est pour financer la découverte de ressources naturelles.

Je rappelle que les sociétés d’exploration peuvent émettre des actions accréditives pour amasser du capital et transférer les déductions des dépenses de prospections aux acquéreurs d’actions. Tout le monde peut en acheter, mais seuls les contribuables imposés au taux marginal le plus élevé peuvent trouver un avantage financier à le faire.

J’ose croire que le système est éprouvé. Comme je le mentionnais, le programme a été élargi et bonifié pour favoriser certains minerais critiques (dont le lithium) et l’aménagement de sources d’énergie renouvelable. Les sources d’énergie fossile en sont désormais exclues.

Ces titres particuliers existent depuis des décennies, et apparemment, on n’a pas trouvé mieux pour partir à la recherche de nouveaux filons. Offrir une déduction fiscale aux acheteurs d’actions comporte un coût pour les finances publiques, comme les déductions et les crédits d’impôt auxquels ont droit les entreprises pour la R&D ou pour acquérir des équipements. Sans parler des subventions directes. Seulement là, la déduction est refilée au particulier qui participe au capital nécessaire aux activités de prospection.

Maintenant, les hamsters. Au risque de passer pour naïf, je ne crois pas qu’un président de société ou un entrepreneur à succès se réveille la nuit en pensant à sa facture d’impôt. Je crois plutôt qu’ils sont préoccupés par leur entreprise. Il se trouve certes parmi les riches des individus que ça obsède, mais pas plus que chez les contribuables moins fortunés.

On imagine les gens qui gagnent beaucoup d’argent comme des bolés des chiffres, donc équipés pour imaginer des astuces afin de déjouer le système. Si vous saviez! Ils ne sont pas meilleurs que vous et moi, et souvent pires.

Les hamsters, ils ne sont pas dans leur tête. Non, non, ils sont dans la tête de leurs… conseillers!

Comme je ne voudrais pas me fendre d’une troisième chronique pour clarifier la deuxième qui voulait recadrer la première, je précise pour terminer que les hamsters sont généralement bien intentionnés.

