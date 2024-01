Cet obscur produit qui profite aux méchants riches

Parlons des actions accréditives, un type de placement qui s’adresse à une infime partie de la population à laquelle vous n’appartenez pas, moi non plus. Ne partez pas, je vous promets qu’on va presque avoir du fun!

J’ai brièvement eu envie de vous entretenir de la chose l’automne dernier. Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais il en était question dans la deuxième saison de ma série québécoise fétiche, Avant le crash. Si vous l’avez regardée à la sortie, ça vous semblera peut-être un peu loin.

Rafraîchissons-nous la mémoire.

Le personnage de Vincent (Benoit Drouin-Germain), soudainement devenu multimillionnaire après la vente d’une start-up dans laquelle il était un des principaux actionnaires, cherche un moyen d’éluder la facture fiscale résultant de si juteux profits. Sa nouvelle fortune et des conflits avec des proches ont transformé temporairement ce nerd au cœur tendre en une espèce de primate tout droit sorti du Beach Club (ou débarqué à Tulum d’un avion de Sunwing avec d’autres «Ostrogoths» au plus fort de la pandémie).

Cet ancien fonctionnaire de l’agence du revenu demande donc à son ami Marc-André avec qui il est en froid, le loup de la finance torturé joué par Éric Bruneau, de lui proposer une solution afin d’éviter de payer de l’impôt. L’ami finit par la trouver : faire un don d’actions accréditives à une œuvre de charité par l’intermédiaire d’une société du nom de Blueberry Tree, si je me souviens bien.

Les artisans de la série nous ont fait grâce des explications, cet élément est mineur dans l’histoire. Ça dure 30 secondes. Non seulement en beurrer davantage aurait été lourd, mais les auteurs se seraient aventurés sur un terrain glissant vu que la manœuvre ne permet pas de conserver plus d’argent pour soi. En fait, ça offre tout au plus la possibilité de donner son fric à une cause de son choix plutôt qu’au trésor public, en plus de financer une société d’exploration minière et de graisser la patte d’un intermédiaire.

J’avais oublié tout ça. Vous savez comment c’est, on finit par se faire avaler par l’abondance de contenu télévisuel. J’ai eu le temps depuis de dévorer Leçon de chimie, Les déshonorés (Apple TV+), la minisérie sur David Beckham (Netflix) et I’m a Virgo (Prime). Je vous les recommande, mais ne vous abonnez surtout pas à tous ces services en même temps. Alternez.

Nous parlions d’actions accréditives. Ce n’était plus sur mon radar, disais-je, jusqu’à la sortie d’un article dans Le Journal Montréal au début du mois où on apprenait que des gens riches et bien en vue avaient eu recours aux actions accréditives afin de faire des dons à diverses fondations sans qu’ils aient eu à sortir beaucoup d’argent de leurs poches. Ça flairait le scandale.

Ça n’a rien d’illégal, malgré les apparences. Les millionnaires ayant emprunté ce canal pour faire de la philanthropie à peu de frais sont assez nombreux. L’article en identifie huit, surtout des têtes de Turc habituelles du journal auxquelles on n’a pas manqué d’ajouter un ancien bonze de la porno.

Comment ça marche? Dans l’histoire, on doit distinguer deux choses. D’un côté, l’achat d’actions accréditives, de l’autre, le don à une œuvre de charité.

D’abord, prenez des actions accréditives

Les actions accréditives visent à financer la découverte de ressources naturelles. Ça commence par la mise en place d’une société d’exploration, seule pouvant émettre ce genre de titres. Sans revenu, cette entreprise doit dégoter de l’argent pour financer ses recherches. Comme elle ne génère pas de profits, elle ne peut pas déduire ses dépenses de prospection.

L’émission d’actions accréditives permet, d’une part, d’amasser des fonds pour l’exploration, et, d’autre part, de transférer vers l’actionnaire la possibilité de déduire ces dépenses. L’argent déboursé par l’investisseur pour acquérir ces titres est totalement déductible d’impôt.

C’est le grand principe. Concrètement, en plus de la société d’exploration et des investisseurs individuels, il faut un investisseur institutionnel et un intermédiaire, l’organisateur. Celui-ci réunit et coordonne les trois autres participants à l’opération. La minière émet d’abord des actions dont la valeur est gonflée. Celles-ci sont acquises par des investisseurs individuels qui les revendent rapidement à perte à un institutionnel, à une valeur plus raisonnable.

En soi, il s’agit d’un placement lamentable pour le particulier, car il doit céder ses actions à une fraction du prix déboursé. Cela lui est rentable grâce à la déduction fiscale, et c’est possible seulement si ses revenus le situent sur le plus haut échelon fiscal, à plus de 53 %. Avec un taux marginal d’imposition moindre, l’investissement devient risqué.

En fin de compte, qui paye pour financer l’exploration minière? En bonne partie, les deux paliers de gouvernement qui renoncent à des revenus fiscaux (53 % de la valeur d’émission). L’investisseur institutionnel en couvre aussi une part. Les gagnants sont la société d’exploration qui récolte le fruit de l’émission pour mener ses activités, l’intermédiaire qui prend son pourcentage et l’investisseur individuel, qui fait un profit sous la forme d’une économie d’impôt. (Sans compter le fiscaliste du particulier, les «accrés», comme on dit, qui compliquent énormément la déclaration de revenus).

À noter que l’exploration pétrolière et gazière ne peut plus être financée de cette façon, et qu’un crédit d’impôt supplémentaire est accordé depuis peu pour la recherche de métaux rares et autres minerais stratégiques.

Puis mélangez avec les dons

La vaste majorité des individus qui investissent dans les actions accréditives ne les donnent pas. La vaste majorité des dons des multimillionnaires ne sont pas en actions accréditives. C’est deux choses différentes.

Les dons à un organisme de charité débouchent sur un crédit d’impôt d’environ 50 %. Je pourrais très bien investir dans des «accrés» dans un premier temps puis faire un don en argent de l’autre, ça revient au même.

Seulement, des intermédiaires spécialisés en émissions d’actions accréditives se sont concentrés sur le marché philanthropique en combinant les deux, en ajoutant des fondations dans l’organisation que je vous ai expliquée plus haut. Plutôt que de céder ses titres à un investisseur institutionnel, l’investisseur individuel les donne à la fondation qui les vend ensuite à l’institutionnel. Tout est orchestré par l’intermédiaire.

Côté mise en marché, c’est magnifique, car ça permet en effet de faire miroiter à des riches la possibilité de faire des dons substantiels pour un coût net dérisoire. C’est là une façon «facile» de vendre des «accrés» en plus de capter une partie de l’argent qui va vers les organismes de charité, ce n’est pas gratis organiser tout ce manège.

Des fondations, mais pas toutes, embarquent gaiement dans la formule, Le Journal de Montréal rapportait notamment le cas de l’Institut de cardiologie qui en fait la promotion sur son site Internet.

Parmi les intermédiaires qui visent ce marché, on compte la société Pear Tree (on sait maintenant où les auteurs d’Avant le crash se sont inspirés). Ces entreprises engrangent leurs revenus grâce à ces opérations philanthropiques.

Fait cocasse : depuis cette année, en vertu de changements relatifs aux règles sur l’impôt minimum de remplacement apportés par le fédéral, les très riches voient diminuer les avantages de faire des dons importants. Ça pourrait donc en refroidir dans leur élan.

Allez jeter un coup d’œil au site Internet de Pear Tree, dont le modèle d’affaires se trouve attaqué. C’est plein de monsieurs à cravate qui déplorent ces changements qui feront obstacle à la «générosité» des grands donateurs.

Ça vous arrachera une larme.

Si vous désirez réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@cn2i.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions. Si vous voulez contacter directement notre chroniqueur, vous pouvez le faire à dgermain@cn2i.ca.