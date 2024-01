Faut pas toujours écouter le curé

«Venez! Venez voir! Germain est en train de défroquer!»

Pas exactement. Je tente de mettre certaines choses en perspective, c’est tout.

Je tiens une courte liste de thèmes potentiels à chronique depuis des années (pas tous très bons, j’avoue), et celui que j’aborde ce matin y est épinglé tout en haut, même si j’en ai probablement déjà glissé un mot ailleurs. C’est surtout un rappel pour moi-même.

Il est temps que je vous en parle, ça vous permettra de mieux décoder ce qui est raconté ici, en général.

Donc voici : les finances personnelles, bah, ça le dit, c’est personnel. Il n’y a pas un seul conseil qui vise tout le monde, tout le temps. Pas même le plus sacro-saint de tous, soit «paye-toi en premier».

J’y viens, car un courriel assez laconique m’a touché la semaine dernière, il ne m’en faut pas beaucoup, surtout quand le message est dépourvu d’agressivité et de fautes d’orthographe. Julie, de Québec : «Déprimant de vous lire… même si vous écrivez sans doute en connaissance de cause.» Elle venait d’apprendre dans le journal qu’il faudrait plus d’un million pour sa retraite.

Ce n’est pas nécessaire, loin de là, je vous rassure.

Le meilleur exemple se trouve tout près de moi. Je connais une retraitée qui vit essentiellement des rentes du gouvernement, donc avec très peu. Même l’inflation n’a jamais réussi à écorcher sa sérénité, je ne l’ai jamais entendue chialer contre le prix de la viande hachée. Elle ne s’inquiète jamais de rien, sinon de sa pression artérielle et de ses bronches. Plus que ça, malgré ses maigres revenus, elle arrive à donner aux bonnes œuvres.

C’est ma mère.

«Es-tu sure, Claudette [je l’appelle par son prénom]? En plus, comme tu ne payes pas d’impôt ou presque, tes dons n’offrent aucun avantage fiscal.»

Elle s’en fout, ça lui fait du bien. Aussi longtemps qu’elle aura accès à Internet et à sa musique, qu’elle pourra aller à la messe, au théâtre et au concert, elle restera satisfaite. Si une grosse somme d’argent lui tombait dessus demain matin, elle ne saurait même pas quoi en faire, sinon remplacer son ordinateur et améliorer mon sort sur son testament (un gag récurrent entre nous).

En finances personnelles, tout est relatif. Il y a bien sûr des gens insouciants qui gèrent leurs affaires tout croche et qui ne comprennent rien à rien, sans égard à leurs revenus. Ces cas désespérés ne s’arrêtent jamais ici, de toute façon.

Mais vous autres qui vous intéressez au sujet, à ce que je sache, vous avez toutes des histoires différentes. Vous avez fait vos choix de carrière en fonction de critères qui vous sont propres, vous vous passionnez pour des choses diverses, vous avez vécu des expériences qui n’ont rien à voir avec les miennes, vous avez connu vos coups de chance et vos déboires.

On parle beaucoup des difficultés des restaurants, ces temps-ci. Je lisais dans Urbania l’histoire d’un restaurateur qui a dû mettre la clé sous la porte de son établissement où j’ai déjeuné quelques fois. Il a fait le bonheur des gens du quartier, mais il a dû cesser ses activités après une hausse abusive de son loyer. Pour maintenir son entreprise à flot, l’entrepreneur a renoncé à un salaire décent durant des années. Il n’a probablement pas une cenne de côté. Ce serait indécent de lui faire la morale, d’autant qu’il m’a procuré du plaisir.

Si tout le monde adhérait aux canons de la finance personnelle, il n’y aurait plus un maudit commerce en ville, se lancer en affaires présenterait trop de risques.

Ce n’est pas vrai qu’à tous les moments de sa vie, on a les moyens d’épargner. Ce n’est pas vrai qu’épargner est la meilleure chose à faire chaque fois qu’on en a les moyens. Cotiser 8000 $ dans son CELIAP à 25 ans ou utiliser l’argent pour voyager à la dure en Asie durant six mois, avant d’emménager avec sa blonde et de faire des enfants? Il n’y a pas une bonne réponse à cette question. Le vrai curé vous dirait de l’épargner coûte que coûte. Je crois pour ma part que de se déniaiser avec un sac sur le dos représente une belle option.

Accumuler en malade et investir le plus tôt possible pour se libérer de la pression financière à 35 ans, si vous êtes inquiet et c’est ce que ça vous prend pour être heureux, allez-y! Moi, je m’y suis mis pour vrai quand j’en ai eu les moyens, un peu tardivement, pas quand je vivais en colocation.

J’ai répété ici et ailleurs qu’il est inutile de se dépêcher à rembourser son hypothèque, mieux vaut investir son argent que de régler une dette qui ne coûte pas cher. C’est mathématique. Mais il n’y a pas que les chiffres qui comptent. Beaucoup de gens préfèrent se libérer de leur dette, ça les rassure de vivre dans une maison payée, quitte à investir après. Si ça les aide à dormir, qui suis-je pour affirmer le contraire.

C’est la même chose avec la succession. Léguer un héritage à des enfants autonomes, ça ne doit pas compter parmi ses objectifs financiers aussi longtemps que sa propre retraite n’est pas assurée. Chaque fois que je dis ça, quelqu’un proteste en soutenant que c’est important pour lui de léguer des actifs à ses enfants. Qu’y a-t-il à objecter à ça? Rien.

Tout ça pour dire que vous devez en prendre et en laisser dans ce que vous trouvez ici, selon votre situation, vos valeurs, vos émotions, votre relation à l’argent. Vous ne devez surtout pas culpabiliser ou «déprimer».

Je m’en voudrais quand même de ne pas rappeler une mise en garde. Toute petite. Lorsqu’il est question de moyens financiers, le plus éprouvant n’est pas de rater un objectif, de passer à côté du chiffre magique (le million $!). Ce qui est douloureux, c’est de devoir radicalement réduire son niveau de vie.

J’allais dire qu’il n’en tient qu’à vous, mais vous n’en avez pas l’entier contrôle. Mais une partie quand même.

Si vous désirez réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@cn2i.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions. Si vous voulez contacter directement notre chroniqueur, vous pouvez le faire à dgermain@cn2i.ca.