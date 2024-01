Impossible d’assurer sa maison? C’est déjà la réalité chez nos voisins

Drôle de hasard.

Buying Home and Auto Insurance is becoming impossible, titrait le Wall Street Journal (Acheter de l’assurance auto et habitation devient impossible). Les assureurs de dommages ont connu l’une de leurs pires années en 2023 aux États-Unis, rapporte le quotidien financier. Les réclamations sont colossales, les pertes pour les assureurs se chiffrent en dizaines de milliards.

Les feux de forêts qui ont ravagé l’île de Maui, à Hawaï, ont coûté une fortune. En Californie, les flammes qui rasent des quartiers entiers ne nous émeuvent même plus. Sans parler des ouragans qui frappent régulièrement la côte est, les tornades dans le mid-ouest, les inondations un peu partout…

Le WSJ rapporte le cas d’un couple qui a eu toute la misère du monde à acheter sa maison de rêve, dans un secteur boisé de Californie. Incapables de trouver une compagnie disposée à assurer le bien immobilier convoité, les conjoints se faisaient refuser le prêt hypothécaire nécessaire à l’acquisition. C’est entre autres grâce à un assureur gouvernemental de dernier recours, moyennant des primes annuelles de 4000 $, qu’ils ont pu conclure la transaction.

La femme du couple dit envisager l’abandon de la couverture contre les tremblements de terre pour réduire ses coûts d’assurance et maintenir la protection contre le feu. Dans une région sismique aussi active, c’est courir après le trouble. Mais comme c’est la coutume aux États-Unis, sa stratégie comporte aussi une part de prières.

Toujours dans l’État doré, l’assureur Allstate a eu la permission des autorités d’augmenter ses primes d’assurance auto de 30 % en un an. Elle attend l’approbation pour majorer le coût de l’assurance habitation de 40 %. La situation de la Californie est particulière, mais partout ailleurs au pays, la progression des primes surpasse de beaucoup l’inflation. Le média cite des hausses de 15 à 17 % dans la région de New York et le New Jersey. Quand les gouvernements des États s’opposent à ces hausses, les assureurs menacent de partir.

Le coût des assurances grimpe en flèche en même temps que diminuent les couvertures. Dans certains endroits, des Américains sont incapables d’assurer leur propriété. Tout ça s’explique par une conjoncture de facteurs, à commencer la fréquence plus élevée des catastrophes naturelles provoquées par les changements climatiques et la densité de population dans les zones à risque.

L’explosion des coûts de reconstruction des habitations pèse lourdement dans la balance. Le fait que les Américains roulent aussi dans des véhicules de plus en plus chers et toujours plus coûteux à réparer assombrit le portrait. Le plus bénin des accidents de la route se conclut souvent par une perte totale. Sans compter l’épidémie de vols qui sévit partout sur le continent.

Et ici, comment cela s’annonce-t-il?

On connaît les Américains, ils font toujours les choses en grand. Ce qu’ils subissent serait-il précurseur de ce qui s’en vient chez nous? Je me demande, car je nous reconnais aussi beaucoup dans le paragraphe précédent.

Car nous aussi, on peut revendiquer quelques catastrophes grandioses. Les pertes engendrées par les feux à Fort McMurray, en 2016, ont causé pour presque 6 milliards de dollars de dommages. L’épisode de pluie verglaçante le printemps dernier n’avait rien de comparable à la crise de 1998 (2,83 milliards de pertes), mais tout de même, ç'a provoqué 330 millions de réclamations auprès des assureurs (Québec et Ontario).

Le Bureau d’Assurance du Canada (BAC) a révélé lundi que les intempéries avaient entraîné 3,1 milliards de dollars de dommages assurables. C’est les feux de forêt dans la région de l’Okanagan à la fin de l’été dernier qui remportent la palme, à 720 millions de dollars, suivis par les tempêtes estivales en Ontario (340 millions) et notre événement de verglas d’avril 2023.

Grand bien nous fasse, on joue encore dans la petite ligue. «La situation canadienne est incomparable avec ce qui se passe aux États-Unis», affirme Pierre Babinsky, du BAC.

Selon le porte-parole du BAC, les cas où les gens sont incapables de trouver une assurance au Canada sont rares, et quand ça se produit, les raisons des refus reposent moins sur les risques liés à l’environnement et la situation du marché que sur les risques posés par l’assuré lui-même. Certains clients peuvent afficher un historique de réclamations rebutant.

Le BAC propose un mécanisme pour permettre à ces personnes d’obtenir une protection. En 2022, 180 personnes y ont eu recours pour assurer leur maison. Toutefois, quand les risques sont élevés, les primes le sont aussi, et la couverture est souvent minimale.

Ici, les primes ont augmenté de 18 % entre 2018 et 2022, selon le BAC, alors que les montants moyens des réclamations ont bondi de 33 %. Il nous manque les chiffres de 2023 et on ne connaîtra pas ceux de 2024 avant un bout. Je ne suis pas actuaire, mais j’ai du mal à croire qu’un tel écart (15 %) entre le coût des sinistres et les primes peut se maintenir éternellement.

Pierre Babinsky croit que les compagnies ont pris sur elles une partie des coûts supplémentaires, et qu’une autre partie a pu être compensée par les rendements générés par les réserves financières que doivent conserver les assureurs. Avec les taux obligataires qui ont monté récemment, il reste à espérer que les gains additionnels produits par ces réserves ralentiront la hausse des primes et nous préservera d’un scénario à l’américaine.

Ce qui aide aussi, c’est la faible densité de population. Chez nos voisins, la moindre catastrophe naturelle cause de gros dégâts dans son sillage. Le Québec a connu les pires feux de forêt de son histoire l’été dernier, mais très peu de pertes matérielles ont été déclarées.

N’empêche, ne pensez pas qu’on nous fera des cadeaux. Les événements climatiques provoquent chaque année des sinistres plus nombreux et coûteux. Ça finira toujours par se refléter sur votre facture d’assurance.

Si vous désirez réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@cn2i.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions. Si vous voulez contacter directement notre chroniqueur, vous pouvez le faire à dgermain@cn2i.ca..