Préparons-nous à l’invasion des centenaires

Non, je fais référence à la plus récente livraison de la revue Bloomberg Businessweek, consacrée au thème de la longévité. Le futur est gris, les amis. Ça me semble très excitant.

Vous ne trouvez pas?

D’accord, la publication insiste beaucoup sur notre obsession à repousser les limites de la mort. On peut y lire entre autres un reportage qui traite du fantasme pour la vie éternelle de milliardaires de la Silicon Valley.

Après la conquête de l’espace, celle de l’éternité incarne la dernière lubie des ultrariches de la côte ouest-américaine. Ce n’est pas chic non plus, surtout quand un bonze des cryptomonnaies lâche une phrase du genre «le vieillissement est un désastre humanitaire qui tue tous les deux ans autant de gens que la Seconde Guerre mondiale». La nature est une faucheuse sanguinaire avec un brassard nazi!

C’est surtout l’article d’introduction du dossier qui m’a fait réfléchir, plus particulièrement les travaux dont il y était question, ceux du Stanford Center on Longevity (SCL), rattaché à l’université californienne du même nom. L’organisme propose un regard rafraîchissant sur la question.

Plutôt que de considérer le prolongement de l’espérance de vie comme du temps supplémentaire de piètre qualité, on doit accueillir ces années en extra comme un cadeau à répartir sur l’ensemble de notre existence. Donc, démarrer sa vie avec la conviction qu’on sera un jour centenaire.

Ça suppose une nouvelle vision sur les générations et sur les vétérans en particulier, mais aussi des changements à divers niveaux de nos organisations. Qu’est-ce que ça veut dire?

Vers une société de centenaires

Aux États-Unis, l’espérance de vie dépassait à peine 30 ans en 1800. Elle s’élevait à 47 ans en 1900, puis à 77 ans en 2000. Les avancées sur deux siècles sont considérables (notamment grâce à la forte diminution de la mortalité infantile, il faut dire). Au cours des dernières décennies, des progrès importants ont aussi été observés en haut de la pyramide, les plus âgés vivent plus longtemps (d’ailleurs, on parle de moins en moins d’une «pyramide», l’image du monolithe s’impose tranquillement pour décrire la répartition des cohortes dans la population).

L’espérance de vie dépasse 81 ans au Canada en 2023.

On estime que chez les enfants qui fréquentent aujourd’hui la garderie, un sur deux pourra atteindre le cap des cent ans, et ce malgré toutes les calamités qu’on leur promet. Actuellement un exploit, ce sera commun de souffler cent bougies au tournant du siècle dans un pays riche comme le nôtre.

Or, nous ne sommes pas organisés pour satisfaire une population aussi âgée. Je ne parle pas des places dans les «maisons des aînés» et autres endroits où on parque les vieux, en marge, loin de l’action. C’est tout le contraire. Le SCL évoque l’idée de carrières qui s’étalent sur une période de 60 ans, de gens qui participent au marché du travail après 80 ans.

Ça vous semble probablement fou, déprimant, même. Et vous vous demandez sans doute ce qui peut me faire rêver dans la perspective de bosser encore à un âge aussi vénérable. C’est la révolution proposée en amont que je trouve excitante. Tout est à réorganiser.

Actuellement, on entre à l’école à cinq ans, on en sort dans la vingtaine, on travaille ensuite sans interruption et à un rythme soutenu: 40 heures par semaine durant 40 à 45 ans. Dans cette période intensive, la majorité des adultes cumulent la moitié du temps des responsabilités parentales.

Après une carrière frénétique, c’est l’arrêt complet à 65 ans. Cela signifie 45 ans d’inactivité pour un éventuel centenaire (c’est plus long que toute la vie d’un humain du début du 19e siècle). Autant sur la santé physique que financière, c’est lourd. Et long.

Ce n’est pas comme si on ne s’était pas déjà ajustés, jadis. Les travailleurs ont vu leurs conditions s’améliorer au siècle dernier, nous sommes passés des semaines de 60 heures à celles de 40 heures. Des régimes de retraite privés et publics ont été implantés, des instruments d’épargne avantageux ont été inventés.

On s’adapte, on évolue. Sinon, comme à l’époque de Mémère Bouchard dans Le temps d’une paix, on vivrait encore à l’intérieur de maisons multigénérationnelles où la matriarche et le patriarche se retrouveraient à la charge de leurs descendants.

Une carte révolutionnaire

Le SCL recommande une «nouvelle carte de vie» qui chamboule nos conceptions de l’éducation, des finances, du monde du travail, jusqu’à l’urbanisme.

En éducation, l’organisme préconise la formation continue et un retour sur les bancs d’école au milieu de vie pour acquérir des compétences en vue d’une seconde carrière, moins éprouvante et accaparante. Il évoque l’élaboration de produits d’épargne pour financer ces retours à l’école et plusieurs années sabbatiques au cours de sa vie.

Quant au marché du travail, il favorise le maintien en emploi et l’embauche des plus expérimentés, bien au-delà de 70 ans. Il rappelle que les gens âgés qui travaillent dépensent plus et paient davantage d’impôt, ils restent en bonne santé plus longtemps et conservent de meilleures habiletés cognitives.

Contrairement aux préjugés, ils ne sont pas moins productifs que les plus jeunes et s’adaptent autant aux nouvelles technologies. Dans certains métiers, notamment dans le domaine du savoir, les travailleurs âgés sont plus assidus, font preuve d’un meilleur jugement et surpassent les autres en mentorat. Les équipes diversifiées en âge produisent davantage que celles composées que de jeunes, relève le SCL.

Sur le plan de l’urbanisme, l’organisme préconise une approche qu’on applique déjà de plus en plus dans nos villes, axée sur les commerces et les services de proximité ainsi que les infrastructures pour favoriser le transport actif, donc la forme physique.

Avec un pas de recul, ce qu’on constate, c’est un trajet de vie beaucoup moins linéaire et plus fragmenté, où les pauses professionnelles ne sont pas toutes concentrées à la fin, mais jalonnent un parcours de 100 ans. Ce que je trouve particulièrement séduisant, c’est que les plus âgés ne sont pas mis à l’écart, isolés de la population active. Ils en deviennent un rouage essentiel, des participants.

Et si en plus on pouvait par la même occasion bannir l’expression «nos aînés», ce serait encore plus beau que dans mes rêves.

