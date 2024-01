Épargne: les chiffres toujours plus gros de la retraite

S’il faut un million à un retraité d’aujourd’hui pour vivre avec la même sérénité du fonctionnaire municipal et son régime à prestations déterminées, beaucoup plus sera nécessaire dans 30 ans, quand l’individu de 35 ans en 2024 accrochera son tablier. (123RF, gaspoll)

Je suis encore une fois allé écumer ma boîte de réception pour donner un élan à ce début d’année légèrement poussif. C’était ça ou les sempiternelles résolutions financières qui ne tiennent pas jusqu’à la Saint-Valentin.

(Réglons la question, qu’on n’en parle plus : réduire son train de vie, payer ses dettes de consommation, faire un budget, mettre en place un programme d’épargne automatique, se constituer un fonds d’urgence, investir. Avec ça, vous devriez être bon, si vous gardez le cap.)

Oui, donc, mes courriels. Le lecteur Louis m’a envoyé un message où il relate les bribes d’une conférence sur les finances entendue en... 1965. L’orateur affirmait alors que le prix d’une Cadillac atteindrait 13000 $ en 1982. La foule avait pouffé de rire tellement ça leur semblait exagéré, se souvient Louis. La voiture de luxe coûtait alors 3000 $. C’est nous que ça fait rigoler, maintenant.

J’ouvre ici une parenthèse, d’abord pour ploguer un livre et nourrir mon aura d’intello sympathique, mais surtout pour appuyer les propos de notre vénérable lecteur. Dans une récente biographie de Gérald Godin [Godin, Jonathan Livernois, 2023, chez Lux], l’auteur indique le salaire du poète et homme politique à l’époque où il était recherchiste à Radio-Canada, soit quelque 12000 $, vers la fin des années 1960. C’est l’équivalent de 100000 $ aujourd’hui, note le biographe et professeur de littérature de l’Université Laval.

C’est dans cette perspective qu’on doit interpréter l’hilarité de l’auditoire au sujet de la Cadillac. Si on leur avait annoncé que le prix moyen d’un char usagé monterait à 37000 $ en 2024, des gens de l’assistance seraient tombés raide morts (moi-même, je ressens une douleur au bras gauche à l’évocation d’un prix pareil pour un véhicule d’occasion)! Fin de la parenthèse.

Le lecteur Louis était bien parti, mais ça déraille par la suite. Son anecdote illustre parfaitement la dévaluation de l’argent dans le temps. Seulement, dans le futur, ça n’a plus de sens dans sa tête.

Il répliquait à une chronique du début décembre intitulé Se préparer pour la petite retraite de misère. Celle-ci se basait sur une étude selon laquelle un ménage de retraités devait avoir 900 000 $ d’épargne au moment pour être confortable, sans autre fonds de pension. Moi, j’ai renchéri à 1 M$ par personne, ce qui m’a valu l’étiquette de «malade mental» dans l’entourage de ma Brunette, avais-je raconté.

Fort de son anecdote de 1965, Louis poursuit : «si 900 000 $ sont nécessaires pour les plus privilégiés avec les pieds dans le sable, c’est donc dire que pour une personne âgée de 30 ans aujourd’hui, il faudra plusieurs millions rendu à 65 ans [lire : excessif]. Prévoir l’avenir c’est bon pour la vente de journaux tout au plus, mais ça ne vaut pas l’encre utilisée pour l’écrire.»

Et il finit par insinuer que l’étiquette de «malade mental» me sied pas mal, finalement… Lecteur Louis, votre réaction est pareille à celle de ces gens qui se sont esclaffés il y a presque 60 ans au sujet de la Cadillac. C’est moins le prix qui change que l’unité par laquelle s’exprime le prix qui évolue. Idem de l’épargne.

S’il faut un million à un retraité d’aujourd’hui pour vivre avec la même sérénité du fonctionnaire municipal et son régime à prestations déterminées, beaucoup plus sera nécessaire dans 30 ans, quand l’individu de 35 ans en 2024 accrochera son tablier.

«Plusieurs millions», dites-vous. Il suffit d’indexer ma thèse du million à l’inflation pour en avoir le cœur net. Selon les dernières normes d’hypothèses de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), on devrait tabler sur un taux d’inflation à long terme de 2,1 %. C’est la vitesse à laquelle l’argent perdra sa valeur.

À ce rythme, dans trois décennies, 1,87 M$ équivaudront à 1 M$ aujourd’hui. C’est effectivement ce que devrait viser une personne de 35 ans.

En supposant qu’on parle d’une professionnelle qui gagne 80 000 $. Si on s’en tient toujours aux normes de l’IQPF citées plus haut, son salaire devrait progresser de 3,1 % par année. Dans 30 ans, ses revenus d’emplois devraient donc atteindre au moins 200 000 $. Les salaires de 100 000 $, dans ce futur, seront le lot d’une majorité de travailleurs.

Si cette personne épargne au maximum à son REER chaque année (18 % de son revenu, avant déduction fiscale), en retenant comme hypothèque qu’elle a déjà épargné 100 000 $ à 35 ans et que son pécule fructifie au rythme de 5 % par année, l’épargnante sera assise sur un magot de 1,84 M$ à 65 ans (toute est dans toute).

Un rendement de 6 % porterait son portefeuille à 2,23 M$, à 65 ans. À 7 %, on arrive à 2,73 M$. C’est audacieux comme hypothèse, mais l’écart entre 5 % et 7 % équivaut aux frais de gestion de certains fonds de placement. Je le signale seulement pour faire réaliser l’impact des frais à long terme.

Et combien coûtera une Cadillac en 2054? Je ne pourrais même pas vous assurer que la marque existera encore. Dans trois décennies, trouver une minoune pour moins de 80 000 $ relèvera sans doute de l’exploit! Alors, oui, ça prendra des millions pour la grosse retraite.

