Ce n’est pas tout de savoir, même sur les questions d’argent

Je ne vous ferai donc pas redoubler…

C’était plutôt le traditionnel devoir qui nous est imposé à la rédaction pour soulager les valeureux collègues qui tiennent le fort entre Noël et le jour de l’An. En général, on a le choix entre les bilans et les perspectives (ou les deux), donc entre du réchauffé et des prévisions qui ne se réaliseront pas. J’ai choisi une autre formule, elle aussi des plus commodes pour combler le vide des Fêtes : le quiz.

Francine : «J’ai beau suivre votre chronique, votre test n’était vraiment pas facile…» Le tiers des questions portait sur des thèmes qui n’avaient pas encore été abordés ici, c’est normal que vous ne vous en rappeliez pas. Plusieurs autres lecteurs m’ont fait part de leur score avec candeur. Si l’échantillon est représentatif, le groupe passe sur la fesse. Moyenne : 8,5/14.

Ça me paraît de bon augure pour mon avenir professionnel (ou pas, selon le point de vue).

Personne n’a revendiqué de note parfaite. Si ç'avait été le cas, on aurait compté un tricheur dans la classe. Une fausse manœuvre lors de la mise en ligne a fait en sorte que la bonne réponse à la question sur le patrimoine familial passait pour «mauvaise», si bien qu’il était impossible d’avoir 14 sur 14 (il manquait aussi une question, j’en avais prévu 15). Vous avez été quelques-uns à avoir relevé l’anomalie. Vous méritez une étoile dans votre cahier.

La question se lisait comme suit :

Le patrimoine familial rassemble des biens et des actifs accumulés durant le mariage qui doivent être séparés moitié-moitié lors d’un divorce. Qu’est-ce qui n’en fait pas partie?

A ) Le contenu d’un compte enregistré libre d’impôt (CELI)

B) Les biens reçus en héritage

C) Les biens reçus en cadeau

C) Toutes ces réponses

La bonne réponse était D. Le patrimoine familial comprend, entre autres, la maison et ce qu’elle contient, le chalet, les véhicules, les REER et la valeur accumulée dans les régimes de retraite.

On doit conclure de tout ça que votre note à l’examen est probablement meilleure que vous le pensiez. Et que celle pour mon devoir n’est pas parfaite non plus. J’espère que ça vous rassure.

J’aurais pu m’énerver de cette erreur, mais j’ai pris la résolution de rester zen et de saisir les occasions que m’offrent les petites contrariétés de la vie. C’est quand ma Brunette s’est soumise au test à mes côtés (8 sur 14) que j’ai pu moi-même constater le bogue. Je ne me suis pas précipité pour demander une correction, un 31 décembre. J’ai laissé traîner ça en me disant : «Voyons qui allumera, ça donnera peut-être quelque chose sur quoi rebondir au retour, on ne sait jamais.»

Alors voilà.

***

Que doit-on retenir?

L’objectif de ces tests n’est pas d’évaluer ce qu’on sait, mais de recourir à un canal différent pour transmettre des informations. L’important ne situe souvent pas au niveau des détails, mais dans la compréhension générale qui persistera.

Mon questionnaire comptait bien quelques colles, j’y serais aussi allé au hasard, avec celle-là du moins : «Combien de temps faut-il pour rembourser sa carte de crédit si je rembourse seulement le minimum (4 %) chaque mois?» La réponse était huit ans, et franchement, que ça prenne six, huit ou douze ans, on s’en fout. Ce qu’il faut retenir, c’est que ça peut être interminable et qu’on a tout intérêt à régler le solde de sa carte le plus vite possible.

C’est comme cette autre question au sujet des pertes et des gains sur des investissements. Qu’il faille un rendement de 25 % pour compenser une baisse antécédente de 20 %, ce n’est pas important à savoir. Tout ce que ça révèle, c’est qu’on peut facilement être mêlé quand on exprime des valeurs en pourcentages. Il m’arrive aussi que ça me cause des crampes au cerveau.

Ce qu’on doit garder en tête : à court terme, la bourse monte et descend, parfois de façon brutale. À long terme, elle suit une trajectoire ascendante.

Je ne pouvais pas concocter ce petit test sans frôler la thématique «assurance», un autre de mes sujets de prédilection. Ce monde-là est complexe, il est facile de s’y égarer. Les produits en eux-mêmes ne sont pas toujours faciles à comprendre. Ce qu’on doit retenir : l’assurance sert à nous protéger des imprévus aux conséquences financières catastrophiques : la destruction de sa maison ou de son auto, le décès prématuré d’un pourvoyeur, l’incapacité de gagner sa vie, les factures ruineuses. L’impôt sur une succession ne constitue pas une facture ruineuse, ni les funérailles ou la peine engendrée par la disparition d’un être cher.

Parlant de succession, si vous ne le saviez pas encore, mourir sans testament pour les conjoints de fait peut mener vers une situation désastreuse pour le conjoint survivant. Le sujet faisait l’objet d’une question.

La majorité des couples québécois vivent en union libre, et une bonne partie n’a pas couché ses dernières volontés sur un document notarié.

C’est bien de le savoir, mais c’est bien mieux de régler ça. Quitte à l’oublier après.

