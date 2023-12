Ma revue de l’année

Commençons par un décompte : 143 textes, 160 000 mots, l’équivalent de 450 pages assez serrées. Ce n’est pas toujours de haut niveau, mais même pour celui dont c’est le travail d’aligner les mots de manière plus ou moins utile, ce bilan statistique a quelque chose de satisfaisant… et d’angoissant.

Je me demande comment je vais arriver à en faire autant l’année suivante sans me répéter, d’autant plus que je ne pourrai compter sur des coups faciles comme l’inflation, les taux de la Banque du Canada, les modifications au Régime de rentes du Québec.

Déjà que je radote abondamment. Mes leitmotivs : revenu, utilisé 431 fois, suivi par rente (283 fois), retraite (270 fois), impôt (264 fois), CELI (231 fois) et REER (212 fois). Autre marotte : RRQ (139 fois).

De grands absents?

Bitcoin. La cryptomonnaie s’est appréciée de plus de 150 % cette année, alors que j’y ai fait référence une seule fois (moins que Ma Brunette, qui revient six fois). Vous aurez compris que je ne suis pas un grand fan du bitcoin, à l’instar de Charlie Munger. L’associé de toujours de Warren Buffett est décédé à la fin de cette année à l’âge de 99 ans, sans qu’il en ait été fait mention ici. C’est regrettable.

J’ai cherché dentaire, comme dans soins dentaires, mais tout ce que j’ai trouvé, c’est excédentaire. Je suis passé complètement à côté du nouveau Régime canadien de soins dentaires qui améliora l’accès à ce type de soin pour les ménages à faible revenu qui ne sont pas couverts par une assurance privée. J’ai maugréé une fois sur la facture anticipée de 13 milliards, mais ce nouveau programme ne représente pas moins un progrès considérable pour de nombreux Canadiens.

Pas un mot au sujet de l’or, qui a touché un sommet. Je vous recommande les textes du confrère André Dubuc, de La Presse. Il se passionne pour les métaux. Moi, moins.

La chronique qui a le plus fonctionné cette année : J’ai 100 000 $ à 45 ans, quelle retraite m’attend? J’avais déjà testé ailleurs deux variantes du même thème (350 000 $ à 65 ans; 500 000 $ à 65 ans). Ça marche à tout coup!

Des changements majeurs sont envisagés au RRQ s’est aussi hissé parmi mes textes les plus populaires en 2023, malgré sa publication en 2022. Un élément de l’article avait fait ruer dans les brancards : repousser de 60 à 62 ans l’âge minimal pour demander la rente. J’étais plutôt favorable à l’idée, mais elle a été mise de côté par Québec. Toutefois, l’âge maximal a été rehaussé de 70 à 72 ans.

Étonnamment, le texte qui a le plus retenu l’attention des lecteurs, c’est La rente dynamique, un produit qui révolutionnera la retraite. Je peux comprendre que la combinaison des mots dynamique, révolution et retraite puisse susciter la curiosité, mais ce qui ne me rentre pas dans la tête, c’est que vous êtes restés dans cette chronique cinq fois plus longtemps que d’habitude. Je soupçonne un bogue.

Parmi mes gros succès de l’année, un de mes textes les plus légers, pour ne pas dire insignifiants : Perdre sa virginité «Costco». J’y relatais les impressions que m’avait laissées mon baptême de magasinage chez votre commerçant chouchou. Un des rares articles à m’avoir valu une invitation à la radio, le seul, je crois, à avoir marqué l’esprit de ma rédactrice en chef Valérie. De tous les sujets que j’ai abordés cette année, je crois que c’est le seul qu’elle pourrait identifier avec assurance et en résumer la teneur.

Puisque ça vous intéresse, je vous annonce que j’y suis retourné une autre fois depuis. Rien de nouveau à signaler, sinon que j’ai remarqué une cliente qui s’empiffrait à chaque table de dégustation, elle venait dîner.

Je me suis aussi arrêté trop longtemps devant les cuiseurs multifonctions Ninja. (Mon amie Édith qui ne sait pas cuisiner ne tarit pas d’éloges pour ce gadget. Sa meilleure recette? «Crisser des ingrédients dedans et peser su’ l’piton».)

Plusieurs articles n’ont pas du tout décollé, ils ont rameuté autant de monde que la messe de neuf heures et quart, un dimanche matin. Ne me dites pas que «vous lisez toutes mes chroniques avec beaucoup d’intérêt» (je reçois parfois de courriels qui commencent comme ça.). Vous avez raté celle-là : Coop : se laver de ses préjugés au bain public. Celle-là aussi : Gagner de l’argent grâce aux crédits carbone. (Et bien d’autres).

Je dois vous parler des photos qui illustrent mes histoires. Ce n’est pas moi qui en ai la responsabilité. J’en remercie le ciel, quelle tâche ingrate! Des piles de pièces, la liasse de billets de banque, le sac avec un signe de dollar, la tirelire en forme de cochon, le couple de retraités, la calculatrice…

C’est Jean-Nicolas, le coordonnateur à notre section Affaires, qui s’en est occupé le plus souvent cette année. J’imagine sa face déconfite en voyant un titre comme Le CRI bientôt libéré de ses contraintes. Il est 18 h, il a des enfants. Il termine sa journée en devant trouver une photo pour illustrer une thématique obscure. Il me remercie quand je peux lui donner de quoi s’accrocher, comme un nom d’une personnalité publique.

Je sais aussi quand il est désespéré.

De quoi peut-il s’agir, sinon d’une manifestation du désespoir, quand on utilise une photo de Froot Loops pour accompagner un texte intitulé Retarder ses rentes : peu courant, mais payant! ?

C’est la dernière chronique pour laquelle il doit se casser la tête, il quitte le journal après plus de 20 ans au Soleil, je regrette déjà son départ, comme celui des autres. Je lui lève mon bol de Froot Loops!

Si vous désirez réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@cn2i.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions. Si vous voulez contacter directement notre chroniqueur, vous pouvez le faire à dgermain@cn2i.ca.