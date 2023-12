De 65 à 69 ans, le nouvel âge ingrat

Depuis 2019, le pouvoir d’achat a progressé pour toutes les catégories de ménages analysées (8 types, chacun classé selon trois niveaux de revenu), à l’exception des familles monoparentales à faible revenu et les personnes seules âgées de 65 à 69 ans les moins nantis. (123RF, inkdrop)

Je récidive : le pouvoir d’achat des Québécois ne se détériore pas. Il s’améliore en fait.

Malgré l’inflation.

Restez généreux, continuez de donner à la guignolée et aux banques alimentaires, les besoins sont là. Il n’est pas question ici de nier l’existence de la pauvreté, l’explosion du coût des loyers, l’effet des hausses des taux d’intérêt sur les familles les plus endettées et les malchances.

Seulement, voilà, les statistiques démontrent que le revenu disponible des Québécois a crû plus rapidement que l’inflation depuis 2019. Donc, notre niveau de vie ne serait pas aussi menacé qu’on le dit. Quant à savoir pourquoi on semble en arracher plus que jamais, c’est une autre histoire.

«Mais d’où sortent ces chiffres?», demanderez-vous.

La source s’appelle «Base de données et Modèle de simulation de politiques sociales» (BD\MSPS), elle-même alimentée par l’Enquête canadienne sur le revenu, les déclarations d’impôt sur le revenu des particuliers, des données relatives aux prestataires d’assurance-emploi ainsi que de l’Enquête sur les dépenses des ménages. Rien à voir avec un vox pop ou un sondage commandé en soutien à la «cause».

C’est à partir de ces informations que la Chaire en fiscalité et finances publiques de l’Université de Sherbrooke (CFFP) a réalisé sa deuxième étude sur le pouvoir d’achat, dont les résultats ont été publiés hier. J’avais traité la première qui reculait jusqu’à l’an 2000, elle concluait à une amélioration constante de notre pouvoir d’achat. Cette fois, les chercheurs (Luc Godbout, Frédérick Hallé-Rochon et Suzie St-Cerny) se concentrent sur la période de 2019 à aujourd’hui, en portant un regard prospectif sur 2024. Encore, ils remarquent une embellie.

Je signale au passage que Pierre Fortin, un des économistes les plus respectés du Québec, est arrivé à un constat semblable plus tôt cette année.

Écart avec les perceptions

D’autres recherches citées par la CFFP montrent que les perceptions des gens s’écartent de la réalité sur les questions des prix à la consommation et du pouvoir d’achat, un phénomène auquel participe la couverture médiatique.

Depuis un an et demi, les consommateurs perçoivent l’inflation comme étant plus forte qu’elle ne l’est en réalité, et cette divergence n’a pas cessé d’augmenter depuis. La hausse des prix frappe l’esprit, mais la progression des revenus est beaucoup moins bien intégrée. Voilà qui explique en partie pourquoi la majorité des gens «ressente» une détérioration de leur pouvoir d’achat.

Ce qui rend la période de 2019 à 2023 intéressante, c’est évidemment ce décalage. On a tendance à l’oublier, mais l’inflation a été sous la barre du 1 % une bonne partie de 2020 (0,8 % pour l’année), avant de rebondir et d’atteindre un sommet 2022 (6,7% pour l’année).

La hausse des prix à la consommation a été largement compensée par la hausse des salaires, l’indexation des rentes, du système fiscal et des crédits d’impôt, et enfin les diverses mesures de soutien mises en place par les gouvernements en 2021 et 2022. Cette aide a fait en sorte que le pouvoir d’achat de nombreux ménages a touché un pic à l’une ou l’autre de ces deux années, pour ensuite se maintenir ou diminuer un peu.

L’âge ingrat

Depuis 2019, le pouvoir d’achat a progressé pour toutes les catégories de ménages analysées (8 types, chacun classé selon trois niveaux de revenu), à l’exception des familles monoparentales à faible revenu et les personnes seules âgées de 65 à 69 ans les moins nantis.

L’année dernière, la première étude pointait déjà vers une amélioration plus faible du pouvoir d’achat chez les personnes plus âgées. Cette tendance se confirme, mais l’étude met toutefois en relief la situation particulière des Québécois de 65 à 69 ans, qui traînent plus de la patte.

Pourquoi? Des mesures d’assistance économiques permanentes destinées aux personnes de 70 ans et plus ont été ajoutées ou bonifiées durant la pandémie. Je pense au crédit d’impôt pour le soutien aux aînés accessible à 70 ans et au supplément de 10 % de la PSV auquel ont droit les Canadiens à partir de 75 ans.

Pour les moins riches, la période de 65 à 69 ans peut sembler ingrate. En 2024, selon les prévisions de la CFFP, une personne seule de ce groupe aura vu son pouvoir d’achat reculer de près de 5 % depuis 2019. En comparaison, la personne seule au bas de l’échelle de plus de 70 ans se trouvera en meilleure posture en 2024 par rapport à 2019, malgré l’inflation.

Le Québec se démarque

Dans l’ensemble des économies avancées, les Canadiens sont choyés. Et à l’intérieur du Canada, le Québec se démarque.

Après la Colombie-Britannique, c’est ici que le pouvoir d’achat s’est le plus amélioré parmi les provinces canadiennes depuis 2019, affirme l’étude de la CFFP.

Parmi les 32 juridictions des pays de l’OCDE, le Québec, encore une fois, est un des endroits où les progrès sont les plus importants. Dans six catégories de ménage, la province arrive trois fois au deuxième rang sur 32. Sa pire position, sixième rang sur 32 (chez les célibataires les plus nantis)

C’est moins choquant qu’aux nouvelles.

