Les revenus insoupçonnés d’une mère monoparentale (en grève)

Jamais l’idée d’illustrer la générosité des programmes sociofiscaux avec l’exemple d’une mère monoparentale comptant six enfants à sa charge ne m’a traversé l’esprit tellement c’est invraisemblable. Ç'aurait l’air arrangé avec le gars des vues.

Or, c’est exactement la situation d’une syndiquée de la Fédération autonome des enseignants (FAE) qui s’est exprimée dans les «pages» de La Presse, la semaine dernière. Elle y expose ses conditions financières difficiles, ses obligations de maman, son contexte familial, ses dépenses et ce qui reste de son salaire de prof.

Je précise qu’il n’est pas question ici de faire la morale à l’autrice ni de critiquer sa démarche. Elle blâme son syndicat pour ne pas avoir prévu de filet de sécurité pour ses membres en cas de grève prolongée.

L’enseignante affirme que dans sa situation particulière, ses revenus ne suffisent pas pour se constituer un fonds d’urgence, comme l’avaient recommandé les dirigeants de la FAE (tout comme moi, dans cette chronique). Elle prit la plume pour raconter son histoire.

Le jour de sa publication, le témoignage m’avait échappé. Il paraît que ç'a fait jaser. C’est une intervention sur LinkedIn de Luc Godbout, professeur en fiscalité à l’université de Sherbrooke, qui m’a mené vers cette piste.

Il a remarqué que l’enseignante sous-estimait ses revenus, comme bien des parents qui focalisent sur le salaire tout en oubliant les allocations familiales. Combien? Dans le cas d’une mère monoparentale de six enfants, c’est ahurissant. Vous verrez plus loin. Pour une prof de français qui se targue dans les médias de savoir manier une calculatrice, l’omission m’apparaît un peu grosse.

Le titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques ne cherchait pas à prendre la gréviste en défaut, mais à exposer les «paradoxes de la fiscalité». Premier paradoxe : avec un revenu individuel qui vous place parmi les privilégiés, vous pouvez profiter des largesses de l’État-providence.

Résumons : enseignante au secondaire de plus de 20 d’expérience et mère de huit enfants, dont six sont à sa charge complète. La fratrie compte deux jumeaux âgés de trois ans. La dame mérite du soutien et une médaille.

Son salaire de prof, elle n’en fait pas de mystère, il est déjà connu du public : 92 027 $. Après toutes les déductions, incluant sa cotisation syndicale, il lui reste 2200 $ par deux semaines, précise-t-elle dans le journal.

Luc Godbout estime d’autres éléments de la situation, de façon approximative. L’enseignante donne 1500 $ par année à son syndicat, verse 7300 $ à son régime de retraite, paye 1300 $ en prime d’assurance collective, débourse 5270 $ en cotisations sociales (RRQ, AE, RQAP) et casque 19 800 $ en impôt. Revenu disponible, donc : 57 000 $.

Avec une aussi grande famille, les dépenses sont à l’avenant, toutes exposées dans La Presse : 2574 $ de loyer, 395 $ d’électricité par mois, 400 $ en essence. Sans les préciser, elle affirme consacrer une fortune pour les petits jumeaux qui fréquentent la garderie non subventionnée.

La situation semble des plus déficitaires, d’autant plus que notre protagoniste escamote le coût des vêtements, des jouets, des activités sportives, des vacances et j’en passe.

Comme vous le savez déjà, il manque aussi des revenus. En supposant que les six enfants sous son entière responsabilité étaient mineures, l’enseignante toucherait 50 000 $ en allocations familiales, non imposables, selon Luc Godbout.

Oui, mais ses frais de garderie privée, ils doivent bien manger une bonne partie de tout ça?

Le montant de la facture n’est pas précisé. L’universitaire a retenu cette hypothèse : 10 000 $ par année par enfant, soit un total de 20 000 $. C’est ici que se manifeste un autre paradoxe. Dans la situation tout à fait atypique de notre cas, les frais de garde sont plus que compensés par l’État.

Autrement dit, le fait d’envoyer sa marmaille en service de garde non subventionné accroît le revenu disponible de la mère. Québec offre un crédit d’impôt de 70 % sur la note de garderie. La totalité des 20 000 $ qu’elle paye est déductible au niveau fédéral (8000 $ par petit de moins de sept ans, 4000 $ par enfant de sept ans et plus).

Ces déductions réduisent sa facture d’impôt, font grimper les montants d’Allocation canadienne pour enfant et augmentent son crédit d’impôt pour TPS.

Sur le plan financier, ce serait moins avantageux pour elle que ses jumeaux fréquentent une garderie subventionnée, signale Luc Godbout.

Dans son témoignage, l’enseignante fait l’impasse sur quelque 51 000 $ de revenu non imposable (en incluant le crédit TPS), si toute la progéniture est mineure. Au total, la maman disposerait donc d’un revenu disponible de 108 000 $.

Le plus ironique dans tout ça, c’est que pendant qu’elle se bat pour ne pas perdre son pouvoir d’achat, les allocations et les crédits qu’elle touche sont entièrement indexés à l’inflation, soit de 4,8 % pour la portion fédérale et de 5,08 % pour le volet provincial, en janvier.

Automatique, sans faire la grève.

Si vous désirez réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@cn2i.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions. Si vous voulez contacter directement notre chroniqueur, vous pouvez le faire à dgermain@cn2i.ca..