Rente viagère: Desjardins innove, mais timidement

Philippe-Olivier Dumas, directeur, section développement et tarification des fonds de placement garanti et des rentes chez Desjardins, affirme que son employeur se penche sur la RVDAA depuis 2019. (Erick Labbé/Archives le Soleil)

Vous être prêts?

Donc voilà, désolé d’éclipser tous les minous du web: «rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA)...»

Avouez que vous ne tenez plus sur votre chaise! Il y a tous les ingrédients là-dedans pour faire suractiver vos neurotransmetteurs : l’idée d’une rente, l’évocation d’un revenu reporté loin dans le temps, une référence à la vieillesse et un nouvel acronyme de cinq lettres.

Attendez que je vous explique de quoi il s’agit, vous allez devoir attacher votre ceinture, car vous pourriez vous blesser dans un excès d’émoi (j’ai interdit à ma mère de lire cette chronique pour des raisons de sécurité).

Le principe : confier de l’argent à un assureur en vue de toucher une rente supérieure, mais seulement dans 5 à 30 ans d’ici. Si vous avez survécu jusque-là à cette lecture, prenez-vous une puff de Ventolin, je m’apprête à entrer dans la petite histoire et autres menus détails.

Le concept la RVDAA existe depuis une dizaine d’années aux États-Unis, il n’était pas autorisé au Canada, jusqu’à ce qu’Ottawa y ouvre la porte en 2021, un projet annoncé dans son budget de 2019.

Un produit pour retarder l’impôt

Une des raisons pour lesquelles le gouvernement devait donner son aval, c’est que l’outil de décaissement en question permet de reporter encore davantage l’impôt sur les revenus de retraite.

On doit savoir qu’une rente de ce genre peut être souscrite pour l’instant avec des sommes provenant d’un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), d’un REER ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Jusqu’à 25 % d’un FERR peuvent être consacrés à l’achat d’une telle rente (prime plafonnée à 160 000 $), laquelle peut être retardée jusqu’à un âge maximal de 85 ans. Imaginez que vous payez 50 000 $ à 70 ans en échange d’un revenu régulier qui vous sera versé dans 15 ans.

Comme le savent les retraités, le détenteur d’un FERR est soumis à des retraits minimaux chaque année, calculés en pourcentage du contenu du compte. La somme allouée à la rente différée est soustraite de l’équation, d’où l’avantage fiscal.

Pourquoi vous parler de ça maintenant? Parce que jusqu’à la semaine dernière, aucune compagnie d’assurance n’avait encore lancé un tel produit. Desjardins est la première institution au pays à l’offrir.

Boom des rentes

La sortie de ce nouveau produit survient dans un contexte où tous les types de rente connaissent un boom de popularité alimenté par des taux d’intérêt plus élevés. Signe des temps, la compagnie d’assurance Manuvie s’est remise à vendre des rentes standards le mois dernier, cinq ans après s’être retirée du marché. Desjardins avait à ce chapitre fracassé son précédent record en 2019. En 2023, ses clients ont investi deux fois plus d’argent dans les rentes immédiates. Des taux obligataires plus élevés comme c’est le cas depuis de nombreux mois réduisent considérablement le coût des rentes.

Philippe-Olivier Dumas, directeur, section développement et tarification des fonds de placement garanti et des rentes chez Desjardins, affirme que son employeur se penche sur la RVDAA depuis 2019, mais la pandémie aurait ralenti l’évolution du projet. «On a aussi attendu que le gouvernement Québec s’aligne en permettant l’achat des rentes différées à partir d’un RPA, ce qui n’est toujours pas fait.»

RPA, comme «régime de pension agréé». Dans le cas qui nous concerne, on parle des régimes à cotisation déterminée de juridiction provinciale qui se transformeront éventuellement en «comptes de retraite immobilisés» (ou CRI, cousin du REER) puis en fonds de revenu viager (ou FRV, cousin du FERR).

Desjardins s’est lancée malgré la lenteur de Québec, ce qui limite en ce moment les sources à partir desquelles un client peut acheter ce produit. C’est vrai que la fenêtre est idéale pour les mêmes raisons qui favorisent tous les types de rentes. «Le timing est bon», reconnaît Philippe-Olivier Dumas.

Vous êtes toujours là? Allez, un autre petit coup de Ventolin, on continue.

Un produit rempli de compromis

La RVDAA de Desjardins peut être souscrite de 55 à 80 ans et reportée de 5 à 30 ans.

Selon l’institution, une femme de 71 ans qui investirait dans une rente immédiate aurait droit à des mensualités de 1000 $ après l’achat, jusqu’à son décès. La rente différée à 85 ans lui vaudrait des versements de 4200 $ par mois, mais elle aurait renoncé à des revenus durant 14 ans.

Un retraité plein aux as n’en a pas besoin s’il ne court aucun risque d’arriver au bout de sa fortune. Celui avec un REER maigrichon n’a quant à lui pas les moyens de souscrire une RVDAA. Ce produit s’adresse donc aux personnes au profil d’investissement prudent qui ont suffisamment d’épargne pour les premières phases de la retraite, mais qui pourrait en manquer en fin de parcours.

On peut saluer Desjardins de plonger en premier, mais elle l’a fait timidement. Vous allez probablement adorer la prochaine caractéristique de l’offre de Desjardins, et c’est ce qui représente selon moi son principal défaut : les garanties.

Si la cliente dans l’exemple plus haut décède avant 85 ans, l’institution retourne le capital à sa succession, avec impôt à la clé. Si elle s’éteint après 85 ans au moment où elle est rentière, ses proches récupéreront le capital (imposable) duquel sont soustraites les prestations reçues par la défunte.

Ces compromis sont peut-être nécessaires pour vous convaincre d’y adhérer, déjà que l’idée de repousser les versements du RRQ et de la PSV en échange de mensualités bonifiées vous plaît moyennement. (À faire avant d’acheter une rente différée, soit dit en passant.) Toutefois, de telles garanties augmentent considérablement le coût de la protection.

Dans le modèle proposé par Desjardins, seuls les rendements sont mis en communs et bénéficieront aux participants qui vivront le plus vieux.

Avec une RVDAA qui serait pure, les clients paieraient une fraction du prix pour se protéger du risque de longévité, en contre-partie d’un autre risque, mais calculé : ne pas récupérer la totalité de sa mise avant son décès.

Je parie que Desjardins vous a sondés avant de concevoir son produit de rente.

Dommage.

Si vous désirez réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@cn2i.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions. Si vous voulez contacter directement notre chroniqueur, vous pouvez le faire à dgermain@cn2i.ca..