Se préparer pour la petite retraite de misère

Je dis «nous», mais ça n’inclut peut-être pas «vous», car vous égrainez peut-être déjà vos vieux jours sereinement.

En cause? D’innombrables facteurs, je vous en énumère quelques-uns : disparition progressive de régimes de retraite à prestations déterminées dans le secteur privé; sensibilisation quasi inexistante aux enjeux de la retraite en milieu de travail; services et produits financiers mal adaptés, trop grande concentration des actifs des ménages dans l’immobilier.

Ai-je oublié quelque chose? Ah oui! Épargne insuffisante et sous-estimation des coûts, notamment ceux reliés aux soins de santé.

Résultat: 55% des ménages de «quasi-retraités» devront réduire le train de vie au terme de leur carrière pour éviter de survivre à leurs économies. L’étude de la firme Deloitte est indulgente, car elle utilise comme point de repère l’âge moyen des décès, à 82 ans. Si on déplaçait le curseur de quelques années, les conclusions seraient plus alarmantes. Un homme de 65 ans sur deux atteindra l’âge de 89 ans. Les femmes vivent plus longtemps encore.

Dans la cohorte étudiée par Deloitte, à partir d’un échantillon de 4000 Canadiens, près du tiers (31%) seront entièrement dépendants des régimes publics, à savoir le Régime de rente du Québec (ou le Régime de pension du Canada), la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et le Supplément de revenu garanti (SRG). Ces ménages franchiront la ligne de la retraite sans épargne, c’est vrai qu’une bonne partie d’entre eux ne disposent pas des moyens pour en accumuler avec un salaire médian de 35 000$. Chez les moins nantis, les régimes publics parviennent à remplacer la presque totalité des revenus de vie active. Ici, conjuguez le verbe «en arracher» au passé, au présent et au futur.

Je signale au passage que c’est au Québec que les retraités recourent le plus au SRG, une prestation pour aînés à faible revenu. Le pourcentage de personnes de 65 ans et plus qui en reçoivent frôlent 40% dans notre province.

Combien pour avoir l’esprit tranquille?

À l’autre bout du spectre, seulement 14% des Canadiens peuvent prendre leur retraite avec l’esprit tranquille, selon d’étude. Deloitte estime à 900 000$ l’épargne nécessaire minimale pour faire partie de ces ménages privilégiés où l’on voyage chaque année et où on peut encaisser les petites tuiles sans broncher. (À 900 000$ d’épargne, une grosse malchance peut vous rétrograder dans la retraite serrée, note l’étude.)

Anecdote : la taille du REER nécessaire varie d’une personne à l’autre, mais j’ai ma réponse toute prête pour ceux qui me demandent «Combien?» : un million pour une personne seule. C’est dodu, bien rond. Ma Brunette trouve que je joue les Bonhommes Sept Heures, que j’exagère en mettant la cible aussi haute pour accrocher ses patins. Depuis que je lui ai fait part de cet objectif, elle sonde tous ses amis pour savoir s’ils s’approcheront du chiffre magique. Il s’est dégagé un consensus dans son entourage : je suis un malade mental. Fin de la parenthèse.

Le montant médian d’épargne de cette catégorie de ménages monte à 1,7 million de dollars. Les beaux vieux en forme qui marchent sur le sable au soleil couchant, dans les publicités de produits financiers, c’est eux!

C’est entre les deux extrêmes que ça devient intéressant, là où on compte la majorité des gens. Sous les riches, on trouve ce que Deloitte appelle les «Confiants, mais prudents». Épargne médiane : 550 000$. Les gens faisant partie de ces ménages sont très majoritairement propriétaires de leur maison (9/10). Bien qu’ils disposent d’un niveau d’épargne relativement enviable, ces futurs retraités risquent pour la plupart d’arriver au bout de leurs économies avant 82 ans s’ils ne réduisent pas la cadence, selon la firme à l’origine de l’étude. Ils représentent 18% de l’échantillon.

«À risque»

À l’échelon plus bas, on retrouve les quasi-retraités «à risque». La classe moyenne, quoi, soit 37% de l’échantillon étudié. Ces ménages traînent des dettes (médiane de 65 000$) et ont amassé 110 000$ en épargne. Point important : 94% de ceux-là habitent leur propriété, dont la valeur (médiane, toujours) s’élève à un demi-million de dollars. Inutile de dire que leur pécule aura fondu avant leur 82e anniversaire. L’essentiel de leurs actifs se trouve immobilisé dans leur maison, c’est peu pratique pour faire l’épicerie en période d’inflation galopante et payer ses médicaments.

Les 55% des gens qui devront réduire le train de vie, c’est eux, et les ménages un peu plus riches, au-dessus.

Deloitte met de l’avant de nombreuses propositions pour améliorer la situation. Je retiens des services de planification financière de meilleure qualité pour la classe moyenne, de meilleurs produits de rente (ça s’en vient), de la mise en place de stratégies d’investissement qui tiennent compte de l’espérance de vie croissante, des assurances abordables pour les soins de longue durée, et, en amont, une éducation financière qui pourrait être dispensée en milieu de travail. On doit épargner plus.

Deloitte insiste sur un élément fort pertinent : la forte concentration des actifs dans la brique et le mortier. La valeur des biens immobiliers dépasse celle des régimes de retraite privés au Canada. Le problème : cet argent est difficilement accessible.

Deux produits existent pour transformer en liquidité son actif immobilier, sans devoir le vendre : la marge de crédit hypothécaire et l’hypothèque inversée. Les deux approches sont le plus souvent démonisées, Deloitte affirme qu’on doit les faire connaître. Pour peu qu’on repousse le plus tard possible l’utilisation de la valeur libre de son domicile, c’est un excellent moyen d’améliorer ses revenus de retraite.

Mais pour réaliser cette opération intelligemment, l’aide d’un professionnel est nécessaire. Les personnes à l’orée de la retraite ont besoin de conseils afin d’établir la meilleure stratégie de décaissement possible, incluant l’usage de l’immobilier et la maximisation des régimes publics. C’est complexe, ce travail exige des outils spécialisés.

L’industrie des services financiers s’intéresse assez peu à la clientèle moins pourvue en actifs financiers. Je persiste à croire que la solution viendra de l’intelligence artificielle.

En attendant, mangeons nos bas.

