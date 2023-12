C’est pour quand, la baisse des taux?

Voyez quand même comment je suis un fin observateur, ça fait bien presque deux ans qu’on n’avait pas assisté à une aussi longue séquence de stabilité. La dernière fois, c’était juste avant le grand décollage des taux, en mars 2022. Est-ce de bon augure? Ce n’est certainement pas un mauvais signe.

Quand les taux bougeront de nouveau, ce sera plus probablement pour baisser d’altitude. Je peux me tromper, mais je ne serai pas seul. Actuellement, il n’y a plus un économiste pour croire que le taux directeur pourrait monter une autre fois. Les experts pensent qu’il est soit assez, soit trop élevé.

Le gouverneur de la banque centrale, Tiff Macklem, continue pourtant de brandir l’épouvantail. À la toute fin du communiqué, voici ce qu’on peut lire :

«[le conseil de direction de la banque] demeure préoccupé par les risques entourant les perspectives d’inflation et reste prêt à augmenter de nouveau le taux directeur si nécessaire.»

Une menace?

Une précaution.

Le grand patron de la banque des banques a été assez clair là-dessus, en octobre. Il a beau avoir le sentiment d’avoir terminé sa job (mater l’inflation), ce serait inutile de fermer publiquement la porte à de nouvelles hausses et de réduire sa marge de manœuvre. Dans l’arsenal de la banque, le message en lui-même a aussi sa fonction : tenez-vous tranquille.

Tout ce qui précède dans le communiqué de la Banque, pourtant, pointe vers l’autre direction. L’institution évoque le ralentissement de l’économie mondiale, le marasme de la consommation, la stagnation des investissements d’entreprises, la diminution des postes vacants, la hausse du chômage…

On peut lire cette phrase clé : «Dans l’ensemble, ces données et des indicateurs pour le quatrième trimestre donnent à penser que l’économie n’est plus en situation de demande excédentaire.» Bon! C’est le moteur de l’inflation, la «demande excédentaire». Quoique, «donnent à penser», ça manque de conviction.

Les dix hausses de taux décrétés depuis mars 2022 font leur œuvre (inutile de faire un dessin aux personnes endettées), ça ne fait pas de doutes, et leur effet s’accentuera encore au cours des prochains mois.

Au-delà de l’effet psychologique, le maintien des taux à des niveaux élevés, son impact sur l’économie, puis la souffrance qu’il inflige aux ménages (les jeunes, surtout) doivent être justifiés. La Banque du Canada rappelle que l’inflation (3,1 % en octobre) se situe encore en haut de la cible (2 %). La hausse du coût des logements reste une source de préoccupation, tout comme l’évolution des salaires.

Puisque la banque centrale a évoqué la possibilité d’une nouvelle hausse, vous comprendrez que le communiqué ne dit pas un mot sur d’éventuelles baisses. Si le scénario est discuté en haut lieu, c’est évident qu’il ne sera pas télégraphié aussi tôt. Il y a des étapes à la désescalade. La Banque du Canada doit d’abord changer de ton, proclamer sa victoire sur la l’inflation, puis taire ses menaces de hausse, tout ça de manière subtile.

La prochaine décision de la banque sera connue le 24 janvier, elle publiera alors le Rapport trimestriel sur sa politique monétaire. D’ici là, Statistique Canada dévoilera les données sur l’inflation de novembre passé et sur le PIB d’octobre. Cette fournée de nouveaux chiffres pourrait mener vers le changement de message tant attendu.

L’automne dernier, dans son dernier Rapport trimestriel, l’institution disait s’attendre à ce que l’inflation revienne à 2 % dans la deuxième moitié de 2025. C’est vrai que le petit bout de chemin qui nous sépare (1 %) peut être assez ardu. Selon l’agence d’information économique Bloomberg, 78 % des économistes estiment que la cible sera atteinte avant ça, 6 % pensent même qu’on touchera la terre promise d’ici juin, 39 % avant décembre 2024.

Ce contraste révèle surtout la posture pessimiste de la Banque du Canada à l’égard de l’inflation. En janvier, c’est possible que ça bascule.

***

Défaitisme immobilier

Parlant de pessimisme. La chronique de mardi sur l’immobilier m’a valu quelques courriels. Certains trouvent ma prose «délectable» (faut pas exagérer, Nicole), d’autres saluent mon caractère «perspicace» (j’ai des preuves du contraire, Luc) et la justesse de mon analyse (qui conforte celle de Louis-Charles), d’autres (Hugues, Martin) regrettent mon défaitisme susceptible de saper l’espoir des jeunes qui rêvent encore d’un bungalow tout en remplissant leur CELIAPP. Ce n’était pas tout à fait exprimé comme ça, mais c’était ce que ça voulait dire. Il y a même un collègue (André) qui est d’avis que les prix vont baisser pour la peine.

Je persiste à croire que le marché ne sera pas plus abordable à l’avenir qu’il l’a été ces dernières années, sinon de peu, et pas longtemps. Ce qui n’empêche pas de tomber sur une aubaine.

J’adoucis un peu, car en relisant cette chronique, je constate que j’ai pu être un tantinet catégorique.

Qu’est-ce que je vous ai déjà dit à propos de ça?

Ne jamais prendre les prévisions économiques pour du cash, l’économie est un champ trop capricieux, soumis aux impondérables, aux événements géopolitiques, à la psychologie des masses. Quant aux prédictions de Daniel Germain, si elles peuvent être plus divertissantes à consommer, elles n’offrent aucune garantie sur l’avenir.

Donc, voici ce qu’il faut retenir de cette chronique qui annonce (presque) la fin de l’abordabilité immobilière : ne tentez pas de vous synchroniser avec le marché, c’est une stratégie de loser. Si vous avez les moyens d’accéder à la propriété (sans vous astreindre à une vie monacale), n’attendez pas que le marché immobilier soit moins cher, vous pourriez patienter longtemps.

Quant aux autres, continuez d’amasser votre mise de fonds. Gardez espoir.

