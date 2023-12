Entrons-nous à l’ère glaciaire de la propriété immobilière?

L’accès à la propriété ne s’améliorera pas, et une baisse des taux d’intérêt n’y changera pas grand-chose. Si vous avez les moyens d’y entrer, la patience pourrait jouer contre vous. La fenêtre risque de se refermer, et pour une longue période!

La proportion de Québécois qui auront la capacité d’acquérir leur domicile n’augmentera pas dans les prochaines années, j’en ai bien peur.

Je ne crois plus à des baisses de prix immobiliers significatives depuis longtemps, depuis plus de dix ans, je répète autour de moi que le krach providentiel n’est qu’une chimère. Cette conviction s’était un peu affaiblie au sortir de la pandémie, mais l’évolution du marché ces deux dernières années m’a finalement conforté dans ma vision.

L’immobilier échappe à la gravité

Les taux hypothécaires ont beau avoir presque triplé depuis le printemps 2022, rien n’y fait, la valeur des propriétés poursuit son ascension.

Au creux de la pandémie, des coûts d’emprunt au plancher combinés à la ruée immobilière provoquée par des mois de confinement ont mis le feu aux prix des habitations. Une fois cette frénésie passée, l’augmentation vertigineuse des taux d’intérêt et le refroidissement de la demande auraient dû logiquement faire fléchir le coût du billet d’entrée. C’est ce qui était attendu. Que nenni!

En janvier 2022, le taux de la Banque centrale faisait toujours son rase-mottes, à 0,25 %. Le prix médian des maisons dites «unifamiliales» s’élevait alors à 380 000 $ au Québec, selon les données de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). Celui des copropriétés pointait quant à lui à 350 000 $.

Depuis, le taux directeur a été relevé à neuf occasions, pour toucher la stratosphère, à 5 %. En octobre dernier, pourtant, les prix médians des maisons unifamiliales et des copropriétés montaient respectivement à 410 000 $ et à 359 000 $, toujours selon l’APCIQ. On parle donc de hausses de 8 % et de 2,5 % malgré un fort vent de face!

Et maintenant quoi? Sans être encore maîtrisée, l’inflation s’approche de la cible. L’économie canadienne ralentit et le chômage s’est mis à monter, bien que modestement.

Les économistes prévoient désormais une réduction du taux directeur en 2024, le scénario d’une baisse de 1 % dans les 12 prochaines (de 5 % à 4 %) est de plus en plus souvent évoqué. Cette détente représenterait certes un soulagement pour les propriétaires endettés, mais il n’y a rien là pour favoriser l’accès à la propriété pour ceux qui égrainent leur chapelet dans l’attente de meilleures conditions.

Il y a quelques années, de nombreux aspirants acheteurs ont espéré qu’une remontée des taux d’intérêt leur ouvre une porte. Selon leurs calculs, un tel choc aurait pesé sur les prix. On connaît la suite. Ironiquement, ils misent désormais sur un déclin des coûts d’emprunt, seule voie possible vers un peu plus «d’abordabilité».

Mais voilà, l’antichambre du club sélect des propriétaires est archi bondée, deux tiers des aspirants attendaient une baisse des taux d’intérêt avant de lancer, selon un sondage de la BMO publié cet été. Si les taux reculent assez pour amener ces premiers acheteurs sur le marché, on pourrait assister à une répétition, sans doute moins frénétique, de la cohue qu’on a connue en 2021.

La plus bénigne des compétitions entre aspirants peut faire monter le prix d’une propriété suffisamment pour effacer les effets d’une baisse des taux d’intérêt.

Je me suis amusé avec ma calculatrice. Une hypothèque de 350 000 $ amortie sur 25 ans avec un taux fixe de 6 % coûte 2240 $ par mois, à peu près. Si le coût du prêt hypothécaire diminuait à 5 % d’ici un an, les mensualités baisseraient de 200 $. Ce n’est pas rien, sans pour autant représenter l’aubaine du siècle.

Quand même, après avoir atteint 6 %, des taux de 5 % pourraient envoyer un signal et rameuter des acheteurs autour d’une même propriété à vendre. Il suffirait d’une hausse de 10 % du prix de la maison (une hypothèque plus élevée de 35 000 $ ) pour nous ramener au point de départ, à des paiements de 2240 $ par mois. Ça me paraît tout à fait plausible étant donné qu’on se projette un an avant dans un contexte où les coûts d’emprunt seront plus légers. Ce qui me semble plus vraisemblable encore, c’est des augmentations plus costaudes.

L’offre, pas à la veille de répondre à la demande

Le problème se trouve du côté de l’offre, on l’a répété, je ne sais combien de fois. Or, il devient de plus en plus insoluble.

Alors qu’on devrait multiplier les constructions, celles-ci chutent. L’écart entre le nombre de chantiers actifs et ce qu’il faudrait bâtir pour répondre aux besoins paraît quasiment impossible à combler.

Le fossé se creuse, au contraire, par l’effet d’une politique d’immigration qui n’a jamais été aussi accueillante. Ce qui accentue aussi la pression, ce sont les propriétaires âgés qui vivent de plus en plus longtemps à la maison. Je comprends qu’ils y restent, ils y sont mieux, et le seront plus encore quand les soins à domicile seront à niveau. Et la pénurie appréhendée de places pour accueillir cette clientèle dans les établissements publics ne favorisa pas les premiers acheteurs.

Il est donc impératif de construire. Beaucoup. Les coûts de financement font mal, la main-d’œuvre manque, la bureaucratie complique les choses. C’est autant d’embûches qui ralentissent la réalisation des projets. Certes, tous les niveaux gouvernements cherchent actuellement à adoucir les obstacles, leurs efforts visent essentiellement à favoriser l’érection d’immeubles à logements abordables. C’est la priorité.

Plus d’appartements à louer, plus beaux, moins chers, tout ces améliorations seraient susceptibles d’atténuer la pression sur le marché de la propriété par un effet de vases communicants, sans la faire disparaître. Et d’ici à ce que ça se produise, si c’est encore possible, il pourrait s’écouler une décennie, si ce n’est pas plus.

Entretemps, la fenêtre qui donne accès à l’immobilier ne fera que rétrécir.

Si vous désirez réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@cn2i.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions. Si vous voulez contacter directement notre chroniqueur, vous pouvez le faire à dgermain@cn2i.ca.