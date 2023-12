Le CELIAPP, pas juste une patente de jeunes

C’est le lecteur Richard qui m’a orienté vers cette piste! Merci, et transmettez mes salutations à votre épouse.

«CELIAPP», pour «Compte enregistré libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété». Vous êtes au courant, je sais, je précise pour votre voisin.

Et qui dit «achat d’une première propriété» dit «jeunes». J’ai des nouvelles pour vous : le CELIAPP peut aussi servir à accroître l’espace du REER de 40 000 $. Bien sûr, cette perspective vous plaira si vous avez déjà utilisé tous vos droits REER ou presque.

(Pour un fonctionnaire avec un régime de retraite à prestations déterminées, c’est une affaire de rien, son espace REER est minime en raison du facteur d’équivalence de son fonds de pension!)

On doit revenir sur quelques éléments clés :

1. Pour accéder au CELIAPP, on ne doit pas avoir été propriétaire de son lieu de résidence dans l’année de l’ouverture du compte ni durant les quatre années précédentes. Vous avez été propriétaire toute votre vie et vous avez vendu votre maison il y a cinq ans? Les portes du CELIAPP se déploient devant vous. Vous êtes propriétaire d’une maison de campagne et vous vivez principalement en appartement? Vous aussi, vous y êtes admissible.

2. On peut déposer à l’intérieur du compte jusqu’à 8000 $ par année, pour un maximum de 40 000 $ au fil des ans. Les droits se renouvellent de façon automatique, comme un CELI. La mécanique diffère de celle, plus complexe, du REER. Les droits de cotisations équivalent à 18 % des revenus gagnés de l’année précédente (avec un plafond), ce peut être du salaire ou des revenus de location, notamment. Les revenus de pension n’ouvrent pas sur de nouveaux droits de cotisation, c’est ça qu’il faut retenir.

3. La contribution au CELIAPP est déductible d’impôt, exactement comme dans un REER. Les sommes peuvent être investies et fructifier à l’abri du fisc. À l’achat d’une habitation admissible, les retraits (capital et rendements) ne sont pas imposables, mais ça nous concerne moins ici.

4. Les droits de cotisation inutilisés s’accumulent, mais ne peuvent être rattrapés qu’une année à la fois. On ne pourrait pas ouvrir un compte, attendre cinq ans, et y déposer 40 000 $ d’un coup pour réduire ses impôts. On ne peut y verser que 16 000 $ par année, maximum, ce qui contraste avec le REER qui permet de combler en un seul paiement tous les droits inutilisés. Gardez ça en tête.

5. Un CELIAPP peut rester ouvert pendant 15 ans. À défaut de s’en servir pour acheter une habitation au cours de cette période, le compte devra être vidé. Ce retrait s’accompagne d’une facture fiscale, à moins de transférer les sommes vers le REER. Cette opération n’affecte pas les droits de cotisation à ce dernier. Autre échéance : 71 ans. On doit liquider le CELIAPP l’année de son 71e anniversaire, avec la possibilité de tout virer vers le REER pour éviter l’impôt immédiat, qu’importe que celui-ci soit plein ou non.

Donc, le CELIAPP permet d’augmenter le REER de 40 000 $. C’est attrayant pour celui qui ne reçoit que des revenus de pension et qui a déjà maximisé son compte enregistré de retraite. Mais ce n’est pas le seul point intéressant. Poursuivons.

Quand ouvrir le CELIAPP?

À 56 ans, ça me semble un bon moment pour ouvrir un CELIAPP si vous y êtes admissible. Vous êtes alors à 15 ans de vos 71 ans (vous êtes plus vieux que vous ne le croyez). À partir de là, vous devriez privilégier le compte immobilier sur le compte de retraite, si vous n’avez pas les moyens de combler les deux.

Pourquoi le CELIAPP avant le REER? On ne sait jamais, vous pourriez craquer pour une maison, ce qui permettra de retirer l’argent sans devoir quoi que ce soit au fisc. Ça fait toujours plaisir.

Il y a une raison.

Pendant que vous contribuez au CELIAPP, les droits au REER s’accumulent. L’inverse serait aussi vrai, mais n’oublions pas qu’on peut remplir un REER d’un coup, alors qu’il y a une limite de vitesse au rattrapage à l’intérieur d’un CELIAPP.

En quoi est-ce important?

Imaginons que vous avez été propriétaire d’une maison et d’un chalet, que vous avez vendu la première il y a cinq ans pour ne conserver que votre résidence secondaire, et louer un appartement en ville comme lieu de domicile principal. La vente subséquente du chalet générerait un gain en capital imposable assez costaud, et la facture fiscale pourrait être mitigée par une grosse cotisation REER réalisée à l’aide des profits.

Ç'aurait été impossible avec le CELIAPP, dont les droits sont plafonnés à 16 000 $ par an, en mode rattrapage.

Résumons. Un CELIAPP rempli est plus flexible si une occasion immobilière se présente et son contenu pourra toujours être transféré vers un REER. La souplesse qu’offrent les droits REER accumulés est un atout lorsqu’on connaît une année de revenu qui sort de l’ordinaire.

Allez, les vieux! Courez vers le CELIAPP!

Si vous désirez réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@cn2i.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions. Si vous voulez contacter directement notre chroniqueur, vous pouvez le faire directement à dgermain@cn2i.ca.