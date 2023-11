Tout le monde devrait avoir son fonds de «grève»

Il n’a fallu qu’une semaine.

On ne doit pas généraliser à partir d’une poignée de cas. Je travaille depuis assez longtemps dans les médias pour savoir comment ça fonctionne. S’il faut un exemple pour appuyer une histoire, on va le trouver.

À la radio, mardi, une prof en débrayage est venue raconter au micro d’une émission matinale qu’elle s’était mise à la livraison de repas pour payer ses factures. Elle en a beaucoup sur les épaules, cette mère monoparentale a trois grands enfants à nourrir, dont un de 19 ans qui ne donne plus droit aux allocations familiales.

Je me suis dit alors qu’il faut être à bout rare pour se lancer dans cette grève illimitée avec autant de détermination, pour alterner les séances de piquetage et les shifts Doordash au creux de novembre. Je salue le courage de cette mère; livrer des poutines frettes à du monde qui ne sait pas compter, ça correspond rarement à l’idée qu’on se faisait de sa quarantaine. J’ignore l’histoire de cette personne, pourquoi elle s’est retrouvée en débrayage si peu préparée financièrement.

Son syndicat, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), a déclenché une grève illimitée sans pouvoir assurer un revenu minimal à ses membres. La clé ici: «autonome». Ce que je comprends, c’est qu’il ne fait pas partie d’une grande confédération syndicale «mutliprofessionelle» qui permettrait d’alimenter un tel fonds de grève à un coût raisonnable pour les syndiqués. Dans un regroupement, il se trouve toujours des membres en paix pour alimenter la réserve de ceux qui traversent un conflit. Sans ce système de péréquation, la cagnotte se tarirait trop vite, il semblerait.

La FAE compte 65 000 syndiqués. Une modeste allocation hebdomadaire de 200 dollars à tout le monde coûterait 13 millions de dollars par semaine. En jouant avec ma calculatrice, je constate qu’il n’est pas nécessaire de saigner 65 000 personnes pour constituer une réserve substantielle, pour peu qu’on dispose de temps pour le faire.

Ça fait 40 ans que ces profs ne sont pas sortis dans la rue avec un mandat de grève illimitée. Une si longue période de paix relative n’incite peut-être pas à fourbir les armes, mais c’est plus de temps qu’il en faut pour accumuler un trésor de guerre. Lecteurs de cette chronique, s’il est une chose que vous savez, c’est que le temps est le meilleur allié quand il est question d’amasser de l’argent.

Le syndicat a donc appelé ses membres à se constituer leur fonds de grève personnel. J’ignore quand le message a été communiqué exactement, mais si c’était alors que la perspective d’un conflit devenait palpable, c’était trop tard pour ceux qui ne s’y étaient pas déjà mis.

Je ne veux pas prêter des intentions machiavéliques au gouvernement, mais cette vulnérabilité du camp adverse doit lui paraître évidente. Lui non plus n’a pas intérêt à ce que les écoles restent fermées trop longtemps, mais le manque de ressources financières risque d’éroder la détermination des grévistes, le temps joue en faveur de l’employeur.

Les membres de la FAE représentent une minorité dans le front commun. En grève illimitée, sans argent. Le maillon faible, il me semble là. Si des profs sont déjà au bout de leurs cennes dans les premiers jours du conflit, ce sera quoi dans deux semaines? Ils seront plus empressés de régler.

J’avoue ne pas être ferré dans les affaires syndicales et dans les stratégies de négociations. Je ne tarderai pas à savoir si je suis à côté de la plaque, je compte sur vous.

Selon les canons des finances personnelles, il faudrait disposer d’une réserve qui permette de faire face à ses obligations de trois à six mois. (Photo : Alexcia Plamondon) )

Le fonds de grève personnel

Permettez-moi maintenant de revêtir ma soutane. Amen. Il est question ici d’enseignants, pas d’employés d’usine d’abattage qui travaillent à 22 piastres de l’heure. Je ne veux pas dire qu’ils ne méritent pas d’amélioration dans leurs conditions de travail, au contraire. Seulement, ce ne sont pas non plus des travailleurs au bas de l’échelle. J’insiste, je ne connais pas l’histoire personnelle de chacun d’eux, mais normalement, la plupart devraient avoir les moyens et les compétences pour mettre de l’argent de côté, pour disposer d’une réserve qui leur permettrait de payer les factures plusieurs semaines en cas de perte de revenus. Si on en arrache après 5 jours d’arrêt de travail, ça signifie qu’on marche sur une corde raide, qu’on vit dans un stress constant. Le moindre pépin recèle un potentiel catastrophique.

Mon point de vue n’est pas seulement celui d’un chroniqueur de finances personnelles, mais celui d’une personne qui fraye dans une industrie qui se précarise depuis 20 ans. La notion de coussin d’urgence ne résonne sans doute pas de la même façon aux oreilles du professionnel qui travaille dans un secteur marqué par la pénurie de main-d’œuvre et la sécurité d’emploi. D’un autre côté, combien ont largué l’enseignement parce qu’il manquait de bras, justement? Notez qu’il sera plus facile de réorienter sa carrière quand on a les ressources financières pour entreprendre le virage. Si on n’a pas l’argent pour le faire, on devient esclave de sa job.

Selon les canons des finances personnelles, il faudrait disposer d’une réserve qui permette de faire face à ses obligations de trois à six mois. La taille du coussin idéal varie selon le risque auquel on est exposé. Qu’est-ce qui accroît le risque?

La faible sécurité d’emploi, donc un prof n’en a peut-être pas autant besoin qu’un journaliste.

Quand on est célibataire ou qu’on est le pourvoyeur unique d’un ménage. Si on dépend d’un seul revenu, on doit se protéger davantage.

Quand on travaille pour le même employeur que son conjoint. Qu’est-ce qu’il y a de pire qu’une perte de revenus? Deux pertes de revenus! On va bientôt entendre des histoires de couples d’enseignants à bout de souffle.

«Oui, mais m’sieur l’curé, la vie est chère.»

Sur les lignes de piquetage, pourtant, certains sont plus sereins que d’autres (et ce n’est pas ceux-là qu’on vous présentera aux nouvelles).

Ils étaient prêts.

Si vous désirez réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@cn2i.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions. Si vous voulez contacter directement notre chroniqueur, vous pouvez le faire à dgermain@cn2i.ca.