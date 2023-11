La magie des intérêts composés, Einstein et vous

Albert Einstein (Estate of Yousuf Karsh, MBAM/Estate of Yousuf Karsh, MBAM)

Voici ce qu’il aurait dit : «Les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Celui qui les comprend s’enrichit, celui qui ne les comprend pas, les paie.»

L’internet est tapissé de posters d’Einstein arborant cette citation.

Je vous avoue, je n’ai pas creusé l’affaire très loin, mais j’ai des doutes. Le père de la théorie de la relativité aurait-il pu s’émouvoir d’un concept aussi banal après avoir découvert les courbes de l’espace-temps? Ça me semble d’autant plus mince que le savant était contemporain de la Grande Dépression, il avait 50 ans à l’orée des années 1930. Ça ne me paraît pas l’époque la plus opportune pour faire l’apologie des rendements financiers. À moins qu’il ait fait sa déclaration avant le krach de 1929, durant la frénésie des années 1920? Ça ne lui ressemble pas. Après, alors qu’il a fallu 25 ans au Dow Jones pour retrouver son sommet? C’était susceptible de miner sa crédibilité.

Le scientifique, malheureusement, n’est plus là pour nous donner l’heure juste sur les réseaux sociaux, contrairement à Marina Orsini dont l’image a été usurpée pour mousser des investissements dans de faux dépanneurs.

Je ne suis pas en train de vous dire qu’on se sert de la face d’Einstein pour promouvoir une arnaque. Je ne remets pas en question la justesse des propos qu’on lui attribue. L’association me semble tirée par les cheveux.

Quant aux intérêts composés, on doit rappeler qu’ils procurent incontestablement des ailes à l’épargnant, mais qu’ils n’ont pas été importés de Poudlard.

Pour ceux dont le concept ne serait pas familier, ce dernier renvoie aux rendements sur l’épargne qui se capitalisent, et qui généreront eux-mêmes des rendements. Avec le temps et beaucoup de discipline, Il arrive un moment où l’argent travaille tout seul, que les gains surclassent la capacité d’épargne d’un individu.

Seulement, voilà, il n’y a pas de miracle, tout fonctionne selon ce principe de boule de neige. Les salaires évoluent aussi de façon composée. Une augmentation de 3 % accordée en 2024 s’appliquera sur la hausse de 3 % déjà consentie en 2023. Idem de l’inflation. Lorsqu’on annonce une croissance du coût de la vie de 4 % sur un an, l’augmentation est calculée à partir de prix qui avaient déjà progressé de 8 % par rapport à l’année précédente. En dollars absolus, tout grimpe de façon exponentielle.

Lorsqu’on nous présente la huitième merveille du monde, on nous laisse l’impression que les intérêts composés opèrent dans un monde figé, que le latte coûtera encore 5 $ quand on joindra enfin le club des millionnaires, dans 25 ans. Il faudra plutôt débourser 10 $ pour sa dose de caféine, et peut-être même le double de ça. Le prix du café, ce peut être surprenant. Et qui sait si le lait de vache ne sera pas devenu un produit de luxe d’ici là.

Pour démontrer l’effet cumulatif des «intérêts composés», on utilise souvent des taux de rendement élevé accessibles à l’investisseur boursier affichant un profil de risque «Indiana Jones» : 10 % par année, ou 8 % pour se garder une petite gêne. Ces ordres de grandeur correspondent grosso modo aux performances passées de la bourse américaine.

Pour mettre ces chiffres en perspective, un portefeuille composé à 50 % de revenu fixe et à 50 % d’actions (canadiennes et étrangères) devrait produire à long terme 4,7 % de rendement avant frais, selon les normes d’hypothèses de projection de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). À ce rythme, on s’enrichit, mais les graphiques sont moins spectaculaires.

Pour obtenir 10 %, on doit donc pouvoir être confortable avec la volatilité des marchés boursiers, c’est-à-dire rester serein malgré des variations importantes.

Lorsqu’on calcule les rendements composés sur une longue période, on utilise un investissement initial réalisé à la première année, et on le regarde progresser sur plusieurs décennies.

Quel chemin cahoteux pour arriver à 10 %, je ne vous dis pas! Pensez à l’éclatement de la bulle internet, le crise financière, la COVID-19, les lundis noirs, les vendredis plus noirs. Sans compter toutes ces années sans histoire, mais médiocres, comme 2022. Malgré tout ça, la Bourse américaine nous donne du 10 %. Dans le passé du moins, on ne connaît pas l’avenir.

Toutefois, ça se présente autrement dans la vraie vie. On ne place pas 250 000 $ à la bourse une fois dans sa jeunesse, pour ensuite observer la somme s’épanouir jusqu’à ce qu’on soit mûr pour la retraite. On accumule son argent progressivement. Or, dans ce cas, l’ordre dans lequel surviennent les bonnes et les mauvaises années boursières a un impact considérable sur la taille du portefeuille. Deux personnes qui investiraient les mêmes montants chaque année et qui connaîtraient les mêmes rendements annuels, mais dans une séquence différente, pourraient franchir la ligne de la retraite dans des postures incomparables.

Les meilleurs moments pour expérimenter les débâcles à la bourse, c’est au début de la phase d’accumulation (jeunes) et vers la fin de la période de décaissement (vieux). Si on aligne quelques mauvaises années juste avant ou juste après la prise de la retraite, alors que le portefeuille atteint son paroxysme théorique, on doit se préparer à de vieux jours plus frugaux. Si la bourse entame une décennie de boom tandis qu’on entre soi-même dans la soixantaine, c’est une tout autre histoire!

Les marchés offrent les mêmes rendements composés à tous les investisseurs, mais les moments où on embarque dans le train et où on en sort pèsent lourd dans les résultats qu’on obtient à la fin.

Si Einstein a réellement évoqué cette huitième merveille du monde, ça me surprend qu’il n’ait pas glissé un mot de ce détail.

Et si la légende dit vrai, j’aurai eu le mérite de la relativisée.

La pognez-vous?

