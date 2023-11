Le RAP, une bénédiction après la séparation

Alors, répondons-y sans tarder.

Notre lecteur Denis, d’abord, interpellé par une récente chronique sur le coût des ruptures amoureuses (son prénom a été remplacé à sa demande). Séparé depuis l’hiver dernier, il a vendu sa part de la maison commune à son ex. Il vit maintenant avec sa nouvelle flamme, celle-ci a fait la même chose que lui en cédant sa portion de la propriété à son ancien conjoint.

Toute ressemblance avec des personnes de votre entourage ne serait qu’une coïncidence. Il n’y a rien de plus commun comme situation.

Vivant à logement, les tourtereaux jonglent avec l’idée d’acquérir un nid à eux. Ils comptent réaliser ce projet à court terme, mais pas dans l’immédiat. Denis s’est informé s’il pouvait recourir au régime d’accession (RAP) même s’il était encore propriétaire au début de l’année. Auparavant, il fallait attendre quatre ans sans être propriétaire de son lieu de résidence pour être admissible.

Depuis 2020, après une séparation, on peut «raper» sans problème pour acheter une nouvelle habitation ou racheter la moitié de son ancienne conjointe.

«Mon interprétation des nouvelles exceptions apportées au RAP en 2020 est que oui, mais la question 8b) du formulaire T1036 me donne mal à la tête et j’aimerais avoir plus de certitude», écrit notre lecteur. Le formulaire sert à vérifier son admissibilité.

La question : «Avez-vous vécu séparément de votre époux ou conjoint de fait en raison de la rupture de votre mariage ou de votre union de fait, pendant une période d’au moins 90 jours au moment du retrait, puis commencé à vivre séparément dans l’année du retrait ou au cours des quatre années civiles précédentes?»

C’est légèrement alambiqué comme question, on doit seulement comprendre qu’on peut «raper» après 90 jours de séparation.

Autre condition : avoir remboursé à son REER la totalité des sommes retirées en vertu d’une opération RAP antérieure.

Si ces deux conditions sont satisfaites, on doit faire gaffe à ne pas se retrouver «contaminé» par son nouveau partenaire. Si on habite la propriété de son conjoint, on ne se qualifie plus.

Depuis l’arrivée du CELIAPP, plus avantageux, on oublie l’existence du RAP. Celui-ci permet de retirer 35 000 $ de son REER sans impôt, mais on doit y remettre l’argent sur une période de 15 ans (plus une année de grâce au début, ce qui fait 16 ans).

Le RAP comporte toujours quelques atouts. On peut y recourir en même temps que le CELIAPP, pour une seule transaction immobilière. Contrairement à ce dernier qui n’est accessible qu’une fois dans une vie, on peut «raper» plusieurs fois, pour autant que le RAP passé ait été totalement remboursé et qu’on n’a pas été propriétaire de son lieu de résidence au cours des quatre années précédant l’achat d’une autre maison.

Si la nouvelle conjointe de Denis a suffisamment d’argent dans son REER, le couple pourra ajouter 70 000 $ à leur mise de fonds.

Qui reçoit la rente maximale du RRQ?

Quand j’aborde les montants de prestation du RRQ, je m’appuie toujours sur la rente maximale à 65 ans (100 %). Encore cette semaine, j’ai illustré l’indexation de 4,4 % du régime à partir de cette donnée-là.

La plupart des Québécois demandent leur prestation avant 65 ans, la vaste majorité ne cotisera pas assez dans leur vie pour toucher le plafond dont je parle. Pour atteindre cet objectif, son salaire doit équivaloir au maximum des gains admissibles (MGA) 85 % du temps, entre 18 et 65 ans. Autrement dit, on doit gagner le MGA (66 600 $ en 2023) dès 25 ans et maintenir le cap jusqu’à la retraite.

D’où la question du lecteur Mario :

«Chaque fois qu’on parle de RRQ, on se base sur le maximum de la rente. Mais qui reçoit un tel montant au Québec? Ce doit être une infime minorité? Pourquoi ne pas utiliser la moyenne?»

Infime minorité? Oui.

En 2020, seulement 2,8 % des nouveaux bénéficiaires (de 60 à 70 ans) ont pu réclamer la rente maximale. Chez les femmes, c’est pire : 0,9 %.

Notre lecteur Mario sera toutefois surpris d’apprendre que plus de 20 % des nouveaux bénéficiaires du régime touchaient de 90 % à 100 % du maximum, en 2020. Dans cette colonne statistique, le décile supérieur est le plus populeux, de loin.

Mario suggère de se baser sur la rente moyenne. Je doute que l’utilisation de cette donnée soit plus pertinente, ceux qui reçoivent une mensualité qui y correspond ne sont pas non plus très représentatifs. Surtout, la moyenne est souvent calculée avec des années de retard, la dernière fois qu’elle a été actualisée remonte à 2020 (626 $, cette année-là).

Le montant de la rente varie en fonction des montants cotisés et selon l’âge où on commence à la revoir. Ajoutons une couche de complexité. Un prestataire qui encaisse le maximum au début de sa retraite à 65 ans en 2023 ne touchera pas une mensualité identique à celle de son voisin de 70 ans qui récolte aussi le max depuis 5 ans (depuis l’âge de 65 ans). Vous savez pourquoi, c’était le sujet de ma chronique de mardi : la promesse d’une rente progresse à un rythme différent d’une rente en cours de versement.

Je mets au défi les bénéficiaires du RRQ de trouver un semblable qui reçoit un chèque identique, tous les mois. Bonne chance!

Le seul chiffre dont on peut être certain, donc, c’est le paiement maximal, le plafond. Pourquoi à 65 ans? C’est à cet âge qu’on obtient 100 % de la prestation.

C’est ce qu’on appelle une «référence».

De combien sera relevée la PSV?

Ici, on ne risque pas de s’obstiner sur le montant à utiliser, à peu près tout le monde encaisse le même montant de pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) à partir de 65 ans : 707,68 $ par mois en ce moment. Il sera aussi indexé en janvier. «De combien?», demande le lecteur Raymond.

Voilà : 0,8 %. Un gros 5,66 $ mensuel.

Si peu?

Si peu, car la PSV est indexée tous les trois mois. En janvier 2024, elle sera 3,7 % plus élevée qu’elle était au début 2023.

Si vous désirez réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@cn2i.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions. Si vous voulez contacter directement notre chroniqueur, vous pouvez le faire directement à dgermain@cn2i.ca.