La charte hypothécaire, qu’est-ce que ça change?

La ministre des Finances Chrystia Freeland veut qu’on sache qu’elle se range de notre bord, petites gens, et non pas celui des méchantes banques. Tout ça flaire l’opération de relations publiques. (Justin Tang/The Canadian Press)

Je ne fais pas référence à la mienne, ma cote, je ne saurais dire si elle a souffert à la suite de ma chronique sur les profits des banques, publiée mardi. Non, je vous parle plutôt de Chrystia Freeland qui a dévoilé le même jour la « charte hypothécaire canadienne ».

La ministre des Finances veut surtout qu’on sache qu’elle se range de notre bord, petites gens, et non pas celui des méchantes banques. Tout ça flaire l’opération de relations publiques. Vous me direz que c’est le propre de tels énoncés économiques, de n’importe quelle sortie de politicien, et vous avez bien raison.

Là, c’est particulier, le contenu de la charte correspond déjà en bonne partie aux pratiques en cours dans le secteur financier. Pour le reste, c’est nébuleux, sinon illusoire. On verra plus loin.

On n’y trouve rien de neuf, la charte résume la Ligne directrice sur les prêts hypothécaires existants des consommateurs dans des circonstances exceptionnelles présentée l’été dernier par l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), sans y faire référence. Entre fonctionnaires, on pourrait reconnaître les mérites des collègues. C’est triste à voir.

La job de l’Agence, en passant, c’est de surveiller les pratiques commerciales dans certains secteurs qui touchent les consommateurs, ce qui inclut les institutions financières sous réglementation fédérale. A-t-elle des dents? De loin, on dirait qu’il en manque.

La charte, donc, veut faire en sorte que les emprunteurs « à risque » puissent bénéficier d’une certaine souplesse des prêteurs. Nulle part dans le texte de 150 mots on précise ce qu’est un emprunteur « à risque ». L’ACFC, de son côté, le définit comme des personnes « ayant contracté un prêt hypothécaire résidentiel sur leur résidence principale, qui connaissent de graves difficultés financières dues à des circonstances exceptionnelles, et qui risquent de se retrouver en situation de défaut de paiement de leur prêt hypothécaire. Ces circonstances exceptionnelles comprennent les effets combinés actuels de l’endettement élevé des ménages, des hausses rapides des taux d’intérêt et de l’augmentation du coût de la vie. »

Donc, pour se qualifier aux mesures de souplesse auxquelles j’arrive dans quelques lignes, on doit répondre à cette vague description. Tout le monde subit l’augmentation du coût de la vie, tous les emprunteurs sont affectés par la hausse d’intérêt et l’endettement excessif résulte parfois de choix douteux. Passons.

La fameuse charte

Bon, la charte! La voici, intégralement, avec des réflexions intercalées.

« Les Canadiens et les Canadiennes peuvent s’attendre à ce que les institutions financières : »

« 1. permettent des prolongations temporaires de la période d’amortissement pour les détenteurs d’un prêt hypothécaire à risque; »

Commentaire. Les prêteurs le font déjà, sans se faire tordre un bras. La question est : « jusqu’où? » Quelqu’un dont le prêt amorti sur 25 ans approche la fin de son premier terme de cinq ans peut remettre le compteur à 25 ans au renouvellement. Pour monter à 30 ans, le refinancement sera nécessaire, ce qui suppose un nouvel acte hypothécaire et une facture de notaire. Impossible d’étaler un prêt hypothécaire sur plus de 30 ans.

« 2. renoncent aux frais et aux coûts qui auraient autrement été facturés pour les mesures d’allégement; »

Commentaire. Ce n’est pas clair de quoi on parle ici, mais des frais sont parfois facturés pour le report de paiements. Si c’est de ça qu’il est question, on parle de sommes modestes, rien pour sauver d’un naufrage financier.

« 3. n’exigent pas des titulaires d’un prêt hypothécaire assurés qu’ils établissent de nouveau leur admissibilité en vertu du taux minimal d’admissibilité assuré lorsqu’ils changent de prêteur au moment du renouvellement du prêt; »

Commentaire. Le fameux test de résistance avec lequel je vous casse les oreilles. Ce bout-là nous permet de juger le mordant de l’ACFC. Il manque de tonus. La même exigence a été inscrite dans sa ligne directrice émise cet été, sans qu’elle provoque la moindre réaction dans le marché hypothécaire. Il a fallu une clarification du Bureau du surintendant des institutions financières, émise des semaines plus tard, pour que les prêteurs s’alignent.

La charte n’apporte ici rien de nouveau, à moins que ça ne s’applique aussi lors d’un refinancement pour la prolongation de l’amortissement. Pour l’instant, on l’ignore.

« 4. communiquent avec les propriétaires entre quatre et six mois avant le renouvellement de leur prêt hypothécaire pour les informer de leurs options de renouvellement; »

Commentaire. Elles le font déjà!

« 5. donnent aux propriétaires à risque la possibilité de faire des paiements forfaitaires pour éviter un amortissement négatif ou de vendre leur résidence principale sans pénalités pour paiement anticipé; »

Commentaire. Il y a deux parties dans ce point. Les banques permettent déjà de faire des paiements forfaitaires, limités à un certain pourcentage par année. Dans le cas d’un prêt à taux variables à amortissement négatifs, elles encouragent leurs clients à le faire.

En ce qui concerne la pénalité hypothécaire pour paiement anticipé à la suite de la vente de sa résidence principale, aucune banque ne fera de cadeaux. « Je ne vois pas un prêteur qui va se plier à ça, surtout à un moment où les taux s’apprêtent à diminuer », croit Hugo Leroux, président du réseau Hypotheca.

Selon un autre courtier hypothécaire, Ryan La Haye, de Planiprêt, cette exigence trahit une ignorance du fonctionnement du marché hypothécaire. « Bonne chance après pour trouver des investisseurs prêts à investir dans des titres hypothécaires. »

Quand les taux d’intérêt baissent, un prêteur se trouve désavantagé lors de remboursement anticipé. L’argent qu’il récupère (qu’il a lui-même emprunté) sera prêté de nouveau, mais à un taux plus bas. Ce n’est pas rentable, d’où la juteuse (souvent excessive) pénalité infligée dans ces circonstances au client.

Selon la charte, un emprunteur à risque devrait pouvoir vendre sa résidence et rembourser son prêt sans pénalité, mais pas celui qui n’éprouve pas autant de difficultés. Où tracer la ligne pour départager ceux qui sont totalement dans la dèche de ceux qui le sont à moitié? Comment distinguer les artisans de leur malheur des victimes des circonstances?

« 6. ne facturent pas d’intérêts sur les intérêts dans le cas où les mesures d’allégement hypothécaire donnent lieu à une période temporaire d’amortissement négatif. »

Commentaire. On appelle ça la « capitalisation des intérêts ». On aime ça quand ça nous avantage lorsqu’on épargne (les intérêts composés), mais ça paraît toujours odieux dans l’autre sens. Je ne saurais vous dire si c’est la pratique courante, mais si c’est le cas, l’impact de l’interdire sera dérisoire pour l’emprunteur.

Voilà! Une charte qui risque de ne pas changer grand-chose… On verra bien!

Si vous désirez réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@cn2i.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions. Si vous voulez contacter directement notre chroniqueur, vous pouvez le faire à dgermain@cn2i.ca.