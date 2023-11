Le RRQ indexé de 4,4 %, une autre année hors norme

C’était inscrit dans mon agenda. J’avais déjà une bonne idée des proportions dans lesquelles seraient haussées les rentes des bénéficiaires du régime public, mais il manquait les statistiques sur l’inflation du mois d’octobre pour connaître le chiffre exact. Ce sera 4,4 %.

Retraite Québec, qui tarde toujours un peu avant de communiquer cette information-là, l’a confirmée hier après-midi. (Cette année, l’organisme ne voulait pas se faire «scooper» par votre humble serviteur.)

L’indice des prix à la consommation a progressé de 3,1 % en octobre par rapport au mois correspondant l’année dernière, une amélioration sur le mois précédent (3,8 %). On ne connaîtra pas le taux d’inflation pour l’ensemble de l’année 2023 avant janvier, mais il y a tout lieu de croire qu’elle s’approchera de la cible de 2 % de la Banque du Canada.

L’indexation du RRQ de 2024 pourrait donc représenter près du double de l’inflation de 2023. Cette bonification survient après une augmentation plus importante encore, la rente avait été relevée de 6,5 % en janvier dernier.

Comme je m’évertue à le dire depuis que les prix se sont mis à s’échauffer en 2021, l’amélioration des prestations de retraite s’effectue toujours avec un certain décalage. Dans un an, le rattrapage sera vraisemblablement complété.

Comment arrive-t-on au chiffre dévoilé aujourd’hui? Petit rappel de la méthode de calcul. La Banque du Canada publie l’indice des prix à la consommation chaque mois. Il s’établissait à 158,6 en octobre dernier. Le mois précédent, il se situait à 158,5. Il varie constamment. On additionne les 12 IPC de novembre (2022) à octobre (2023), et on tire une moyenne. On compare celle-ci à celle de la période antérieure correspondante (novembre 2021 à octobre 2022). L’écart est de 4,4 %, voilà donc le taux d’indexation du RRQ pour 2024.

Ceux qui auraient commencé à toucher une rente maximale (65 ans) cette année verront leur chèque mensuel augmenté de 57 $. Ceux qui l’auraient prise à 70 ans avec une bonification de 42 % recevront 81 $ de plus par mois à compter de janvier. L’indexation de 4,4 % s’applique à toutes les prestations du RRQ, incluant la rente pour le conjoint survivant et celle d’invalidité.

Une décision à prendre

L’année 2024 est hors norme, disais-je. D’abord, la bonification de la rente surclasse la croissance des prix à la consommation d’une forte marge, c’est déjà digne de mention. Surtout, encore cette année, la hausse des prestations en cours sera plus importante que l’indexation des promesses de rente des futurs retraités.

Ça aussi, on doit le rappeler. Le RRQ progresse de deux façons. Selon l’IPC pour ceux qui le reçoivent, et en suivant la courbe des salaires pour les participants en attente de le demander. Les salaires augmentent en général plus vite que l’inflation, ce qui fait que les promesses de rentes montent plus rapidement que les prestations en cours de versement. Ce n’est pas le cas depuis deux ans.

L’indicateur de l’évolution des salaires est le «maximum de gains admissibles» (MGA). Il sert entre autres à déterminer les cotisations au RRQ. Pour connaître son influence sur les rentes futures, on doit comparer la moyenne des MGA des cinq dernières années (2019 à 2023) avec la moyenne de cinq années en décalant un an en arrière (2018 à 2022). L’écart ici s’élève à 3,6 %.

Qu’est-ce que ça signifie pour vous qui vous apprêtez à exiger ce revenu de pension? Si vous demandez votre rente en décembre, elle sera indexée de 4,4 % en janvier. Et si vous attendez à janvier avant de la réclamer, elle sera accrue de 3,6 %. Petit détail pour compliquer les choses, toutefois. À chaque mois de report après 65 ans, la mensualité se trouve bonifiée de 0,7 %. L’avantage d’anticiper sa demande d’un mois se chiffre donc à 0,1 % (4,4 - 3,6 - 0,7), c’est minime, mais il s’accompagne d’un versement supplémentaire, celui de décembre.

Bref, si vous aviez l’intention de la réclamer au début de 2024, faites-le plutôt avant Noël. Si votre objectif était plus lointain, ne vous pressez pas.

Fini la hausse de taux

On y reviendra sans doute, mais un mot tout de même sur les données de l’inflation publiées hier. Elles sonnent le glas des hausses de taux de la Banque du Canada.

On se trouve encore en haut de la cible de 2 %. Toutefois, on doit préciser que deux éléments extraordinaires viennent alourdir le portrait général : l’explosion du coût des loyers qui échappe au contrôle de la Banque du Canada et la l’augmentation vertigineuse des intérêts hypothécaires qui résulte de la politique monétaire. Enlevez ces deux ombres au tableau, on touche la cible.

Plus rien ne justifie des intérêts plus élevés. Les chances de les voir descendre dans la prochaine année s’améliorent.

C’est de bonnes nouvelles.

