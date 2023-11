Tendances hypothécaires: une histoire (presque) palpitante !

C’est du sérieux, ça, les amis. Ce portrait ne vise rien de moins qu’à aider à la prise de « décisions stratégiques et opérationnelles ». Qui, exactement? Je ne saurais dire, et je doute que ce soit vous, à moins que vous fassiez dans « l’opérationnelle », petits cachottiers. Le rapport ne présente pas moins un point de vue intéressant sur l’évolution du marché hypothécaire et celui de l’habitation en général.

Premier constat : la pression financière sur la frange la plus endettée des propriétaires immobiliers demeure sans doute forte, mais le degré de risque pour les prêteurs reste acceptable. Les défauts de paiement sont loin d’atteindre des proportions alarmantes, au contraire, ils se maintiennent à des niveaux modestes.

Deuxième observation : le nombre de nouveaux prêts hypothécaires consentis aux premiers acheteurs est en baisse, mais la valeur des dettes au pays continue de progresser. Qu’est-ce que ça nous dit? Vous le verrez plus loin.

Plongeons dans les détails, ils offrent un récit quasi haletant, je suis impatient de vous le narrer.

Historiquement, les prêts hypothécaires à taux fixe de 5 ans (surtout) et plus sont les plus populaires. C’était le cas en janvier 2020, et ce tout au long des 12 mois suivants. Entre quatre et cinq emprunteurs sur 10 y allaient pour ce classique, prévisible et pépère.

Le taux variable? Plus risqué, il représente moins de 10 % du marché hypothécaire au début 2020. Mais il se produit quelque chose au printemps de cette année-là, souvenez-vous : le confinement! Ça correspond à la période où la Banque du Canada abaisse son taux directeur au plancher, à 0,25 %.

On commence à entendre parler de surenchère, d’exode hors des grands centres. Plus de gens se tournent alors vers le taux variable, moins cher, dans le contexte où les prix de l’immobilier se mettent à chauffer. Les bourgeons ne sont pas même encore apparus dans les arbres, un prêt sur quatre est à taux variable. Ça grimpe vite!

Au printemps suivant (2021), cette formule devient plus populaire que jamais, elle a la faveur de plus d’un acheteur sur deux. Les manchettes portent alors sur ces affamés qui renchérissent les yeux fermés, sans inspection ni garantie. Les valeurs immobilières sont poussées au paroxysme, et le seul moyen de passer la rampe au financement est d’opter pour un taux variable, mois cher, mais plus risqué que jamais (forcément, les taux d’intérêt ne pouvaient descendre plus bas). La frénésie n’a pas refroidi avant l’été d’après.

C’est à ce moment précis que l’inflation touche son pic (8,2 %), et en dépit du remède de cheval qu’a commencé à appliquer la Banque du Canada depuis quelques mois. En septembre, le taux directeur atteint 3,25 %. Échaudés, les emprunteurs se tournent majoritairement vers le prêt d’un an à deux ans fixe dans l’espoir de retrouver rapidement des conditions plus favorables. Erreur! La situation a continué d’empirer.

Le taux directeur atteint aujourd’hui 5 %. On se trouve toujours empêtrés dans un environnement exceptionnel où les prêts à court terme, à commencer par les taux variables, coûtent plus cher que les hypothèques de cinq ans à taux fixe.

Je dresse ce bref historique, car il permet de mieux comprendre la suite dépeinte par le rapport de la SCHL. Ce document se concentre sur le premier semestre 2023, donc la première moitié de l’année.

Qu’a-t-on remarqué? Qu’une vaste majorité (73 %) des prêts hypothécaires accordés par les grandes banques à charte ne sont pas assurés, au contraire de ce que je croyais. Aussi, deux prêts sur trois nouvellement consentis comportent une période d’amortissement supérieure à 25 ans. Je n’aurais pas parié là-dessus non plus.

Ces deux données vont de pair. Elles laissent supposer que la propriété n’est accessible qu’à ceux qui se présentent avec une importante mise de fonds.

On doit savoir que l’assurance hypothécaire est obligatoire quand la transaction est réalisée à l’aide d’une mise de fonds inférieure à 20 %, et on ne peut pas dépasser une période d’amortissement de 25 ans avec une hypothèque assurée.

Ce que ça veut dire, c’est que l’achat d’une habitation de 500 000 $ exige une mise de fonds minimale de 100 000 $ si l’acquéreur veut étaler le remboursement de son prêt sur 30 ans. La grosse mise de fonds (la clé) et la période d’amortissement étendue rendent plus digestes les mensualités. De gros salaires sont indispensables, sinon l’aide financière des parents.

Ceux pour qui l’assurance hypothécaire serait nécessaire n’ont souvent pas les moyens de devenir propriétaires, tout simplement. Sans les 20 % de mise de fonds, les paiements sont trop élevés, l’immobilier reste un rêve. Voilà qui explique en grande partie la baisse des nouveaux prêts, et pourquoi si peu d’entre eux sont assurés.

Si le montant total des dettes hypothécaires au pays continue de croître, c’est en bonne partie à cause de l’explosion des taux d’intérêt. Elle affecte les propriétaires qui ont pu accéder de justesse au marché de l’immobilier en contractant un prêt à taux variable. Leurs mensualités couvrent aujourd’hui tout juste la part d’intérêt, sans diminuer leur passif.

Malgré ça, les défauts de paiements hypothécaires demeurent marginaux, dans les fractions de points de pourcentage pour les retards de 90 jours et plus. Les versements en souffrance sur les prêts autos et les cartes de crédit sont toutefois en augmentation, sans pour autant se détacher des tendances à long terme. On flirte avec les niveaux prépandémiques.

Dans les six premiers mois de 2023, la formule hypothécaire la plus populaire consiste en un prêt fixe de trois à quatre ans. L’espoir d’une baisse rapide des taux s’est estompé. C’est conforme avec ce que je constate autour de moi.

Avec le ralentissement économique, la baisse de l’inflation et la perspective d’un allègement des taux en 2024, le portrait a sans doute évolué dans la 2e moitié de l’année.

Il paraît que l’intérêt pour les prêts à taux variable renaît. Pour ceux qui disposent d’une marge de manœuvre, ce pourrait effectivement être le bon pari. Audacieux, quand même.

Si vous désirez réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@cn2i.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions. Si vous voulez contacter directement notre chroniqueur, vous pouvez le faire à dgermain@cn2i.ca.