Le château de cartes d’Henriette

Il y a quelques années, la maladie d’Alzheimer n’était pour moi qu’un concept, une fatalité qui n’avait de véritable sens qu’à travers les yeux d’autrui. Elle n’avait d’emprise que sur les personnes très âgées et certains malheureux qui avaient pigé la courte paille avant leur temps.

Mais non, l’Alzheimer ne fait aucune discrimination. Et les courtes pailles se comptent par centaines de milliers.

Je vais vous parler de cette femme forte et si généreuse, si sage, si dévouée à tous ces enfants à qui elle a enseigné l’alphabet. Cette dame qui commençait à peine à apprivoiser une retraite qu’elle regrettait à chaque début d’année scolaire, même passé les 70 ans.

Je la voyais quelques fois par semaine, cette femme forte qui a toujours refusé les conventions, qui s’était exilée quelques mois en Afrique pour donner le bien, puis en Suisse pour partager son savoir.

Je l’admirais de toute mon âme, cette femme forte qui a acquis une maîtrise universitaire parallèlement à son travail et qui a choisi de défendre jalousement son autonomie.

Cette femme forte, c’est ma mère.

Elle s’appelle Henriette, mais elle est réduite aujourd’hui à une enveloppe corporelle qui erre sans regard conscient sur sa vie ou sur sa dignité.

Dans sa tête, il fait noir comme chez le loup.

Ses sourires sont toujours aussi beaux et réconfortants, ses yeux brillent toujours d’un bleu-ciel envoûtant. Mais derrière la façade, même le chaos des dernières années a fui son cerveau.

Les premiers symptômes de la maladie sont apparus lentement, comme des cumulonimbus qui annoncent la tempête. Mais la tempête s’est finalement avérée être l’orage éternel du Catatumbo.

Et rares sont ceux qui sont prêts à affronter pareil cataclysme, tant sur le plan émotif que logistique. Parce que, quelles que soient les bases sur lesquelles la personne s’est construite et épanouie, un jour tout s’effondre à l’intérieur. Comme un château de cartes soufflé par le vent.

Vivre pleinement avant la «grande noirceur»

Les proches et l’entourage d’une victime de l’Alzheimer sont souvent les premiers à déceler les signes. Nous n’avons pas fait exception.

Henriette s’est quant à elle campée dans le déni pendant des années, jusqu’à ce qu’il ait fallu la relocaliser contre son gré. Un lent déclin incontrôlé.

La suite a défilé en accéléré. À peine un an dans l’unité de soins d’un foyer privé, puis un second déménagement dans un CHSLD.

C’est là qu’elle finira ses jours.

Je ne saurai jamais si elle savait et si elle tentait de dissimuler sa maladie.

Si elle avait peur.

Si elle avait juste honte d’en parler.

Parce qu’en effet, s’il n’est pas facile d’accueillir un diagnostic d’Alzheimer, il peut être encore plus éprouvant de l’exhiber publiquement.

C’est d’ailleurs ce qui m’a le plus bouleversé dans l’entrevue accordée à la journaliste Solveig Beaupuy par l’ancien directeur de l’information de CKRS Télé et Radio, Michel Villeneuve, et sa conjointe, Huguette Arsenault.

Michel, que j’ai eu le privilège de côtoyer au cours de ma carrière, a choisi d’accepter l’Alzheimer, de dévoiler son état sur les réseaux sociaux, puis de profiter pleinement de chaque minute qui le sépare dorénavant de la «grande noirceur».

C’est sans doute la meilleure approche, tant pour lui que pour ses proches.

Mais, ce n’est sûrement pas une recette qui s’applique à tous et à toutes.

C’est pourquoi il faut réfléchir collectivement sur la maladie d’Alzheimer. Nous y adapter. Parce que d’ici 25 ans au Québec, quelque 360 000 personnes devront vivre avec l’Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs (TNC). Il s’agit d’une augmentation de 145% par rapport à 2020.

Nous nous devons d’agir, de sensibiliser, et de mieux apprendre à vivre avec ce fléau.

Le droit à la dignité

Je mentionnais plus haut la dignité.

Dans sa chute, Henriette a tout de même eu la chance d’être admise dans une Maison des aînés, ces établissements ultramodernes qui ont été spécifiquement conçus pour les personnes qui, comme elle, ont vu le rideau tomber alors qu’ils étaient toujours sur scène.

On dira ce qu’on voudra sur les coûts de ces structures ou sur les embûches qui ont marqué leur construction, toute personne qui a totalement perdu son autonomie devrait avoir accès à ce genre de résidence, qui offre un milieu de vie réfléchi en fonction des conditions de chaque usagé.

Un vrai choix de société, comme celui d’assurer à nos aînés toute la dignité à laquelle ils ont droit, n’est pas censé avoir de prix.

En fin de semaine prochaine, je lirai ce texte à ma mère sans autre réaction attendue que son silence. Je le ferai parce que je ne suis pas convaincu qu’elle aurait aimé être l’objet d’une telle chronique.

Je suis néanmoins persuadé qu’elle aurait aimé que son histoire fasse avancer les choses et qu’elle sensibilise les gens à la dure réalité de l’Alzheimer.

Hélas, elle ne pourra jamais me le confirmer de vive voix.