Hockey mineur et système de santé: même combat!

Des jeunes qui jouent au hockey. En haut d'eux, les adultes de tentent de régler les problèmes du hockey mineur. (Archives La Voix de l'Est)

J’ai tout lu et j’ai répondu à presque tout le monde. Presque.

La grande majorité des commentaires des gens étaient polis, si ce n’est deux ou trois qui ont mal interprété ma chronique, qui ont vu une rigolade envers une bande de jeunes démunis au lieu d’y voir le constat d’un échec de notre hockey mineur, voire une forme de dénonciation, afin justement que ce genre de situation se répète le moins souvent possible.

Ce qui m’a frappé – et ce qui me frappe toujours en fait lorsque j’écris une ligne sur les problèmes du hockey mineur –, c’est de voir à quel point il n’y a pas deux personnes qui pensent pareil. Pas de farces, la quarantaine de personnes qui m’ont écrit avaient une quarantaine de façons différentes de voir les choses et surtout, une quarantaine de solutions différentes à proposer!

L’état de notre hockey mineur, c’est pas compliqué, est un sujet aussi polarisant que celui sur l’état de notre système de santé.

Réunissez 10 hommes de hockey et vous aurez 10 idées différentes pour améliorer les choses; réunissez 10 experts en santé et vous aurez 10 plans différents pour diminuer le temps d’attentes dans les urgences.

Le hockey et la santé semblent des sujets avec peu de points communs mais sachez que, au fond, on parle du même combat!

Mais où sont les équipes de la région? (Jimmy Plante/La Voix de l'Est)

Dans toutes les directions

L’affaire avec les sujets polarisants, c’est que le grand éventail d’opinions complique les choses quand vient le temps d’identifier les vrais problèmes et de proposer de vraies solutions. Car ça tire dans absolument toutes les directions!

Au cours de dernières années, plusieurs médias, dont La Voix de l’Est et l’auteur de ces lignes, ont fait étalage des différents problèmes qui minent le hockey mineur. Mais il est toujours difficile de faire avancer les choses – et je parle par expérience – en raison, encore et toujours, de toutes ces opinions différentes et de toutes les solutions proposées. Le système est-il à ce point pourri qu’il y a 1000 problèmes différents?

Car il y a quand même des choses qui fonctionnent au hockey mineur. Et il faut cesser de personnaliser le débat, de pointer du doigt telle personne et telle autre, plus souvent qu’autrement des bénévoles qui ont malgré tout le cœur à la bonne place.

Mais reste qu’il y a plusieurs trucs inquiétants. Quand je vois qu’on retrouve à peine trois équipes de la région (les Vics de Haute-Yamaska, deux fois, et les Gouverneurs de Massey-Vanier) dans un tournoi aussi important que celui de Waterloo, ça sonne une cloche. Mais voulez-vous bien me dire où sont les Bulls, les Guépards, le Husky, les Valois et tous les autres clubs du coin? Oui, où sont-ils??

Les Vics pee-wee BB ne gagnent pas (leur fiche est maintenant de 0-30, en passant) mais peut-être que leur exemple, avec un peu de chance, va faire avancer les choses. Peut-être.