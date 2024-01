Peut-on parler sérieusement d’immigration?

L’immigration n’est certainement pas un nouveau dossier d’actualité. En fait, on pourrait dire que l’immigration fait partie de l’ADN du Canada depuis un bon bout de temps. Il est donc normal qu’on en discute régulièrement. Ce qui semble avoir changé récemment, cependant, c’est que notre capacité d’accueil semble avoir atteint une limite. C’est une chose de vouloir augmenter la taille de la population, mais c’en est une autre de bien le faire. Jusqu’à présent, cette question ne se posait pas vraiment, car justement cette capacité d’accueil était relativement adéquate: les emplois étaient généralement au rendez-vous, tout comme les programmes d’éducation, les services de santé, etc. Mais ce n’est manifestement plus le cas de nos jours.

Le principal problème est bien entendu la question du logement. Dans un contexte où déjà un grand nombre de Canadiens ont de la difficulté à avoir accès à un logement abordable, la venue de nouveaux arrivants ne fait qu’aggraver le problème. Il ne faut donc pas se surprendre si bien des gens commencent à être préoccupés, pour ne pas dire découragés, tant par la pénurie de logements que par la question de l’immigration.

Nos politiciens l’ont bien senti et c’est pourquoi ils nous proposent des solutions en ce début d’année. Malheureusement, ces propositions créent davantage d’interrogations et de problèmes qu’elles n’offrent de réelles solutions. Pour Pierre Poilievre, la solution est «pro-mathématique» pour reprendre sa propre expression. Il veut fixer le nombre de nouveaux arrivants au nombre de logements bâtis l’année précédente. Une solution simple et pleine «de gros bon sens» ajoute-t-il. Malheureusement, le problème est beaucoup plus complexe que cela. Comment s’assurer que les logements disponibles correspondent aux besoins de chacun, selon leurs moyens financiers, dans les régions où les gens s’établissent pour travailler, pour étudier, etc.? Oui, la question du logement requiert de la prévision, mais elle doit surtout se faire en fonction d’une bonne planification. C’est cette planification qui fait défaut actuellement. On ne voit pas de propositions sérieuses à ce sujet dans les initiatives présentées par le chef conservateur.

Ce qui nous amène à la prochaine question: comment bien identifier les besoins et des moyens pour y répondre? On ne peut certainement pas dire que les libéraux y ont réfléchi sérieusement. Leur plus récente proposition est de limiter le nombre d’étudiants étrangers. Pourquoi cibler ce groupe en particulier? Le gouvernement avance les deux raisons suivantes. D’une part, il y aurait de la fraude: plusieurs viennent au pays avec un visa d’études, mais n’étudient pas vraiment. D’autre part, le nombre d’étudiants étrangers a explosé ces dernières années. Si les cas de fraudes se trouvent avérés, alors il y a effectivement lieu de prendre des mesures pour corriger la situation.

Par contre, il est très difficile de suivre le raisonnement du gouvernement à propos du nombre devenu trop élevé d’étudiants étrangers. Ces étudiants ont toutes les qualités que recherchent nos gouvernements: ils sont éduqués, en bonne santé, maîtrisent au moins l’une des deux langues officielles, connaissent la culture du pays et ont probablement déjà un emploi. Une fois leurs études complétées, ils sont donc très bien intégrés dans la communauté. Par ailleurs, un grand nombre désirent rester au pays. Quant à ceux qui quitteront, ils auront eu l’occasion de tisser de nombreux liens avec la société canadienne.

Au lieu d’encourager une catégorie d’immigrants qui répond à tous les critères de sélection que nous valorisons, le gouvernement libéral a décidé de les stigmatiser en leur faisant porter une bonne part de responsabilité des problèmes actuels. Les étudiants étrangers ne méritaient certainement pas cela.