Madonna en famille à Montréal

Madonna sera au Centre Bell de Montréal jeudi et samedi. (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Sa mère, Madonna Louise Fortin, est une Québécoise. Elle a épousé Silvio Anthony Ciccone, originaire des Abruzzes, en Italie.

C’est lors d’un passage à Montréal au cours de la tournée Who’s That Girl, en 1987, que la Madone révèle ses origines «franco-canadiennes».

Alors qu’elle se produisait au Centre Bell en 2006, lors de la tournée Confession Tour, la pop star avait confirmé ces allégations de 1987.

«Je ne suis pas venue à Montréal depuis longtemps, mais ça fait du bien d’être là, disait-elle. J’ai un peu de sang canadien-français dans le fond».

Si le cœur vous en dit, vous pouvez consulter le site perche-quebec.com pour tout savoir sur les origines généalogiques de Madonna.

Madonna devrait interpréter une trentaine de chansons ce jeudi soir et samedi, au Centre Bell. (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

The Celebration Tour

Mais revenons aux spectacles qu’elle donnera ce jeudi soir et samedi, au Centre Bell à Montréal, dans le cadre de la tournée The Celebration Tour.

Selon les notes fournies à la presse par l’équipe de tournée, Madonna devrait interpréter 26 pièces, comprenant quelques medleys de succès lancés au début de sa carrière.

La setlist comprend, entre autres, Everybody, Into the Groove, Holiday, Like a Prayer, Papa Don’t Preach et Vogue, bien sûr.

On s’attend aussi à un numéro comprenant Survive, La Isla Bonita et Argentina, ainsi qu’un mash up entre Billie Jean et Like a Virgin en toute fin de spectacle.

La diva est également reconnue pour se faire attendre. On verra bien à quelle heure elle se pointera sur scène.

Madonna foulera la plus grande scène jamais installée pour une de ses tournées. (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Madonna en chiffres

D’autres informations intéressantes nous ont été fournies par l’équipe de tournée.

Entre autres, on apprend que trois physiothérapeutes accompagnent la troupe qui comprend 24 artistes sur scène.

La scène de 800 pieds carrés est la plus grosse jamais occupée par Madonna. La scène s’inspire de la géographie de Manhattan comprenant cinq parties soit le Uptown, le Downtown, le Midtown, l’Est et l’Ouest.

L’arrière-scène est occupée par 45 garde-robes pour entreposer les costumes alors qu’on installe huit humidificateurs dans la loge de la Madone. Aussi, l’équipement nécessaire à la présentation du spectacle fait osciller la balance à 80 tonnes.

Les amateurs de produits dérivés seront aussi heureux d’apprendre que les boutiques de marchandises à l’effigie de Madonna comptent 50 items différents.

Enfin, comme on nous le rappelle dans les notes de presse, il n’y a qu’une seule Madonna!